El plan anticrisis de Sánchez reparte 47,7 millones entre 198.000 canarios

El Gobierno de Pedro Sánchez distribuirá alrededor de 47,7 millones de euros entre los 198.000 canarios con más dificultades para afrontar la ola inflacionaria. Las rentas bajas, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los perceptores de pensiones no contributivas son los colectivos que recibirán esos casi 48 millones en ayudas directas en el marco del plan anticrisis aprobado este sábado en el Consejo de Ministros.

Pensionistas

Los 41.958 canarios que cobran pensiones no contributivas disfrutarán de una subida de un 15% entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, es decir, en las próximas seis pagas. El incremento está muy por encima de la inflación, que en las Islas cerró mayo en el 7,3%, con lo que esta ayuda extraordinaria del Estado supone una considerable ganancia de poder adquisitivo para un colectivo de bajos ingresos. O más bien de muy bajos ingresos. En el Archipiélago hay 24.021 perceptores de la pensión no contributiva de jubilación, que es la que se concede a quienes no cotizaron a la Seguridad Social durante su vida laboral o no lo hicieron los años suficientes para ganarse el derecho a recibir una prestación contributiva. Estas 24.021 personas tan solo cobran una media de 456,2 euros mensuales. En las próximas seis nóminas, esa cuantía se incrementará en 68 euros y 43 céntimos, de modo que cada uno de esos 24.021 jubilados ingresará cada mes una media de 524,63 euros. Además, otros 17.937 isleños perciben la pensión no contributiva de invalidez, lo que se traduce en una media mensual de 496,53 euros. En su caso, el aumento en las seis próximas pagas será de 74 euros y 48 céntimos de media. Así pues, esos 17.937 canarios cobrarán de julio a diciembre un promedio de 571,01 euros al mes. El coste de la medida para las arcas estatales –considerando solo a los beneficiarios en la Comunidad Autónoma– es de unos 17,9 millones de euros. Aunque solo de forma temporal, será la primera vez que la pensión no contributiva media –tanto la de jubilación como la de incapacidad– supere en el Archipiélago los 500 euros mensuales.

Ingreso mínimo vital

El plan antiinflación del Gobierno central incluye la misma subida –15%– en favor de los beneficiarios del IMV, una categoría que comprende a 46.440 canarios –29.803 adultos y 16.637 menores, según los últimos datos oficiales–. No obstante, el titular de esta prestación social no es el individuo, sino la unidad de convivencia, la familia, con lo que esas 46.440 personas son quienes viven en los 22.362 hogares que reciben el ingreso vital. Hay que diferenciar así entre el titular del IMV, la familia, y los beneficiarios, quienes la integran. Pues bien, esos 22.362 hogares isleños que cobran el IMV apenas perciben una media mensual de 386,38 euros, la cuantía más baja del país junto con las que se abonan en Extremadura y Castilla-La Mancha. La subida media en su caso es de prácticamente 58 euros mensuales, de forma que esas 22.362 familias del Archipiélago cobrarán hasta el 31 de diciembre una nómina mensual media de 444,4 euros. La medida les costará a las arcas públicas cerca de 7,8 millones de euros. Hay que recordar que la revalorización temporal del IMV ya se había aprobado para las nóminas de abril, mayo y junio, de manera que, en puridad, lo que hace el plan anticrisis de Sánchez –o más bien su versión 2.0– es prorrogar la medida hasta fin de año.

Rentas bajas

Los perceptores del IMV y de pensiones no contributivas son dos de los colectivos que más están sufriendo la ola inflacionaria y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Pero no son los únicos. También se ven golpeadas, en general, las rentas bajas, tengan o no tengan empleo. Por eso el Estado dará un cheque de 200 euros a los parados y trabajadores –ya sean asalariados o autónomos– con «bajos ingresos», esto es, a quienes en 2021 ingresaron menos de 14.000 euros y siempre que su patrimonio no supere los 43.196,4 euros. Hay que puntualizar que el cómputo de las rentas y del patrimonio se hará en función de la unidad de convivencia. Es decir, es el hogar en su conjunto, bajo la misma fórmula empleada para el IMV, el que no debe rebasar esos límites máximos para poder recibir el cheque. Los 200 euros se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre en el sitio web de la Agencia Tributaria. Alrededor de 110.000 canarios se beneficiarán de esta medida. El coste total previsto es de 22 millones.

Guagua más barata

El plan Sánchez también busca abaratar el transporte público. Los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria, por ejemplo, pueden solicitar una subvención para reducir los precios de los bonos de Titsa y Global siempre que los descuentos sean de al menos un 30%. Los usuarios de las guaguas viajarían a menor precio y ni las corporaciones insulares ni las empresas perderían ingresos, ya que se los compensaría el Estado. La medida –solo para bonos, no para el tique de un viaje de ida, de vuelta o de ida y vuelta– se aplicará de septiembre a diciembre.