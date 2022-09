El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado que su departamento, "con la máxima celeridad", va a poner en marcha una modificación de la Ley General de la Seguridad Social para que la transmisión o cesión de bienes inmuebles o suelo "sin uso" de la Seguridad Social a otras administraciones sea más rápida y se pueda hacer un mejor uso.

Ha sido este viernes durante la firma del protocolo que permitirá reordenar dos parcelas de Ciudad Real capital en el entorno del antiguo Hospital de 'Nuestra Señora de Alarcos' donde el ministro, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho este anuncio.

Según ha explicado Escrivá, la actual ley "dificulta" que los procesos de transmisión o cesión de bienes inmuebles o suelo a otras administraciones sean rápidos, poniendo como ejemplo lo ocurrido en Ciudad Real con el antiguo hospital de Alarcos, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, sin uso desde 2005-2006 y donde, tras un acuerdo con Gobierno regional y Ayuntamiento, se creará una zona verde y un centro de salud.

"Si la Comunidad y el Ayuntamiento nos piden que quieren hacer un proyecto" en un edificio de la Seguridad Social, "hay que entender que eso tiene que ocurrir de la forma más breve posible", siempre y cuando la Seguridad Social no esté haciendo uso de ese patrimonio, ha comentado.

Así, el ministro ha agradecido la "perseverancia" del Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Real y ha asegurado que el acuerdo del hospital de Alarcos debería haber llegado antes. "Esto me ha servido para darme cuenta de que tenemos que hacer las cosas de otra forma en el futuro", ha dicho.

"Acción protectora" de la Seguridad Social

Del mismo modo, ha añadido que los fines de la Seguridad Social no tienen que ver "mucho" con una gestión de un patrimonio que "no usa", sino que esos fines "son enormes", citando lo ocurrido en la pandemia: "¿Qué no hubiera ocurrido si no hubiera estado la Seguridad Social?", se ha preguntado recordando los ERTE o la prestación de los autónomos. "Se hizo un enorme esfuerzo desde el Gobierno de España para proteger el tejido productivo y los salarios de tantos trabajadores, eso es lo que hace la Seguridad Social", ha destacado.

Dicho esto, ha aplaudido que España haya salido de la pandemia con un crecimiento del empleo y una actividad que "nadie esperaba". En el conjunto de España, hay casi un 4% más de trabajadores afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia, lo que supone una cifra de 700.000 afiliados más.

En Castilla-La Mancha, aparte de este efecto general, ha recalcado, el empleo está creciendo un punto por encima del nivel nacional. "No solo está creciendo en los ámbitos tradicionales, sino que en Castilla-La Mancha en el sector de la informática y telecomunicaciones está creciendo el empleo al 8%".

Al hilo, Escrivá ha informado de que uno de cada cuatro castellanomanchegos tiene una prestación de la Seguridad Social. "Hay casi 400.000 pensionistas en Castilla-La Mancha", pensionistas que, según el ministro, con la ley que el Gobierno central ha sacado adelante tienen garantizado su poder adquisitivo.

En la región hay 20.000 pensionistas con pensiones no contributivas, es decir, las personas que tienen las pensiones más bajas. "No solamente tienen garantizado su poder adquisitivo, sino que desde el mes de julio y hasta final de este año tienen una subida adicional del 15% de sus pensiones no contributivas", ha recordado.

En Castilla-La Mancha también hay 60.000 beneficiarios ya del Ingreso Mínimo Vital. Todas estas cifras han llevado al ministro a asegurar que la acción protectora de la Seguridad Social impulsada por este Gobierno está permitiendo, como se hizo en la pandemia, "neutralizar" una situación compleja, en relación a la guerra de Ucrania.