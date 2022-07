El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, explicó ayer que, «por fin», el Gobierno «ha decidido modificar el REA para contribuir a la subsistencia del sector ganadero, después de sus muchas reclamaciones en las que nosotros hemos venido insistiendo desde el pasado mes de enero». No obstante, el parlamentario se quejó de la tardanza en tomar la medida y, de manera implícita, del posible desconocimiento del Gobierno sobre la normativa comunitaria. «No entendemos por qué se ha tardado tanto en tomar esta decisión, y más nos sorprende que Canarias haya elevado a la Unión Europea los cambios efectuados, cuando no es necesario», explicó el diputado. El reglamento del Posei regula las variaciones hasta un máximo del 20% y las modificaciones no lo sobrepasan, «por lo que este paso supone un retraso inútil», lamentó.

Asimismo, «resulta incomprensible que se siga beneficiando la importación de la leche en polvo, con el daño que está haciendo a la producción autóctona, incapaz de competir en precios y abocándolos a la ruina». De hecho, los ganaderos llevan denunciando una situación que resulta insostenible desde hace más de un año, y «no han encontrado ni en la Consejería de Agricultura ni en el propio presidente de Canarias un compromiso firme para la subsistencia de las explotaciones e industria derivada», aseguró el diputado herreño del grupo nacionalista canario. Hay que recordar que la tensión surgida entre industriales y ganaderos por las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) han quedado aparcadas de momento tras la última propuesta realizada por el presidente Ángel Víctor Torres, aprobada el miércoles en el Consejo de Gobierno. El sector industrial cede en algunos porcentajes de las ayudas que reciben los productos que se importan para su uso por las industrias y, de esta forma, se compensa con más financiación a los ganaderos, que se enfrentan a una grave crisis por el incremento de los precios de los forrajes y piensos para el ganado. Una reunión de Torres con los empresarios industriales selló el acuerdo para llevar la modificación del REA al Consejo de Gobierno, trámite necesario para darle traslado al Estado y este a la Comisión Europea, que tiene que validar la propuesta. Es esto último lo que CC dice que no es preciso. Las organizaciones agrarias de las Islas habían advertido hace un mes que la propuesta de modificación del REA les perjudicaba y criticaron la gestión realizada por la Consejería de Agricultura. El jefe del Ejecutivo regional se ha implicado en la resolución de este conflicto, que amenaza con llevarse por delante al subsector ganadero. Finalmente se ha modificado de nuevo algunas de las ayudas del REA de tal forma que se reducen partidas que benefician al sector industrial y se incrementan otras que favorecen a la ganadería.