“Trabajar por turnos y de noche genera problemas de salud y altos niveles de estrés”

María Amelia Fraga es diplomada en Educación Social y licenciada en Psicopedagogía. Acaba de doctorarse en Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Salud por la Universidade da Coruña (UDC) con una investigación sobre el impacto psíquico y social del trabajo a turnos en la calidad de vida.

Realizó la investigación sobre los trabajadores de una empresa privada, que permanece sin nombrar en la tesis.

Puedo decir que está en la comarca de Ferrolterra. Fue en una empresa industrial porque la mayoría de las investigaciones sobre esta cuestión son del sector público, y la tesis doctorales tienen que suponer un avance en la ciencia. Los trabajadores a turnos del sector público están ya muy investigados porque son público cautivo, y su colaboración es más fácil de obtener. En una empresa, en el sector industrial, en el ámbito privado, tienes que tener o bien la autorización de la gerencia o entrar a través del sector sindical, que fue nuestro caso.

¿Cómo desarrolló su investigación y encontró la empresa?

La investigación se hizo en dos fases. La primera fue de análisis cualitativo. Organizamos grupos de discusión a los que se convocó a personas de A Coruña, Santiago y Ferrol. Los sindicatos UGT, CCOO y CIG nos mandaron gente que estaba en ese momento trabajando a turnos rotatorios, con inclusión de turno de noche. En los tres grupos colaboraron 19 personas entre hombres y mujeres.

¿Y la segunda fase?

Uno de los sindicatos colaboradores tenía un comité de empresa interesado en formar parte del estudio e investigamos los niveles de estrés de esta. Es un estudio de caso: es de una empresa concreta y no se pueden generalizar los datos a todos los trabajadores a turnos.

¿Cómo midieron el estrés?

Confeccionamos un cuestionario que cubrieron los trabajadores. Contenía varias escalas [métodos para cuantificar características y comportamientos en ciencias sociales]. Una la confeccionamos a través de las conclusiones que extrajimos de la primera fase.

¿Qué perjuicios provoca?

Está demostrado que los trabajos rotatorios, y específicamente, el turno de noche, tienen consecuencias negativas. Partimos de la base de que son incontestables. Altera los ritmos circadianos y eso lleva a problemas cardiovasculares, riesgo de padecer diabetes… Genera muchísimos problemas de salud desde la perspectiva biomédica.

¿Y en cuanto al estrés?

Empleamos un modelo desde el que planteamos que se produce un mayor nivel de estrés porque los trabajadores a turnos tienen que modificar continuamente su día a día, su conciliación. En esta empresa, en concreto, encontramos un alto riesgo por los niveles de estrés, aplicando nuestro cuestionario y modelo teórico. Evaluamos las dimensiones que podían generar más nivel de estrés, y en las que puntuaban más alto planteábamos una intervención, pero la empresa en la que intervinimos cerró. Esta y otras investigaciones han demostrado que el ajuste que haga cada individuo con la organización horaria va a determinar mucho su satisfacción laboral y nivel de salud.

¿Cuánto tiempo le llevó realizar esta investigación?

Empecé a investigar en el 2009, cuando me vinculé al programa de doctorado, pero en 2011 fue cuando empecé mi actual investigación. Estoy en el grupo de investigación Persona-Ambiente de la Universidade, que antes dirigía Ricardo García Mira, mi director de tesis, y ahora Cristina García. Es interdisciplinar, hay gente de arquitectura, sociología, economía… He estado muchísimo tiempo trabajando en esto, y por el medio tuve varias becas, me presenté a oposiciones, empecé a trabajar de administrativa en la Universidade…

¿Va a continuar sus investigaciones en alguna otra empresa?

Sería lo más adecuado. Según señalamos en las conclusiones, lo ideal sería investigar en una empresa que tuviese algunos trabajadores en turnos fijos y otros en turnos rotatorios, para poder contrastar.