Los aeropuertos canarios encaran la operación retorno con más vuelos que en 2019

El mes de agosto casi ha terminado y para muchos significa el fin de las vacaciones y la vuelta a casa. Una operación retorno que arrancó ayer en los aeropuertos de todo el Archipiélago y que se dejará notar a lo largo de todo el fin de semana en las terminales canarias, que operarán más vuelos que en estas mismas fechas de 2019. En concreto, a lo largo de estos tres días, se realizarán en los aeródromos isleños un total de 3.445 conexiones, en su mayor parte nacionales, aunque también aterrizarán o despegarán 1.276 vuelos con destinos internacionales. Unas cifras que superan en un 6,6% a las que se registraron en la operación retorno del último agosto de normalidad antes de la pandemia.

Aunque ayer ya era evidente el trasiego de pasajeros en los aeropuertos de las Islas, hoy es el día con mayor número de operaciones previstas para este fin de semana. En total, a lo largo de toda la jornada se llevarán a cabo 1.221 conexiones, según los datos difundidos por AENA. Ayer ya se superaron los 1.000 vuelos, en concreto se realizaron 1.083, mientras que mañana las conexiones de los aeropuertos isleños alcanzarán las 1.131.

Las terminales comienzan a recuperar los números anteriores a la pandemia y ya en la operación salida de julio, la cifra de vuelos igualó a la que se produjo en 2019 en los aeropuertos canarios. Las perspectivas para el verano eran buenas y las compañías aéreas programaron antes del arranque de la temporada 31,5 millones de plazas hasta octubre para conectar el Archipiélago con destinos nacionales e internacionales. Las ganas de viajar han podido este verano con todas las incertidumbres económicas y eso se ha notado también en la actividad aeroportuaria a la vuelta de las vacaciones. La red de aeropuertos de AENA prevé operar 18.643 vuelos este fin de semana. Ayer fue el día con mayor número de operaciones programadas, un total de 6.234 vuelos previstos. Hoy será el segundo día con 6.229 conexiones y mañana se realizarán 6.180 movimientos.

El aeropuerto de Gran Canaria, con 960 vuelos en estos tres días, es el único canario que logra entrar en el ranking de los que registran a nivel nacional un mayor número de movimientos. Entre los aeródromos con más operaciones del país se encuentran el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Palma de Mallorca, el de Barcelona-El Prat y el de Málaga-Costa del Sol.

En el caso de Canarias, el segundo que registra un mayor número de vuelos es el de Tenerife Norte con 602 operaciones programadas. En tercer lugar se sitúa el aeropuerto de Lanzarote, que escala hasta las 592 operaciones, mientras que Tenerife Sur realizará 553 conexiones durante estos tres días. El aeropuerto de Fuerteventura tiene previsto llevar a cabo a lo largo de este fin de semana 436 operaciones. Le sigue el de La Palma que supera por poco las 200 conexiones, mientras que El Hierro se sitúa en 58 y La Gomera alcanza las 24 entre el viernes, el sábado y el domingo.

La operativa aérea parece haberse recuperado por fin este verano después de dos ejercicios en los que la movilidad ha estado lastrada por las restricciones vinculadas a la pandemia. Sin embargo, la falta de personal, las huelgas de los tripulantes de cabina en aerolíneas como Ryanair, EasyJet y ahora Iberia Express han ocasionado más de un quebradero de cabeza a muchos pasajeros. Por suerte, el caos aéreo no se ha dejado sentir en Canarias con tanta intensidad como lo han sufrido otros aeródromos de la geografía española. Los servicios mínimos impuestos a las rutas que conectan el Archipiélago con otros destinos han sido altos, lo que ha provocado que las cancelaciones no hayan sido numerosas aunque sí se han generado retrasos.