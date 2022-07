La oferta de viviendas en venta en las Islas se desploma un 20% en un año

Encontrar una vivienda en Canarias para comprar o alquilar puede convertirse en misión imposible. No solo la oferta de inmuebles a la venta es cada vez más escasa sino que el stock de casas en alquiler también se ha reducido de manera drástica en el último año. La demanda, sobre todo para la adquisición de propiedades, ha sido tan alta que algunas operaciones apenas tardan días en cerrarse, frente a los meses de épocas anteriores, y se impone la ley del más rápido para poder hacerse con los inmuebles más interesantes.

Según los datos del conocido portal inmobiliario Idealista, el stock de viviendas a la venta se ha desplomado en las dos capitales de provincia de Canarias, donde existe mayor cantidad de interesados para hacerse con una propiedad. En Santa Cruz de Tenerife la oferta en el segundo trimestre de este año estuvo un 24% por debajo de la del año anterior, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria ha caído un 16%. Los porcentajes se invierten si se tienen en cuenta las cifras provinciales. Mientras que en la oriental las casas a la venta se han desplomado un 21%, en el conjunto de la provincia tinerfeña el stock solo se ha reducido un 4%.

Muchas propiedades apenas duran 48 horas en el mercado inmobiliario del Archipiélago

«Es cierto que no hay tanta propiedad, las inmobiliarias nos estamos peleando por ellas», explica Isidro Martín, delegado de la de la Asociación de Expertos Inmobiliarios en Canarias (Apei). Entre los motivos que están detrás de este descenso, Martín incluye el boom de compraventas que ha existido en los últimos meses, que provocó que el sector cosechara en el primer trimestre de este año cifras que no se registraban desde 2008. Una fiebre inmobiliaria que ha sacado del mercado muchas viviendas sin que otras hayan entrado en él.

Escasa oferta

Una de las razones es la falta de nuevas promociones, ya que desde el estallido de la burbuja la obra nueva es muy limitada en el Archipiélago y la que existe se vende prácticamente toda sobre plano y a unos precios que los especialistas no dudan en calificad de «muy altos».

«En el mercado ha habido unos años de bonanza y no se está construyendo lo que se debería para cubrir esta necesidad», advierte Martín. Bajo su punto de vista, existe mucha demanda pero los promotores tienen miedo a lanzarse en parte por las dificultades que les ponen las entidades bancarias. «Los bancos no facilitan nada, les exigen entre un 25 y un 50% de pisos reservados sobre plano para dar la financiación», algo que asegura es difícil de conseguir. Además, el precio de los solares aptos para construir no ha bajado tanto como se estimaba y sigue siendo alto, a lo que se suma el encarecimiento de los materiales debido al bloqueo pospandemia y la inflación, que puede acabar incrementando de manera importante los costes de la construcción.

Los bancos tampoco están introduciendo ahora en el mercado demasiado stock del que todavía tienen acumulado. «Van dosificando» con la intención de cuadrar sus cuentas anuales, apunta el experto inmobiliario, ya que de lo contrario si se cuelgan demasiados carteles de ‘se vende’ acabaría influyendo a la baja en los precios. La incertidumbre económica también ha terminado por sacar del mercado inmobiliario propiedades que sus dueños retienen «por lo que pudiera pasar». Lo que añade una razón más para que la oferta se haya reducido tanto en un solo año.

La limitación del alza de la renta desde abril al 2% ha reducido la oferta en las dos provincias

Pero quienes quieran optar por el alquiler tampoco lo tienen nada fácil. Según Idealista, la oferta de viviendas en arrendamiento en Canarias ha caído un 43% en la provincia de Las Palmas y un 45% en la de Santa Cruz de Tenerife. «Depende del precio hay operaciones que se pueden cerrar en 24 o 48 horas», apunta Martín, ya que también existe una alta demanda, lo que facilita que el propietario pueda exigir mayores requisitos al inquilino amen de unos precios desorbitados.

Los motivos de este descenso de la oferta se deben buscar, según el delegado de Apei, en la retirada de propiedades derivada de la limitación del alza de los alquileres vinculados al IPC al 2% -se aprobó de forma transitoria de abril a junio, pero el Gobierno central ha decidido prorrogar la medida hasta finales de año, con lo alrededores de 146.700 hogares canarios se habrán ahorrado a 31 de diciembre unos 96 millones de euros - y la amenaza del tope de la renta incluida en la nueva ley de vivienda que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados.