Récord de vuelos en verano gracias a la fidelidad de los turistas británicos

El verano ha sido ajetreado para los controladores aéreos de los aeropuertos canarios. Las torres de control de los ocho aeródromos isleños gestionaron entre julio y agosto, es decir, en el grueso de la temporada turística estival, un total de 71.253 vuelos. La cifra no solo está por encima de la registrada en los mismos meses de 2019, el último año antes del estallido de la pandemia de coronavirus, sino que de hecho es la más alta contabilizada hasta la fecha en el período en cuestión. Un récord de operaciones aeroportuarias –cada operación corresponde a un aterrizaje o despegue– en el que tiene mucho que ver la histórica fidelidad que los británicos les profesan a las Islas. En los albores de una nueva crisis económica en Occidente, con la inflación desbocada y con Rusia cerrando la tubería del gas, los ingleses, escoceses, galeses y norirlandeses se mantienen así firmes en su compromiso vacacional con Canarias.

Enaire, la empresa pública que se encarga de la gestión de la red aeroportuaria nacional, adelantó este miércoles que en julio y agosto se contabilizaron en el Archipiélago más vuelos que en el verano de 2019, el último antes de la irrupción de la covid. Entonces se registraron en los aeródromos de la región, incluidos todos los tipos de operaciones –comerciales y no comerciales, regulares y no regulares y tanto internacionales como nacionales–, hasta 70.046 vuelos. Fueron 1.207 menos que este verano, un 1,7% menos. O dicho de otro modo: los aeropuertos de la Comunidad Autónoma vieron aterrizar y/o despegar entre el 1 de julio y el 31 de agosto 1.207 vuelos más que en el mismo período prepandemia. Si se bucea en la estadística de Enaire puede comprobarse que las operaciones registradas en los dos principales meses del estío en 2018 y 2017 fueron 71.157 y 63.979. De modo que en 2018 se quedaron ligeramente por debajo de esos 71.253 vuelos contabilizados este año y en 2017, muy por debajo. Los datos de 2020 y 2021 no son representativos ni pueden compararse con los del actual ejercicio debido a que el transporte aéreo se redujo entonces a mínimos históricos por las restricciones de la movilidad para contener el avance del coronavirus.

Así que nunca hubo un verano con tantos aviones sobrevolando el Archipiélago. Y ello obedece, sobre todo, a la fidelidad del mercado británico. Hasta 10.342 aeronaves aterrizaron o despegaron en Canarias con origen o destino en el Reino Unido, 881 más de las que lo hicieron en julio-agosto de aquel último año precrisis. No obstante, hay que puntualizar que este incremento global de las operaciones no se produce en todos los aeródromos insulares. De hecho, en tres de los ocho aeropuertos de la región aún se contabilizaron este verano menos vuelos que en la temporada turística estival de 2019.

Entre los que gestionaron más operaciones que en el último verano precovid –siempre ciñendo el análisis a los dos últimos meses– están los aeródromos de Tenerife Sur, con 11.804 vuelos, un 7,1% más que en julio y agosto de 2019; Lanzarote, con 11.740, la friolera de un 10% más; y Fuerteventura, con 8.757, un incremento de un 4,3%. También suman más operaciones que antes de la pandemia los aeropuertos de La Palma –4.257, una subida de un 9%– y El Hierro, con 1.164, un extraordinario aumento del 16%. En cambio, gestionan menos operaciones que en el verano de 2019 los aeródromos de Gran Canaria, un total de 19.801, un 4,8% menos; Tenerife Norte, 13.104, una disminución de un 3,4%; y La Gomera, con 626, un 7,1% menos.