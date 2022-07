El transporte canario ve positivo el nuevo paquete de ayudas

«Lo veo positivo, es lo que corresponde». Así celebró ayer el presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias (FET), Agustín Espino Flores, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para otorgar un nuevo paquete de ayudas directas al sector, que se encuentra ahogado por las continuas subidas del precio de los combustibles. Sin embargo, considera que se trata solo de una medida «paliativa», ya que es muy difícil vaticinar si resolverá el problema por el que están atravesando las empresas.

El Ejecutivo central, en una reunión que se celebró el miércoles, puso sobre la mesa la posibilidad de revalidar las medidas que ya se adoptaron en marzo y que supuso la entrega de ayudas directas en función del tipo de vehículo. Estas ayudas alcanzaron los 1.250 euros en el caso de los camiones o 500 euros por cada furgoneta. Además, el Ministerio que dirige Raquel Sánchez se ha comprometido a acelerar la nueva Ley de la Cadena del Transporte, cuyo texto deberá estar finalizado este mismo mes. La norma prohibirá el trabajo a pérdidas en el sector, por lo que los precios pactados deberán cubrir todos sus costes de explotación.

Un nuevo paquete de medidas que surge después de que los transportistas volvieran a estar al borde de otro paro nacional –como el que tuvo lugar en marzo y que casi paralizó la cadena de suministros en muchos puntos del país– y demandasen al Gobierno medidas adicionales.

Lo que ahora espera el transporte canario es que la subida del coste de los carburantes no se acabe comiendo las ayudas acordadas, como ya ha ocurrido con las anteriores. Espino recuerda que la escalada del precio de la gasolina y el diésel no tardó mucho en dejar sin efecto el descuento de 20 céntimos por litro que entró en vigor en el mes de abril. Y nada puede asegurar que no vuelva a pasar lo mismo. Por eso, insiste en que el espíritu debe ser el de volverse a sentar dentro de unos meses para analizar si estas medidas continúan siendo efectivas.

El presidente de la FET recalca que el sector en Canarias se encuentra en una situación «agónica», ya que llevan meses soportando el importante sobrecoste que supone para ellos el alza de los carburantes. «El gasto en combustible se ha duplicado en solo un año», detalla y considera que los precios «están en unas cifras que no se pueden soportar».

Tanto se ha incrementado que la partida dedicada a llenar el depósito de los camiones se ha convertido en la más importante para las empresas de transporte, cuando hace doce meses era la de personal. En la actualidad, el gasto en gasoil supone más del 50% de los costes para una compañía del sector en las Islas.

La FET ya vaticina que a pesar de las ayudas y aunque el combustible comience a bajar, 2022 será un año «catastrófico para el sector». Espino manifiesta que muchas empresas en Canarias «no van a poder aguantar» cuando tengan que hacer frente a la devolución de las deudas contraídas.