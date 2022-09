Alex Dakov: «Canarias es la Arabia Saudí de las renovables, pero hace falta apostar más por ellas»

¿Qué importancia tiene la transición hacia la independencia energética?

Es muy importante. Hay que poner el foco en este asunto e invertir recursos y tiempo en hacer la transición hacia energías renovables desde hoy para garantizarnos un futuro, no solo sostenible, sino libre e independiente. La dependencia ha generado una crisis financiera, una crisis económica que sufrimos todos en nuestros bolsillos. Tenemos que generar energía por nosotros mismos. Impulsar el autoconsumo es impulsar nuestra libertad económica, financiera y geopolítica.

¿Considera que Canarias tiene las condiciones adecuadas para convertirse en un referente mundial en sostenibilidad?

Claro que sí. Canarias es la Arabia Saudí de las renovables. Igual que Costa Rica, que hace diez años supo invertir en infraestructura para convertirse en una potencia totalmente libre de carbono, generando energía limpia. Canarias puede seguir por el mismo camino, siempre que se empuje, se invierta y se centre en eso.

¿Puede una economía como la canaria, basada en la llegada de millones de turistas al año, ser sostenible?

Canarias tiene una economía basada en el turismo y no se están explotando todos los recursos naturales que tiene el Archipiélago. Las Islas podrían tener perfectamente una economía basada en la energía solar si en la década de los 80 se hubiera invertido en esto en lugar de en hoteles de cinco estrellas y macrocomplejos. Podrían estar ahora mismo exportándola. Yo no sé como será el desarrollo de la economía turística en el futuro, si será sostenible o no. Lo que sí creo es que hay un recurso natural aquí muy grande que no se está explotando ni aprovechando todo lo que debería , y ahora se está viendo que es un recurso muy rentable.

Las empresas se quejan de las trabas burocráticas a la hora de apostar por energías renovables. ¿Crees que esto está lastrando el desarrollo de ese tipo de energías en las Islas?

Creo que se puede hacer mejor. No voy a decir que se esté haciendo mal, pero hay un espacio importante de mejora.

¿Cuáles son las claves para sobrevivir a la crisis climática?

Es necesario un cambio de mentalidad, que se basa primero en ser conscientes de nuestro impacto y tratar de reducirlo. Hay que pasar de un sistema lineal a un sistema circular. Empezar a reparar, a reutilizar, a reinventar nuestro formato de consumo porque a la larga no funciona el sistema como está planteado.

Usted ha impulsado Agua NEA, una startup centrada en la reducción de consumo de plástico. ¿Cómo funciona?

Hacemos agua mineral en latas de aluminio en formato de un solo uso reciclable. De forma que de cada lata se produce otra de forma infinita. El aluminio es el elemento más reciclable y mas reciclado del mundo. Es un formato para eventos, para hostelería, lugares donde realmente se consume mucha cantidad de plástico en un solo día. Además, dedicamos los recursos de ese proyecto a plantar corales en diferentes lugares del mundo e incentivamos a la gente para que se una al proyecto y plante sus propios corales.

¿Es viable trasladar este tipo de proyectos a un territorio como el Archipiélago?

Claro, Canarias tiene un ecosistema marino y una biodiversidad brutal, y está muy amenaza. Y se puede revertir, se puede incentivar el desarrollo de ecosistemas marinos naturales mejor que en ningún lado porque ya aquí existe esa biodiversidad.