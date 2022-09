Agosto supera las cifras prepandemia de turistas foráneos a pesar de la inflación

Ni la inflación ni la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania han logrado tumbar la recuperación del turismo extranjero de Canarias. Por lo menos, hasta el momento. El Archipiélago es el único destino español que ha conseguido superar los niveles de pasajeros aéreos internacionales de 2019 durante el mes de agosto, con un total 1.047.912 viajeros, según los datos publicados ayer por Turespaña a partir de los registros de AENA. Esta cifra supone un crecimiento de un 1,7% respecto al mismo mes del año previo a la pandemia.

Los datos reflejan la recuperación de un sector que prefiere ser prudente de cara a los meses de otoño e invierno. «Son datos positivos, pero no del todo reales porque muchos de los paquetes se compraron antes de que estallara la guerra y la inflación», reconoce el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamiento Turísticos, Jorge Marichal, quien afirma que el sector teme una ralentización de las ventas para este invierno. «Estamos viendo interés, ganas de viajar y reservas, pero nunca se sabe, dormimos con un ojo abierto», aclara el también presidente de La Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel.

La crisis no afecta a las cifras de verano porque muchos viajes se pagaron antes de la guerra

Con estas cifras Canarias se posicionó como la cuarta comunidad autónoma con más entradas de pasajeros foráneos por vía aérea. Las Islas registraron el 11,6% del total de llegadas a España durante el octavo mes de año, periodo en el que el país recibió cerca de nueve millones de turistas internacionales por aire. Las Islas Baleares con el 24,6% de las llegadas y Madrid con el 19,8%, se colocaron como las dos regiones con más visitantes.

Agosto también dejó buenas cifras en lo vinculado al empleo, ya que este creció en el conjunto de hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos en todas las comunidades. Uno de los mayores incrementos, del 16,5% interanual, se produjo en Canarias. El sector turístico lideró la creación de empleo en España, aportando cuatro de cada diez nuevos afiliados y representando el 13,2% del total de afiliados en la economía nacional. Además, agosto duplicó el crecimiento en el empleo en comparación con el mismo mes de 2019, cuando se registraron 129.867 (5,2%) nuevos afiliados.

A pesar de las buenas cifras de verano en Canarias, los empresarios no puede evitar fijarse en los datos acumulados de enero a agosto, que todavía muestran una disminución de viajeros de un 9,4% respecto a 2019. En total llegaron 7,9 millones de viajeros internacionales frente a los 8,7 millones de hace tres años. «Lo importante son las cifras totales y ya sabemos que este año no vamos a igualarnos al año prepandemia», afirma el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, quien explica que Gran Canaria es una de las islas más afectada con una reducción de un 14,5% de turistas extranjeros en lo que va de año. El porcentaje es mayor en La Palma, en donde alcanza el 64,6%. Marichal se mostró especialmente preocupado por la «débil conectividad aérea de la Isla Bonita con destinos europeos para este invierno».

Los hoteleros vinculan la bajada en las cifras a la caída de visitantes de algunos países emisores

Los hoteleros vinculan la bajada en las cifras anuales en todo el Archipiélago a la reducción de visitantes de algunos países emisores como Alemania (-18,6%), Suecia (-53,9%), Finlandia (-50,7%) y Noruega (-44,4%). «Estamos viendo que los países más afectados por la guerra en Ucrania todavía se resisten a viajar», afirma Mañaricua. Por su parte, el presidente de Ashotel considera este freno se da más «en países donde impera más la prudencia y el respeto a las instituciones» y apuesta por dar impulso a las campañas publicitarias centradas en mostrar a «Canarias como parte de la solución a la crisis energética» en Europa.

Al igual que Mañaricua, Marichal cree que el cierre del año 2022 no será «igual» que el de 2019, pero no tanto por las cifras de llegadas de turistas extranjeros, sino por el «incremento de los costes». «Tenemos que ser realistas y saber que los datos de rentabilidad no van a ser, ni por asomo, los mismos que en 2019», afirma el presidente de Ashotel.