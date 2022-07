Gobierno y Stellantis buscan encaje para canalizar ayudas con el aval de Bruselas

Gobierno y grupo Stellantis continúan las conversaciones para que la empresa, y más concretamente su factoría de Vigo, no se quede sin los apoyos necesarios para asegurar su futuro y la llegada de nuevos modelos a través de la implantación de una de las nuevas plataformas industriales de la compañía, las denominadas STLA. El director de la planta, Ignacio Bueno, avanzó ayer que las negociaciones, todavía sin acuerdo, “avanzan en positivo”. Además, puso sobre la mesa que uno de los puntos claves es la realización de un marco normativo con el que blindar los apoyos, evitando así de esta forma cualquier posible veto que pueda llegar desde la Unión Europea. “No es tan sencillo como que se llegue a un acuerdo o a que haya una intención de ayudar, es mucho más complejo, incluso hay que hacer un reglamento para que esas ayudas puedan dar su fruto”, comentó.

Bueno realizó estas declaraciones en el marco de una visita a la factoría del secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, en la que estos apoyos tan demandados por Stellantis fueron la pieza central de las conversaciones. Sobre todo, porque la reunión entre el Ministerio de Industria y el grupo, anunciada por la Subdelegación del Gobierno en Galicia a comienzos de mes, todavía no se ha producido.

El trasfondo de este necesario reglamento mencionado por Bueno es de encontrarle un encaje a las ayudas y evitar así suspicacias por parte de Bruselas, que ya en 2019 inició una investigación en profundidad para evaluar si el plan de España de conceder 20,7 millones de euros en ayudas públicas al Grupo PSA (cuya fusión con FCA dio como resultado Stellantis) para invertir en su planta de Vigo cumplían las normas de ayudas de Estado a regiones.

“La Comisión investigará meticulosamente si las ayudas previstas de España son realmente necesarias para que Peugeot invierta en procesos de producción verdaderamente innovadores en Vigo y si van a desarrollar la región sin falsear indebidamente la competencia o ir detrimento de la cohesión en la UE”, decía entonces la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

“Estamos trabajando con Industria, un trabajo conjunto que esperemos que dé buen fruto”, comentó Bueno a preguntas de los periodistas presentes, a los que recalcó que todavía “no hay acuerdo” y que todo “va avanzando en positivo”. De la misma forma se pronunció Formoso, que señaló la necesidad de “facilitarlo dentro del marco comunitario” y auguró buenas noticias “en pocas semanas”. “Nos consta que van avanzando las conversaciones para garantizar nuevos modelos para la planta”, indicó.

Enganche y chips

Por otro lado, Bueno también insistió en las otras demandas que tiene el grupo y la factoría de Balaídos, empezando por el enganche a la muy alta tensión. “La asignación de un nuevo modelo no se basa solo en las ayudas”, comentó, “también en otros aspectos como el propio rendimiento del centro, que creo que estamos funcionando bien, así como la competitividad del entorno, en donde entra el tema del suministro eléctrico, coste de la energía, impuestos, tasas y otro tipo de gastos, incluso las relaciones laborales”.

Sobre el tema del enganche a la muy alta tensión, Formoso destacó que es una demanda “que viene desde hace muchos años” y que es esencial “garantizar suministro eléctrico de calidad”.

En relación a la crisis de los microchips, el director de Stellantis Vigo comentó que, pese a sufrir un golpe de casi el 30% en la producción, “la situación ha ido mejorando”. “Lo que no puedo garantizar es que no vayamos a parar en el segundo semestre. Nuestra previsión, en función de los datos de los proveedores, es que vaya a haber algún problema. No de la magnitud que hemos tenido, pero no está en absoluto resuelto el tema del suministro, sobre todo pensando hacia final de año”, explicó Bueno.