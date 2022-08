La crisis agudiza los impagos en las Islas que ya suman siete desahucios cada día

Es una de las caras más dramáticas de la crisis. Las consecuencias de la paralización de la economía primero y de la escalada inflacionista después tienen su reflejo en los impagos de las hipotecas y alquileres que a su vez terminan en desahucios. El número de lanzamientos se ha disparado en Canarias desde el estallido de la pandemia. El año pasado este tipo de procedimientos se incrementó un 55% y aunque en el primer trimestre de este año se han contenido, todavía se siguen produciendo de media siete desahucios al día en el Archipiélago. Así lo atestiguan las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que contabilizaron 2.763 lanzamientos en las Islas en el pasado ejercicio, mientras que en los tres primeros meses de 2022 la cifra alcanzó los 676.

El órgano de gobierno de los jueces evidencia en su estadística sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales que aunque los desahucios no han alcanzado ni de lejos los datos de los peores años de la crisis financiera –en 2014 y 2015 llegaron a superarse ampliamente los 4.000 lanzamientos en la región– los efectos de esta nueva crisis económica sí se están dejando notar en este indicador. Y esto a pesar de todas las medidas incluidas en el conocido como escudo social, que pretendió desde el inicio de la pandemia contener las consecuencias que se derivarían de la parálisis económica.

Dentro de ese escudo social se encuentra la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables –que sigue vigente hasta el 31 de diciembre–, el aplazamiento del pago de impuestos, los expediente de regulación temporal de empleo, el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas de las diferentes comunidades autónomas, como el programa Canarias Pro Hogar, que a lo largo de 2021 y el primer trimestre de 2022 ha logrado paralizar 313 desahucios en el Archipiélago y que verá incrementado su presupuesto este año en 260.000 euros. Sin embargo, tal y como evidencian los datos, los desahucios se siguen produciendo en las Islas.

El lanzamiento es el paso final de los procedimientos de ejecución hipotecaria o del proceso que se activa por el impago del alquiler, siendo esta última la vía de la que provienen la mayoría de los desahucios que se realizan en Canarias. El lanzamiento es el momento en el que de manera efectiva se desaloja al hasta ahora propietario o inquilino para que el inmueble pase a manos del banco o se devuelva al arrendador.

Pero no todas las ejecuciones hipotecarias terminan en desahucio. Las ejecuciones se activan desde el momento en el que una familia deja de pagarle a la entidad bancaria la mensualidad de la hipoteca durante un tiempo determinado.

En todo 2021 se pusieron en marcha en Canarias 1.014 ejecuciones hipotecarias un 37% más que en el Año I de la pandemia. Es el segundo año consecutivo que se mantienen al alza después de que antes de la llegada de la pandemia llevasen cinco ejercicios descendiendo. En el primer trimestre de 2022, a pesar de que se han reducido un 3,8% respecto al mismo periodo de 2021, los números siguen siendo altos y ya se han producido 225 ejecuciones.

En el momento en el que el banco inicia este procedimiento, le reclamará a los propietarios de la vivienda no solo el pago de la deuda sino también de los intereses de demora pero como las familias no tienen en la mayoría de los casos recursos para hacerle frente, la entidad tratará de subastar la vivienda. Aún así, lanzamiento no será efectivo hasta que se despoje del inmueble al ciudadano o la familia que lo habite, que además del pago de la deuda tienen otros recursos para tratar de evitar el desahucio. Entre la ejecución hipotecaria y el lanzamiento suelen transcurrir entre seis y doce meses, tiempo en el que los inquilinos pueden intentar negociar para no acabar en la calle. Entre las opciones está la ampliación del plazo de pago o la renegociación del préstamo para adaptarlo a las condiciones del hipotecado. Con todo, las entidades bancarias son ahora más proclives a llegar a acuerdos, ya que la presión ciudadana y de las instituciones durante lo peor de la crisis financiera les ha llevado a ofrecer una mayor flexibilidad tras las críticas recibidas cuando las imágenes de los desahucios eran una constante en los medios de comunicación.

Además de lanzamientos y ejecuciones hipotecarias también se han visto incrementadas las okupaciones. Los juzgados de la Comunidad Autónoma tramitaron en el primer trimestre de este año 46, un 12,2% más que en esos mismos meses de 2021, un ejercicio en el que, por el contrario, se vieron reducidas respecto al primer año de pandemia.