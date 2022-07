«Estamos ante una tormenta perfecta que no va a durar poco»

El desempleo juvenil por las nubes, por la estratosfera en el caso de Canarias, y la construcción en problemas para encontrar personal.

No tenemos gente para las obras ni personal cualificado. Las mujeres, por ejemplo, son solo el 9,6% de las plantillas, y normalmente en oficinas, cuando son mejores que los hombres en muchos oficios. Y luego está el problema de la edad. El 70% de nuestras plantillas tiene más de 40 años, y hasta el 90,5% tiene más de 30. Los menores de 30 años no representan ni el 10%. El sector se está envejeciendo. Esto no tiene ningún sentido con un 30% de desempleo juvenil y en una actividad que paga al menos el 30% por encima del salario mínimo interprofesional y donde las jornadas están perfectamente tasadas.

¿Cuánto hay de sociológico en estas dificultades para encontrar trabajadores? ¿Cuánto pesa la rémora de aquella construcción poco innovadora y tecnificada de anteriores décadas?

Todo, estoy convencido. Probablemente hayamos hecho las cosas mal y no hayamos reflejado la modernidad y la sostenibilidad que caracterizan a la construcción en estos momentos. La construcción ya no es carretilla, arena y ladrillo. Hay oficios que son de ese tipo, claro, pero es un sector extraordinariamente moderno. Además, en cuanto llevas un tiempo en una empresa, subes rápidamente de categoría y subes rápidamente de sueldo; no hay nadie que se quiera ir de la construcción. Se gana bien. Y la maquinaria que se utiliza ahora está llena de botones y joysticks, ya no hay volantes ni palancas. El sector de la construcción es muchísimo más de lo que se piensa.

La carestía de las materias primas comenzó antes que la ola inflacionaria, pero esta la ha agravado hasta el extremo.

Es que es la tormenta perfecta. Tenemos la covid, y la política de covid cero en Asia está haciendo que se cierren los puertos. Luego hay mucha materia prima que viene de países que no tienen vacunas, lo que lo complica todo. Nos llega la guerra de Ucrania, se disparan aún más las materias primas y se dispara la energía, y claro, nos encontramos, insisto, ante una tormenta perfecta. Pero es importante tener en cuenta una cosa: esto no va a durar poco. Estamos con un IPC del 10,2%, pero es que el IPRI está en el 45%, ¡45% interanual!, y eso al final va a repercutir en el último eslabón de la cadena, que es el consumidor. Si el IPRI estuviese moderado, pues bueno, diríamos que estamos saliendo, pero es que no es así. Nos encontramos en una situación extremadamente complicada. Y hay que decir con claridad que tenemos que adoptar decisiones, decisiones rápidas, para dar certidumbre a las empresas. Las empresas necesitan certidumbre para contratar y desenvolverse de manera ágil en el mercado, y hay que darles ya esa certidumbre con medidas decididas. Si es que además tenemos la medicina, tenemos el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, tenemos la inyección necesaria para que la economía se mueva. Hubiese sido gravísimo que no tuviésemos el plan, pero teniéndolo, hay que tomar decisiones claras y directas para dar certidumbre, para revisar los precios de los proyectos, para que las empresas sean valientes y se lancen al mercado, para poner en marcha proyectos importantes y para, en definitiva, crear así riqueza y empleo.

No han satisfecho del todo al sector las medidas para la corrección de los precios de las licitaciones adoptadas por el Gobierno. Y en todo caso haría falta un acuerdo que vincule a todo el sector público: estatal, autonómico y local, ¿no?

Es imprescindible. Las empresas ralentizan o abandonan la obra, y esto no puede ser. El real decreto se ha retocado mucho desde el punto de vista presupuestario, pero no desde el punto de vista de la contratación pública. Es decir, nos hemos dado cuenta del problema, pero se quiere limitar al máximo la aplicación del real decreto para gastar lo mínimo posible. Esto ha hecho que el real decreto sea razonable para una tipología de obra determinada, para obras de ferrocarril y de carreteras de un volumen importante, pero deja fuera una tipología importante de obras, esas que normalmente ejecutan las pymes, y son las pymes las que realmente crean empleo. Por eso estamos insistiéndole al Ministerio para que le dé una vuelta más al real decreto, para que lo amplíe, para que sea decidido, porque aquí no se gana o se pierde dinero, aquí de lo que se trata es de que se pague lo que realmente cuestan las cosas. Si no es así, hay un enriquecimiento injusto por parte de la Administración. Pero es que, además, quien estudia cómo evolucionan los precios de las materias primas es el Ministerio de Hacienda, no nosotros. Y si Hacienda ve que el coste del metro cúbico de hormigón pulido blanco se ha multiplicado por tres en el último año, pues tendrá que pagar lo que vale, porque eso es lo que le cuesta a la empresa.

Y luego está el eterno problema de la tardanza de las licencias de obra.

Claro. Y dese cuenta de otra cosa importante: en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, el gasto tiene que estar comprometido en 2023, y la ejecución, en junio de 2026. Los fondos todavía no han llegado a los Cabildo, a los Ayuntamientos... No han llegado, con lo que imagine el cuello de botella que se puede crear el próximo año en las compras de materiales, de placas fotovoltaicas, de cerramientos de ventanas..., en fin, de todo. Todo el mundo va a comprar ventanas y placas fotovoltaicas, así que o flexibilizamos los plazos, o vamos a tener un problema.

«Es evidente que en Canarias faltan infraestructuras; los trenes estructurarían el territorio insular»

Si no se soluciona esto, se desperdiciará una parte de los fondos europeos, claro.

Sí, y venimos advirtiéndolo desde hace tiempo, así que la culpa no será del sector de la construcción. Llevamos tiempo diciendo que hay que hacer un plan de choque para formar a gente en el sector de la construcción y que hay que dar certidumbre a las empresas. Hay que tener en cuenta que los fondos llegarán de manera progresiva, es decir, según vayas cumpliendo unos determinados hitos, y si no los cumples, habrá un reajuste presupuestario enorme. De manera automática, te retiran fondos. Nosotros hemos firmado las líneas generales del séptimo convenio del sector, en el que se recoge un incremento salarial para los años 2022, 23 y 24 para intentar dar algo de certidumbre al menos en el coste de la mano de obra. Pero claro, es la Administración la que tiene que dar certidumbre al coste de las materias primas, por ejemplo.

¿Construir más carreteras o conservarlas mejor?

No son cosas incompatibles. Siempre hay que conservar las carreteras. Pero que faltan infraestructuras en Canarias es evidente. Es evidente porque, además, la cantidad de fondos que entra por Canarias es importantísima por el turismo. No podemos intentar ser los líderes mundiales en la fabricación de teléfonos móviles; en España somos líderes en servicios, en el turismo y en la construcción.

Qué curioso, justo las dos actividades más vilipendiadas.

Justo, y es algo que no entiendo. Somos líderes mundiales en turismo y no lo potenciamos de la manera en que hay que potenciarlo; somos líderes mundiales en construcción y parece que la construcción es mala, cuando las Islas deberían tener unas infraestructuras, y no solo de carreteras, bien construidas y bien mantenidas. Incluso el ferrocarril si hace falta. Tener un ferrocarril que estructure el territorio, porque, además, tenéis una carencia importante con el fenómeno insular, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta para que la comodidad dentro de la isla sea mucho mayor.

Así que apoyo total a los trenes en Tenerife y Gran Canaria.

Sí sí, creo que da muchísima comodidad y que el tamaño de la isla lo permite, lo que no significa, claro, que no tenga que haber carreteras. Una buena infraestructura ferroviaria daría a la sociedad de las Islas una comodidad extraordinaria.