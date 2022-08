Tan sólo unas horas después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertase de que MundoCrypto Metaverse Day, la empresa que organiza un evento sobre criptomonedas este sábado en el WiZink Center, en Madrid, y patrocinadores del acto no tienen autorización para prestar servicios de inversión o captar fondos, la polémica se ha posado sobre los presentadores de este multitudinario encuentro.

Cristina Pedroche y Jorge Fernández, dos de las figuras más visibles de Atresmedia, habían sido los elegidos para conducir ante 7.000 espectadores el evento de criptomonedas. Finalmente, todo apunta a que no será así. El icónico presentador de La ruleta de la suerte ha confirmado esta mañana con un escueto "no seré el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day" a través de su cuenta de Twitter que no estará este sábado en el WiZink Center.

Por su parte, la presencia de Cristina Pedroche, recién aterrizada de sus vacaciones en México, está aún en el aire. La colaboradora de Zapeando ha desaparecido del perfil de Instagram de MundoCrypto Metaverse Day, donde hasta ayer la mostraban como una de las presentadoras confirmadas.

Los encargados de la comunicación del evento señalan para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, Prensa Ibérica, que todavía "no hay nada oficial" sobre si finalmente estará o no en el WiZink este fin de semana. La compañía está hablando con Pedroche y, "de momento", sigue siendo la presentadora del evento. "En el momento en el que haya algo, lo comunicaremos nosotros o lo comunicará ella", señalan. Por el momento, la estrella de las Nocheviejas de Atresmedia no se ha pronunciado sobre la polémica.

Fuentes cercanas a Cristina Pedroche apuntan a que "no es un tema de cadena ni de Atresmedia", sino que la elección de participar o no en el evento será personal. "Si Atresmedia ve que hay riesgo laboral para una persona que es una cara de la cadena, como son Jorge Fernández o Cristina Pedroche, puede llamarles y decirles que no quiere que presenten este acto", elucubran estas mismas fuentes.

No obstante, las redes sociales de MundoCrypto Metaverse Day continúan promocionando la presencia en el evento de los dos actores que representan en la serie La que se avecina a Lola y Amador, Macarena Gómez y Pablo Chiapella, respectivamente.

"Podremos contar con su humor para ofrecernos un momento donde relajarnos y divertirnos durante la gran noche de valor y ponencias Crypto", anuncian los organizadores del evento.

En la lista gris de la CNMV

Según indicó el supervisor bursátil a la agencia Efe, Mundo Crypto forma parte desde julio del año pasado de su lista gris. En este listado, incluyen a las empresas que podrían estar captando fondos o prestando servicios de naturaleza financiera sin ningún tipo de permiso y sin estar registradas en la CNMV.

"Esperamos que en ese evento y los expertos y famosos que presentan e intervengan se informen e informen adecuadamente a los asistentes sobre los riesgos de invertir en criptoactivos", advirtió ayer la CNMV.

Esta compañía, fundada en el año 2019, ofrece formación para invertir en criptoactivos e ilustra sobre tecnología blockchain, que propició la aparición de estos activos y en la que están basados.

Las empresas Huobi, Bitget y Bybit, patrocinadoras del evento, han sido también objeto de advertencias por parte de la CNMV por no estar registradas para ofrecer servicios de inversión.