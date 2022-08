Arranca la ayuda al alquiler de 250 euros para 4.000 jóvenes

Arranca la convocatoria de las ayudas del bono joven al alquiler en Canarias. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de Canarias, Sebastián Franquis, presentó ayer la iniciativa impulsada con fondos del Gobierno central –21,2 millones de euros en dos anualidades– que prevé beneficiar a unos 4.000 jóvenes de las Islas. Los interesados pueden presentar las solicitudes hasta el 31 de octubre para poder acceder a esta subvención de 250 euros mensuales que se otorgará durante 24 meses y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Franquis recordó que el bono alquiler joven se diseña como una ayuda para las personas de entre 18 y 35 años con objeto de «facilitar su emancipación», algo que sólo consiguen en las Islas el 14,5% de los miembros de este grupo de edad.

«Con esta ayuda colaboramos con muchos de nuestros jóvenes para que puedan dar el paso de emanciparse. Es una ayuda fundamental en estos momentos por la situación económica y social que estamos viviendo» , aseguró ayer el consejero. Pero no todos los que cumplen con el requisito de la edad obtendrán la ayuda, ya que existen otras condiciones para poder solicitarla. ¿Cuáles? Los interesados deben tener una fuente regular de ingresos que no supere los 23.724 euros anuales (tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples de 2021) y contar con un contrato de arrendamiento que no supere los 600 euros mensuales. También podrán presentar la solicitud los que cuenten con un alquiler de habitación cuyo precio sea igual o inferior a los 300 euros

El consejero explicó que este importe máximo es debido a que según el observatorio del precio de la vivienda la media del Archipiélago está en torno a los 451 euros, datos que ha matizado se han sacado de la declaración de la renta, por lo que es «muy ajustado a la realidad». Franquis subrayó que «la mayoría de los precios» están por debajo de la cantidad que se ha establecido y, por eso, los 600 euros están «más acorde a la realidad» de la comunidad autónoma.

Elementos fundamentales

Franquis aprovechó la presentación de la iniciativa para recalcar los tres elementos «fundamentales» para obtener esta ayuda: contar con un contrato de arrendamiento de uso de vivienda, certificado de empadronamiento y, por último, justificante de pago de los alquileres ya abonados con anterioridad a la solicitud de esta ayuda. Además, la ayuda no solo va destinada a aquellos jóvenes que tienen una vivienda de alquiler, sino también a aquellos que están en disposición de conseguirla en las próximas semanas, quienes tendrán un plazo añadido de dos meses para presentar el contrato de alquiler y tres meses para el contrato de empadronamiento. «Es fundamental que la documentación esté correctamente presentada porque es una subvención directa y la prioridad es el momento en el que se presente», advirtió.

Franquis insistió en la importancia de «hacer el proceso cuanto antes» ya que el plazo de permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2022, mientras no se haya agotado el presupuesto anual disponible de 10,6 millones de euros. La solicitud se presentará «preferentemente» de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. También se podrá hacer de forma presencial a través de los Registros del Gobierno de Canarias e Instituto Canaria de Vivienda y en las siete cámaras de comercio del Archipiélago. Estas estarán abiertas para ayudar con la presentación de las solicitudes y dispondrán de unas líneas telefónicas para ayudar, guiar y facilitar la presentación online y presencial.

Según el consejero, el objetivo del Ejecutivo canario es que esta ayuda no solo permanezca dos años como ha establecido el Estado, por lo que ayer aseguró haber trasladado al Gobierno de España que «estudie la posibilidad de que el bono permanezca en el tiempo más allá de 2023» porque «será muy útil para la población joven en Canarias». Además, la subvención será compatible con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Para trasladar la información hasta el sector joven, la consejería ha puesto en marcha una campaña de difusión en los medios digitales y redes sociales con el objetivo de obtener más de 1,8 millones de impactos entre el público joven. «Es la mejor fórmula para conectar directamente con ellos», destacó Franquis.