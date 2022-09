En busca de un socio para un Pacha ‘universal’.

APacha se le ha quedado pequeña Ibiza y persigue, fiel al nombre de su sociedad (Universo Pacha S.A.), "expandirse" más allá del archipiélago balear. Universalmente. El fondo de inversión que controla el 87% de sus acciones, Trilantic Europe (a través de Mediterranean Sky International S.A.), considera que la marca de las dos cerezas es lo suficientemente potente como para multiplicar su rentabilidad más allá de las Pitiusas, donde tradicionalmente concentraba el 98% de su negocio, explica una fuente de la empresa. Su objetivo es poner en breve una pica en el Reino Unido y otra en el Golfo Pérsico, entre otros lugares, para lo cual ha colocado en su sede de la avenida ibicenca del 8 d’Agost el cartel de ‘se busca socio’.

El cartel cuelga, eso sí, visiblemente desde hace una semana, desde el momento en que El Confidencial publicó que Pacha se vendía por 500 millones de euros, unos 200 millones de euros más que los que pagó Trilantic a su propietario, Ricardo Urgell, en 2017. Poco tardó Universo Pacha en desmentirlo y en concretar que lo que pretende no es desprenderse de la marca, sino "incorporar un nuevo socio" a su proceso de expansión (universal). "Estamos explorando -comenta una portavoz de esa empresa de ocio nocturno- la posibilidad de incorporar un socio que nos permita hacer frente al desarrollo de un ambicioso proyecto de expansión internacional y nacional". Universo Pacha S.A. tiene previsto abrir tres nuevas sucursales de Lío el próximo año: un nuevo restaurante en Londres a principios de 2023; otro el próximo verano en Mallorca, y, acabado el estío, otro más en Dubai. Además, participa en Marbella en la construcción, junto al empresario sevillano Rosauro Varo (presidente de GAT Inversiones), de un beach club que comenzará, previsiblemente, su actividad en el verano de 2023.

El fin es "seguir expandiendo la marca, que es un activo muy importante, que tenga más visibilidad internacionalmente". Es decir, que los cerezos no maduren sólo en Ibiza, que este año han vuelto a dar cuantiosos frutos tras dos temporadas de extrema sequía: "Afortunadamente, el sector turístico se ha movido mucho en Ibiza, lo que ha propiciado que Pacha haya recuperado los niveles de rentabilidad previos a la pandemia", indica la portavoz de la empresa. Una fuente del grupo inversor va más allá y califica el año de "extraordinario". Y no sólo en las pistas de baile de Pacha y de Lío: también en sus hoteles.

"Potenciales inversores"

Desde el primer momento, desde 2017, Trilantic asegura que su estrategia fue rentabilizar en el exterior todo el conocimiento del negocio que tiene Pacha del mundo del ocio. No tiene sentido, apunta la fuente del fondo inversor, que una marca mundialmente conocida concentre la práctica totalidad de sus ingresos (98%) en Ibiza: el propósito es, en ese sentido, desarrollar todo su potencial allende la isla. Diversas empresas ya han "han llamado a la puerta" para mostrar su interés en la marca y en esa estrategia de expansión, señalan desde el grupo inversor. Quién será y cómo lo hará no está decidido, advierte la portavoz de Universo Pacha: "No hay nada aún en firme. Se explora esa posibilidad. Dependerá de quién decida finalmente participar. Ahora se habla con potenciales inversores para ver si están interesados en este proyecto e incorporarlos de una manera u otra. En función de quién esté interesado se establecería un planteamiento u otro", responde cuando se le pregunta si, por ejemplo, el nuevo socio se hará con parte del paquete accionarial.

¿Y Trilantic seguirá al frente de Pacha cuando encuentre ese nuevo colaborador o se plantea deshacerse de sus participaciones? Tampoco está decidido: "La intención ahora es encontrar a alguien que acompañe en el desarrollo de ese proyecto. Pero hablar de eso ahora mismo sería elucubrar. Estamos en los inicios de ese proceso", explica la portavoz. Trilantic Europe invierte en negocios de lo más diverso, desde los neumáticos Pirelli al aeropuerto de Roma. También apostó en su momento por Talgo y por Euskaltel, de cuyas acciones se desprendió (en el caso de Talgo parcialmente) una vez saneó y mejoró las estructuras de ambas empresas.

La segunda empresa ibicenca con peores resultados en la pandemia

Desde Universo Pacha se niega que el tremendo golpe que supuso para sus finanzas el covid sea la raíz de la búsqueda de un socio inversor. La empresa pasó de unas ventas de 47,4 millones de euros en 2019 a 4,2 millones de euros en 2020 (-91%). Sus resultados cayeron durante esa época un 6.432%: de números verdes (587.000 euros) antes de la pandemia, a números muy muy rojos (-37,1 millones de euros) en 2020. De ser el cuarto negocio ibicenco más solvente en 2019, se convirtió en el segundo con más pérdidas un año más tarde, aunque todo indica que con los «extraordinarios» resultados de este verano habrán revertido las consecuencias de los meses de cierre obligado por la crisis del covid.

Pero que 2020 y 2021 fueran dos años (terriblemente) malos «no» es la causa de que quieran un socio, insisten desde la compañía: "Afortunadamente, Universo Pacha tenía, estructuralmente, fuelle para aguantar la situación provocada por el covid. Y además recibió préstamos del Estado [18 millones de euros para paliar los efectos de la crisis derivados de la pandemia]. Ojo, que no es un rescate: es un préstamo con condiciones (igual que si lo hubiera prestado un banco) que, en el caso de que se venda una parte de Universo Pacha, se tendría que devolver totalmente".

Pacha recuperó este verano los niveles prepandémicos del negocio tras vivir al límite en 2020 y 2021. El primer año del covid, por ejemplo, su plantilla se redujo a 56 empleos fijos, cuando un año antes llegaron a 170, más otros 48 eventuales. En 2018 tuvo un total de 196 empleados indefinidos.

Además, en el año 2020 (los últimos datos públicos de sus finanzas que se conocen) aumentó su endeudamiento en un 14,7 por ciento, hasta rozar los 99 millones de euros.

Sólo queda la hija de Urgell

Trilantic ‘rescató’ Talgo, Euskaltel y otras empresas y tras optimizarlas, las vendió. Del fundador de Pacha sólo queda un pequeño rastro en su accionariado: el 10%. Y no está a nombre de Ricardo Urgell, sino de su hija, Iria Urgell Calderón. "Llegó el momento en que mis hijos no estaban por la labor, no han sido aficionados a la noche y a la discoteca. Así que pensé ‘vende’", contó Ricardo Urgell a La Vanguardia dos años después de cobrar casi 300 millones por la discoteca (y su entramado) que creó de la nada hace casi medio siglo en Ibiza (y poco antes en Sitges). A Urgell le dolió (o eso dice) desprenderse de su "juguete": "Pero era lo que tenía que hacer […] Lo vendí con todo el dolor del mundo pero los herederos estaban de acuerdo". Sólo su hija, Iria, sigue vinculada al negocio.

El expropietario ya advirtió en esa entrevista sobre los fondos de inversión, a los que había entregado las llaves de la discoteca de la avenida 8 d’Agost: "Miran solo números, sin alma ni corazón. Luego vuelven a venderlo por más de lo que lo compraron".

En el caso de Trilantic Europe, no sería la primera vez. Por ejemplo, se convirtió en accionista de Euskaltel en diciembre de 2012 y vendió todas sus participaciones en julio de 2015. El fondo "actuó como catalizador de la transformación de Euskaltel", ejecutó "con éxito un plan integral de transformación que mejoró las funciones de gestión, operaciones y desempeño financiero", procedió a "revisar su organización y funcionamiento interno, que condujo a la internalización de funciones de alto valor añadido, la externalización de actividades no estratégicas, la optimización del mix de canales de venta y funciones de postventa, y el reenfoque del despliegue de red", y modificó su "estrategia con el cliente", según informa Trilantic en su propia web. Después vendió.

Con Talgo ocurrió algo similar. Llegó a esta empresa ferroviaria en marzo de 2006 y se deshizo, parcialmente, de sus acciones en 2015, cuando comenzó a cotizar en bolsa: "En 2006, Talgo tenía un accionariado fragmentado con intereses divergentes y afán de liquidez". Gracias al fondo de inversión, "Talgo pudo institucionalizar y profesionalizar la empresa familiar a través de una base accionaria más estable, la llegada de miembros independientes del consejo de administración de valor añadido con amplia experiencia en la industria a nivel mundial y el apoyo de Trilantic Europe a una gestión sólida". Desde su posición de "accionista de referencia", sigue "apoyando activamente a Talgo en todos los frentes operativos, comerciales y financieros". Quizás esta sea una de las posibles soluciones que se barajen en el caso de Universo Pacha.

Hay más casos en su historial en los que se ha desprendido de las empresas a las que rescató o en las que invirtió. Por ejemplo, MWBrands (entrada en marzo de 2006, salida en 2010 tras venderla a una compañía de alimentación) o Mediclinic International (entrada en mayo de 2008, salida en diciembre de 2012 tras vender sus participaciones, entre otros, a un fondo de pensiones).