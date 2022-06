El Estado también hace caja en Canarias y ya cobra más impuestos que nunca

Las arcas de la Comunidad Autónoma no son las únicas que están engordando hasta cifras sin precedentes. La combinación del restablecimiento del consumo, el regreso en masa de los turistas y la ola inflacionaria también está hinchando la recaudación del Estado a un ritmo impensable hace apenas un par de años, cuando estalló la pandemia de coronavirus. Sobre todo en Canarias, que junto con Baleares –el otro archipiélago y la otra región eminentemente turística del país– se ha convertido en 2022 en la particular mina de oro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La Hacienda española ingresó en los cinco primeros meses del ejercicio por los impuestos cobrados en las Islas un total de 1.194,5 millones de euros. ¿Mucho o poco? En realidad muchísimo. Es más, se trata de cifras históricas.

De entrada, esos cerca de 1.200 millones recaudados de enero a mayo por el fisco estatal en la Comunidad Autónoma son un 34,1% más de lo percibido en los mismos meses de 2021. Se trata del mayor incremento de todo el país junto con el contabilizado en Baleares, y no por poca diferencia. En el conjunto del Estado, los ingresos tributarios en 2022 –siempre tomando como referencia los cinco primeros meses del ejercicio, que es hasta donde abarca la estadística oficial publicada este jueves por la AEAT– aumentan un 19,1% en términos interanuales, una subida más que considerable que, sin embargo, se queda 15 puntos por debajo de la experimentada en Canarias.

Este mayor incremento de la recaudación estatal en el Archipiélago en el arranque del año está relacionado con el hecho de que Canarias fue una de las regiones que más tardó en recuperarse de la crisis de la covid. No en vano, el turismo fue la última gran actividad en reactivar la maquinaria, y la altísima dependencia de este sector que sufre la economía isleña casi no tiene parangón con la de ningún territorio del resto de Europa.

El Estado ingresó a lo largo de 2021 por los tributos cobrados en Canarias un 3,2% más que en 2020. Es decir, que en el año II de la pandemia recaudó un 3,2% más que en el año I. No obstante, el incremento en el conjunto del país superó el 15%, lo que evidencia que la economía nacional caminó el año pasado hacia la recuperación a mucha mayor velocidad que la economía regional. España también depende del turismo, pero no hasta el extremo del Archipiélago. O dicho de otro modo: el porcentaje de empresas y de trabajadores que tenían que esperar a que regresaran los turistas para recuperar la actividad era mucho mayor en las Islas que en el país. En definitiva, es ahora, con la vuelta en masa de los británicos, alemanes, neerlandeses, franceses y demás, cuando el tejido productivo canario recorre buena parte del camino hacia la plena recuperación que las empresas, asalariados y autónomos de la mayoría de las restantes comunidades ya hicieron el año pasado. Regresan los turistas, se restablece la actividad económica y, en última instancia, crece la recaudación pública. Si a ello se le suma una inflación desorbitada –y la negativa del Ministerio de Hacienda no ya a bajar impuestos, sino incluso a deflactar al menos el IRPF, esto es, a ajustarlo al extraordinario encarecimiento del coste de vida–, no extraña que Canarias sea este 2022 esa singular mina de oro de la Hacienda estatal. Ocurre así que el fisco ya recauda en el Archipiélago más que antes de la crisis, un hito que a nivel estatal se alcanzó en 2021, lo que de nuevo pone de manifiesto esos diferentes ritmos –al son de la mayor dependencia del turismo– de las economías regional y nacional.

De enero a mayo de 2019, el último ejercicio prepandemia, la AEAT recaudó en Canarias 994 millones de euros. Son 200,5 millones menos, un 20,2% menos, de lo ingresado en el mismo período de este año. Así que aunque algo más tarde que en el conjunto del Estado, los ingresos tributarios ya están en las Islas tan por encima de los números precrisis, o casi, como en el resto de España, donde los cerca de 97.100 millones recaudados en lo que va de 2022 superan en un 23,3% lo percibido en los mismos meses de 2019. En ambos casos se trata de máximos históricos.

El principal responsable de este extraordinario incremento es el IRPF, que hasta mayo le reportó en la región a la Hacienda estatal 889,4 millones de euros, también una cuantía récord.