La Autoridad Fiscal empeora el déficit de Canarias y pide controlar el gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo creado en 2013 a instancias de la Unión Europea para velar por la salud de las finanzas públicas, ha empeorado su pronóstico sobre el cierre del ejercicio presupuestario en Canarias. La institución presidida por Cristina Herrero calcula que la Comunidad Autónoma dará carpetazo a 2022 con un déficit equivalente al 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Es decir, que el Ejecutivo del Archipiélago y todo su entramado de entidades dependientes no solo gastarán este año más de lo que ingresen, sino que el saldo negativo previsto por la AIReF va en aumento. En concreto, el organismo independiente empeora su previsión en una décima respecto de su anterior informe, publicado en abril y en el que vaticinaba que el déficit autonómico en 2022 sería de un 0,5% del PIB. La razón de este mayor desequilibrio entre ingresos y gastos –que el propio Gobierno de Canarias da por descontado– no está tanto en una caída de los ingresos como en el incremento de los gastos. Gastos que la AIReF exhorta a controlar.

De hecho, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres también prevé un déficit del 0,6% al cierre del ejercicio, con lo que empeora su anterior pronóstico en dos décimas. Sin embargo, las nuevas previsiones del Gobierno de la región, al menos las últimas que maneja la AIReF, parten de la base de que la Administración autonómica ingresará más de lo que se calculaba hasta ahora. Algo lógico si se tiene en cuenta que la recaudación tributaria, de forma especial la de los impuestos del Régimen Económico y Fiscal –con el IGIC a la cabeza–, no solo está por encima de lo previsto, sino que está en máximos históricos. De modo que el problema no está en los ingresos, sino en el gasto, que aumenta en mayor medida que aquellos, que ensancha así la brecha entre el dinero que entra y el dinero que sale de las arcas públicas y que en última instancia agranda el déficit. No obstante, mientras que el Ejecutivo calcula que manejará más ingresos de los previstos en cálculos anteriores, la AIReF apenas considera un leve incremento, aunque ambos coinciden en ese 0,6% de déficit.

Con la deuda pública bajo control, algo que la Autoridad Fiscal corrobora una vez más y que le da a la Consejería de Hacienda un amplio margen por si la coyuntura empeora, las recomendaciones del organismo fiscalizador se centran en el gasto y la fiscalidad. La AIReF exhorta al Gobierno de Canarias a «evitar» incrementos de gastos que acaben convirtiéndose en estructurales, esto es, que condicionen los presupuestos de los próximos años. Si la financiación de cara al futuro no está garantizada, hay que evitar ese tipo de gasto, argumenta la AIReF. En esta línea, el organismo también recomienda una estrategia fiscal o tributaria «a medio plazo» donde quede claro qué gastos o ingresos son coyunturales y qué gastos o ingresos son estructurales. Esta estrategia debería servir de marco para la elaboración de los presupuestos para 2023.

Más a largo plazo, los técnicos de la AIReF consideran, pese a ese mayor saldo negativo previsto al cierre de este año, que la región estaría en 2025 en condiciones de contribuir a la reducción del déficit público. Es decir, en condiciones de cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.