JSP entra en fase de liquidación y la plantilla se queda mañana en la calle

Punto final a la historia de JSP (José Sánchez Peñate, S. A.). La empresa canaria ha entrado en fase de liquidación al no superar el proceso concursal abierto. Finalmente ningún inversor llegó con éxito al final del proceso de venta del grupo industrial, por lo que mañana la plantilla firmará el acta del ERE extintivo para presentarlo en el juzgado. El proceso deja en la calle a los 140 trabajadores que quedaban bajo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) ya que a partir de ahora las empresas interesadas en la compra de los activos de JSP no tendrán que mantener los puestos de trabajo. Se cierran así casi 60 años de historia de una de las industrias lácteas más importantes del Archipiélago.

A los empleados no les ha sorprendido este desenlace. Tras 40 candidatos iniciales interesados en las propiedades solo llegó una oferta hasta el final del proceso, la de la empresa Sanlode Alimentación, y esta no presentó la semana pasada el aval bancario que se le reclamaba para demostrar su solvencia económica. Esta sociedad, cuya administradora única es una antigua trabajadora de JSP, María Lourdes Sánchez López, había ofertado siete millones de euros por las cuatro unidades productivas del grupo JSP –valoradas en 68 millones de euros– pero quedó fuera del proceso al no presentar el aval de 1,7 millones solicitado.

«Ha sido como una auténtica montaña rusa con momentos de esperanza y muchas decepciones», reconoce el presidente del comité de empresa en la provincia de Las Palmas, Ismael Trujillo (CCOO), quien considera que muchos de los inversores se acabaron «echando para atrás» por la idea de comprar los activos «más baratos» una vez la empresa entrara en liquidación.

Los trabajadores esperan que los futuros compradores recuperen parte de los empleos perdidos

Lo cierto es que solo han pasado unas horas desde que saltara la noticia y ya algunas empresas canarias han contactado con la administración concursal (Praxis de Reestructuraciones y Concursal) para interesarse por la nueva situación de JSP. «Ya hay llamadas de empresarios canarios que están interesados en la compra y espero que los escuchen y los ayuden para que pueden volver a abrir las compañías asociadas», apunta el presidente del comité de empresa de Celgán, Sergio Arvelo (UGT), quien reclama que sea un «proceso rápido» para que no se deteriore más la industria. «Solo esperamos que el administrador concursal esté interesado en vender industrias y no terrenos», porque ya «hay gente esperando detrás para volver abrir», añade Arvelo, que además espera que los futuro empresarios cuenten con la mano de obra del grupo JSP.

El interés de Hiperion

Desde que se hizo público que JSP buscaba nuevo soporte financiero, solo el fondo de inversión asturiano Hiperion manifestó su intención de hacerse con la empresa. La oferta que hizo llegar –alrededor de 18 millones de euros y una importante quita de la deuda bancaria– no convenció al administrador concursal que decidió poner el proceso de búsqueda de inversor en manos de Asemar, compañía especializada en liquidación de activos procedentes de concursos. La decisión se la comunicó al Juzgado de lo Mercantil número 2, como también su intención, que resultó aceptada, de sacar a subasta las unidades productivas de la compañía.

«Realmente no acabamos de entender por qué no cuajó ninguna oferta cuando han venido tantas empresas preguntando interesadas», apunta Trujillo, quien considera que «se podía haber hecho mucho más para intentar salvar una empresa tan importante para el tejido industrial en las Islas». El grupo JSP se ha posicionado durante los últimos años como uno de los principales actores del sector agroalimentario en el Archipiélago con marcas como Millac, Celgán, JSP, Café Orix o The Cake Factory. Lo cierto es que desde que JSP presentó el preconcurso de acreedores se han dado varios intentos de empresarios canarios de hacerse con la empresa, pero por una cosa o por otra la operación nunca salió bien.

Para los representantes de ambos sindicatos, parte de la culpa recae también en el Gobierno canario, que prometió a los trabajadores que haría «todo lo posible» por evitar que JSP acabara en fase de liquidación. «Nos reunimos con Ángel Víctor Torres y se nos hicieron muchas promesas, pero después desapareció todo el apoyo y todas las ayudas», denuncia Arvelo y con él coincide Trujillo, quien reconoce estar «muy decepcionado con la administración canaria».

CCOO y UGT afirman estar «decepcionados» con la actitud del Ejecutivo canario

La suma de los activos del grupo industrial de alimentación JSP contempla la planta de producción de lácteos ubicada en Güímar (Tenerife); la unidad de yogures y postres, con inmuebles en Los Baldíos (Tenerife) y Getafe (Madrid); la unidad productiva de panadería en El Tablero (Gran Canaria) y el tostadero de café situado en Los Majuelos (Tenerife). Además de estas cuatro unidades productivas el grupo cuenta con parcelas, oficinas, maquinaria y cuatro almacenes de distribución localizadas en distintos puntos de las Islas.

Los problemas para la industria canaria comenzaron con la crisis de 2008. El parón económico truncó los planes para amortizar las inversiones que había realizado la compañía en los años anteriores y comenzó a crecer la deuda. Las decisiones que se adoptaron a partir de ese momento no fueron acertadas y el pasivo creció. JSP, que llegó a contar con medio millar de empleados, registró pérdidas en 2017, 2018 y 2019. Y el coronavirus fue la gota que colmó el vaso, que, unido a su elevada deuda, de alrededor de 50 millones de euros, puso al grupo en una posición muy delicada. De los casi 125 millones de euros que llegó a facturar en 2008, en 2020 apenas llegó a 55 millones y cero beneficios.