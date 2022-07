«La empresa invierte en innovar cuando gana más si lo hace»

Han pasado 30 años desde que Jerónimo Saavedra visitó Israel para tratar temas de desalación. Fue el último presidente canario que viajó allí. ¿Por qué esta falta de relaciones?

Pude visitar el jueves una empresa canaria que tiene muy buenas relaciones con tres empresas israelíes. Puede haber muchas más. No sé si no hay relaciones.

Me refería al ámbito público.

No tengo respuesta para ello, pero desde luego ya me he apuntado en la agenda que en diciembre se celebra aquí la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE. Puede ser un momento para que alguien de Israel acuda al encuentro de algún interlocutor para tratar algunos temas.

¿Ve ventajas en tener a Canarias como socio estratégico para la presencia de Israel en el continente africano?

No soy experta en África pero veo el potencial. A priori resulta muy interesante y es importante para una empresa poder abordar un proyecto con una gran compañía canaria y tecnología israelí, por ejemplo. Establecer alianzas es importante para nosotros, pero también hay mucho por aprovechar de lo que existe aquí. Hay empresas canarias que ya trabajan en el resto de España o Latinoamérica. Hay que iniciar el proceso de análisis, no es algo que pueda pasar de manera inmediata. Lo primero es iniciar las relaciones y generar una base fuerte.

Hablamos de empresas privadas. ¿Tendrán tanto tiempo para esperar?

Ya hay numerosas empresas israelíes que trabajan en África. Si existe un proyecto concreto en el que confluyan los intereses de una compañía de aquí y una israelí, no habrá problema en llevarlo a cabo. Sucede en ocasiones con los fondos europeos, que buscan consorcios de empresas para iniciativas concretas. De lo que yo le hablo es de generar esa base fuerte que dará lugar a una colaboración fluida y continua. Eso lleva tiempo, no es tan fácil.

¿Las Islas como consumidoras de tecnología israelí o también como un lugar para generar un ecosistema nuevo?

Canarias tendrá más sencillo retener su talento cuando exista un ecosistema en el que pueda desarrollarse, cuando pasen cosas interesantes y haya oportunidades. Ahora, como Gobierno israelí yo quiero que las empresas se queden en Israel, que viajen a trabajar fuera y que regresen. Si el volumen de trabajo crece, es lógico que abran oficinas en otros lugares; eso es una cosa, pero la sede central, en Israel.

O sea, abrir sedes en el Archipiélago puede ocurrir.

Sí, pero eso no pasa de la noche a la mañana. Tiene que existir una oportunidad de negocio muy interesante y duradera en el tiempo. Mientras eso no ocurra, los empresarios israelíes están muy acostumbrados a viajar. Las empresas de Israel no son muy grandes, así que esos pasos de abrir oficinas en otros lugares los miden con mucho cuidado.

Un 4,9% del PIB israelí invertido en I+D, un 0,7% en el caso de España. ¿Qué le dicen estas cifras? ¿Cómo las interpreta?

Esto cambia cuando los empresarios entienden que van a ganar más dinero si invierten en innovación. Nadie va a dedicar más fondos porque alguien diga que hay que investigar. Del 4,9%, gran parte corresponde al capital privado.

Las empresas asumen riesgos. ¿En este capítulo no deben estar dispuestas a hacerlo?

Tienen que entender que no saldrán todos los proyectos, como ocurre en cualquier otro ámbito de la actividad empresarial.

¿Está peor visto el fracaso si se trata de una startup?

No hay un mundo startup. Todas las empresas están conectadas. La diferencia es que quien inicia una startup tiene que creer mucho en ella, porque le van a decir que no en muchas ocasiones y va a tener que insistir. Ser emprendedor requiere de un carácter muy fuerte.

¿Por qué hay tanta innovación en Israel?

Teníamos muchos retos para poder vivir y, lógicamente, creció el espíritu de idear soluciones. Ver que otros alcanzan el éxito en esa labor genera un poder de atracción sobre nuevos actores. La inmigración que llegó de Rusia trajo también grandes dosis de talento y, por último, también la formación se orienta a esto.

Israel estrecha lazos con Marruecos y también lo hace España. ¿Podemos pensar en un entendimiento económico y empresarial a tres bandas?

Cualquier cooperación en la que todas las partes obtienen un beneficio es positiva. Por supuesto que la buena relación que tenemos en la zona, si colaboramos bien, se traducirá en resultados óptimos. Hablo desde el plano económico, el político no es competencia mía.

Se quejan mucho las empresas de aquí de la burocracia. ¿También la hay en su país?

Los procesos tienen que ser garantistas. El dinero público tiene que manejarse con cuidado, desde un posición neutral y clara. Todo tiene que estar muy ordenado y sin fisuras, que nadie pueda pensar que se entregan los fondos a los amigos, y eso se traduce en tiempo. Lo que ocurre es que los emprendedores siempre están muy ocupados. No soy emprendedora, pero es normal que el dinero se entregue cuando todo está perfectamente claro y no antes.

¿Hasta qué punto los gobiernos deben ser los que lideren la eclosión de un ecosistema de innovación y talento?

Las dos partes, pública y privada, tienen que trabajar. Depende de los proyectos. Los gobiernos pueden apoyar más y crear programas, pero al final tienen que poner indicadores para constatar que se alcanza el objetivo, y eso lo propicia la empresa privada.