Los precios suben más del doble que los sueldos en la primera mitad del año

Los precios suben en Canarias 2,5 veces más que los sueldos. Por cada euro de incremento en las nóminas de los trabajadores, el coste de vida aumenta cerca de dos euros y 50 céntimos. La inflación ha seguido creciendo a lo largo de 2022 a un ritmo muy superior al de los salarios, y lo peor es que la escalada de los precios no parece haber tocado techo. La guerra en Ucrania continúa, y continúa también la amenaza que Vladímir Putin representa para la estabilidad energética de Occidente, sobre todo de Alemania.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer la Encuesta trimestral de coste laboral correspondiente a los meses de abril a junio, que muestra que los sueldos de los canarios por cada hora efectivamente trabajada subieron una media de un 3,7% en el último año –entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022–. No es un incremento en absoluto desdeñable, o al menos no lo sería si la economía occidental no estuviera sumida en una ola inflacionaria sin precedentes. De hecho, el aumento en el conjunto del país es mucho menor, de apenas un 1,1%. Eso sí, el salario medio de los isleños, que se queda así en 1.796,6 euros brutos mensuales –en doce pagas–, sigue siendo muy inferior al sueldo medio en España, que llega a los 2.153,9 euros. Es más, los trabajadores extremeños son los únicos que cobran al mes –siempre en cantidades brutas– incluso menos que los canarios, en concreto unos exiguos 1.734,5 euros. En cualquier caso, el problema no está ahora en los bajos salarios, que son un mal endémico del mercado laboral de la región, sino en la inflación.

Porque en el último año, mientras los sueldos subían ese 3,7%, la cesta de la compra se encarecía un 8,5%, más del doble. Dicho de otro modo: el canario medio gana 103 euros y 70 céntimos por lo que hace un año ganaba cien euros; pero ocurre que lo que entonces costaba cien euros hoy cuesta 108,5 euros. En definitiva, ha perdido poder adquisitivo pese a que tiene un salario más alto.

El INE también permite ver en qué sectores de actividad están los trabajadores sufriendo el golpe de la escalada de precios con más dureza. A diferencia de en el conjunto del Estado, donde los más castigados están siendo los asalariados de los servicios, en Canarias son los empleados de la industria los que menor subida de sueldo han disfrutado a lo largo del último año. Los trabajadores del sector secundario en las Islas ganan hoy, siempre en términos promedio, un 2,2% más que hace un año, mientras los de la construcción cobran un 3,3% más y los de los servicios, un 3,5% más. Hay que puntualizar que los salarios en la industria son por lo general más altos y hasta mucho más altos que los que se pagan en los servicios, lo que en el Archipiélago casi es tanto como decir en el turismo. No obstante, en todos los sectores se pierde poder adquisitivo.

Cabe precisar que el coste salarial de las empresas ha crecido mucho más que las nóminas de sus trabajadores. Cada sueldo le cuesta a una empresa canaria la friolera de un 16,1% más que hace un año, mientras que el coste salarial por hora efectivamente trabajada subió el susodicho 3,7%. Esto da pistas de que las empresas anteponen la contratación de nuevo personal a la mejora de las condiciones laborales de la plantilla, una tesis que está en línea con las buenas cifras de empleo –sobre todo en lo relacionado con las afiliaciones a la Seguridad Social– que el mercado laboral del Archipiélago viene experimentando desde que se superó lo peor de la pandemia.