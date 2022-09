Canarias celebra en agosto la mayor caída del número de parados del país

En agosto solo cuatro comunidades autónomas españolas vieron descender el número de parados, y la que con más intensidad lo logró fue Canarias. Las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) del Archipiélago registraron 1.148 (-0,60%) desempleados menos que un mes antes, con lo que el total de personas que continúan en busca de trabajo es de 190.289. En el conjunto de España, que se anotó un empeoramiento, esa cifra asciende 2.924.240 tras crecer en 40.428 durante el octavo mes del año, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo.

La recuperación del sector turístico es gran responsable del comportamiento positivo alcanzado por las Islas. El número de afiliados en la hostelería se incrementó en 1.824 y son ya 22.641 más que hace un año. Durante el mes pasado, Canarias ganó 1.284 puestos de trabajo a pesar del lastre que supuso la destrucción de 2.141 empleos en el ámbito educativo. Según la estadística del Ministerio de Seguridad Social, en los últimos doce meses hay 60.096 trabajadores más dados de alta.

En términos relativos, ese crecimiento anual es del 7,70%, que multiplica por más de dos el conseguido en el conjunto de España; del 3,48% para un total de 677.277 afiliados más. La diferencia en favor de Canarias es fácilmente comprensible teniendo en cuenta que el principal motor económico de la comunidad autónoma, la actividad alojativa, es de las últimas en recuperarse tras la pandemia.

Basta recordar el varapalo que supuso la aparición de la variante ómicron durante la última temporada alta. Las restricciones sanitarias que tuvieron que adoptarse impidieron reabrir por completo la planta alojativa.

Recuperación tardía

El impacto que en general la crisis sanitaria ha tenido sobre el turismo y la hostelería en su conjunto mantuvo durante muchos meses a las Islas como la región con el mayor proporción de trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puestos en marcha para salvaguardar el mayor número de puestos de trabajo.

Con todo, los 840.270 afiliados dados de alta que registra ahora la Seguridad Social constituyen un nuevo récord histórico de canarios ocupados. Son 22.129 más que en febrero del año 2020, justo a las puertas de que la evolución de la pandemia obligara a hibernar a la práctica totalidad del tejido productivo.

La reducción del volumen de parados de larga duración mereció una especial atención por parte del viceconsejero de Empleo del Gobierno canario, Gustavo Santana. Son ahora 83.279 los que tienen dicha condición, «todavía una cifra alta», reconoció. Añadió, sin embargo, que para encontrar «un dato similar hay que remontarse a julio de 2009. Además, Santana destacó la presencia del Archipiélago en el grupo de las pocas comunidades que lograron un saldo favorable en agosto junto a Navarra, Aragón y La Rioja.

No obstante, el viceconsejero de Empleo solicitó conducirse con «prudencia ante las incertidumbres económicas que asoman en términos globales», lo que no en todos los casos significaría no «conseguir un buen resultado a final de año».

Aunque Santana también resaltó el «liderazgo anual de Canarias» en contratación, en el mes de agosto se firmaron en las Islas menos que en julio, una caída del 6,7%. En concreto, 4.709 personas menos accedieron al mercado de trabajo. Sin embargo, si la cifra se compara con la de agosto de 2021, cuando la actividad turística todavía funcionaba a medio gas por el efecto de la pandemia, este año el número de contratos se ha visto incrementado en un 18%. De hecho, se han firmado 9.919 más que en esas semanas del verano pasado.

Existe también otra diferencia entre la contratación que se llevó a cabo entonces y la que se realizó el mes pasado: la reducción de la temporalidad. Los contratos indefinidos representaron el 44% del total de los que se formalizaron en agosto en Canarias, mientras que un año atrás apenas significaban el 5,4%. Es decir, que si en agosto de 2021 de los 52.919 contratos formalizados solo 2.866 eran fijos, este año la cantidad de indefinidos asciende por encima de los 28.000. Un cambio que evidencia el efecto que la reforma laboral, vigente desde principios de año, está teniendo en la estadística de la contratación.

La ligera bajada del paro pudo notarse en todos los sectores. El que registró una mayor caída de desempleados fue el de servicios, en el que 890 personas dejaron de estar apuntados en las listas del Sepe. El apartado de sin empleo anterior se redujo en 163 personas, que se suman a otras 79 en agricultura, doce en industria y cuatro vinculadas al sector de la construcción.

El número de ciudadanos en paro es ligeramente superior en la provincia de Las Palmas que reúne a 99.268 desempleados frente a los 91.021 de Santa Cruz de Tenerife, aunque la caída ha sido también un poco mayor en la provincial oriental, un 0,75% frente al 0,46% de la tinerfeña.

Las personas paradas continúan siendo mayoritariamente mujeres. Casi seis de cada diez de los desempleados que hay en las Islas pertenecen al sexo femenino o lo que es lo mismo de las 190.298 trabajadores sin empleo 110.510 son mujeres, de las que 58.116 residen en la provincia de Las Palmas y 52.415 en Santa Cruz de Tenerife.