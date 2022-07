Canarias esquiva el caos aeroportuario en el Reino Unido con más vuelos que en 2019

Canarias no está sufriendo las consecuencias del caos aeroportuario en el Reino Unido, el país que más turistas envía cada año a las Islas con mucho diferencia sobre Alemania, el segundo en este particular ranking. De hecho, los vuelos entre el Archipiélago y el Estado insular noreuropeo en lo que va de 2022 no solo están ya en cifras prepandemia, sino que incluso las han superado. Algo que cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que los aeropuertos de la Comunidad Autónoma, casi dos años y medio después de que la covid paralizara la industria turística, aún no han recuperado el volumen total de operaciones de 2019, el último año antes de la irrupción del coronavirus. Es decir, los aeródromos de la región todavía gestionan menos vuelos que en el último ejercicio precrisis, pero más con origen y/o destino en el Reino Unido.

Los últimos meses, sobre todo a partir de mayo, han sido convulsos en distintos aeropuertos europeos. Pero los británicos se llevan la palma, con un desquiciado Heathrow que ha dejado imágenes lamentables de protestas, viajeros en tierra, masificaciones e infinidad de retrasos. Un problema no precisamente menor para Canarias ahora cuando el sector turístico se enfila hacia un verano como los de antes de la covid. El principal factor que ha contribuido al caos en los aeródromos del Reino Unido es la falta de personal, tanto en los servicios que se prestan en tierra como en la tripulación de cabina. A ello se sumaron los paros laborales en Ryanair y los conflictos con los trabajadores que también sufren Easyjet, Lufthansa o Air France. Así que las voces que alertan sobre una temporada estival estropeada por los problemas aeroportuarios han resonado con fuerza. Sin embargo, concluido ya el primer mes veraniego, no hay síntomas de que las Islas estén viéndose afectadas por este desequilibrio entre una demanda disparada tras dos años sin viajar y una oferta sin recursos humanos para satisfacerla. En el primer semestre del año, los aeropuertos del Archipiélago gestionaron un total de 28.972 vuelos comerciales con origen y/o destino en el Reino Unido. Una cifra más que considerable, y no solo a tenor de los problemas en los aeródromos británicos, sino, sobre todo, porque está por encima de la registrada en el mismo período de 2019. Entonces, en los seis primeros meses de aquel último año prepandemia, el número de conexiones con la Gran Bretaña e Irlanda del Norte se quedó en 28.729, una cantidad ligeramente inferior. Es más, si se pone la lupa sobre los datos de junio, con el caos ya instalado en muchos aeropuertos del Reino Unido, la comparación resulta incluso más evidente: las 4.861 operaciones contabilizadas el mes pasado solamente fueron 4.566 en junio de 2019. El incremento es así de un 6,5%. Incluso, ese aumento de los vuelos entre Canarias y las islas británicas contrasta con la evolución del total de las operaciones, que aún no llega a niveles precrisis pese a rozarlos. De enero a junio se contabilizó en los aeropuertos de la Comunidad Autónoma un 6,2% menos de operaciones que en el mismo período de 2019. No obstante, la recuperación está más cerca que en el conjunto del país, ya que la red aeroportuaria nacional gestionó en el primer semestre de 2022 hasta un 9% menos de vuelos que en la primera mitad de aquel último ejercicio prepandemia. Pero las dificultades operativas en los aeródromos se están produciendo también en los de destino. Los controles de pasaportes se han visto desbordados con el nuevo estatus de los británicos, que tras el brexit han dejado de ser ciudadanos comunitarios y, como tal, han de cumplir los mismos trámites que cualquier otra persona que no esté bajo el paraguas de la Unión Europea. En el aeropuerto de Tenerife Sur ya ha habido días de congestión, algo que preocupa a las aerolíneas. Al respecto, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, envió ayer un mensaje de tranquilidad al descartar cualquier riesgo de «caos» en los aeródromos isleños una vez el Ministerio del Interior –que en principio negó la existencia de estos problemas– haya reforzado los controles. El ‘desquiciado’ Heathrow no afecta al Archipiélago Si hay un aeropuerto sumido en el caos más absoluto en los últimos meses ese es el de Londres-Heathrow. Sobre todo el mes pasado, cuando la falta de personal colapsó por momentos la infraestructura. De hecho, el consejero delegado del aeródromo londinense, John Holland-Kaye, anunció este martes, tal como informó Efe, que en adelante limitarán el número de pasajeros en sus terminales a un máximo de 100.000 al día. Con todo, las incidencias en el desquiciado Heathrow no han tenido repercusión alguna en Canarias. Es más, el número de operaciones con el aeropuerto londinense está por encima de las cifras prepandemia. En el primer semestre del año se contabilizó un total de 681 vuelos entre Heathrow y los aeródromos isleños, frente a los 128 de los mismos meses de 2019. De esos 681, 38 se operaron el mes pasado –con Heathrow en pleno caos–, por los 20 de junio de 2019. El caso es que este aeropuerto británico es residual para el Archipiélago, que concentra las operaciones con Mánchester, Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Birmingham y Bristol.