David Marchante empezó «por casualidad» a explorar las posibilidades de Youtube como vía para hacer despegar los negocios. Corría el año 2012 y «no había gente aportando contenido», eran tiempos en que los videojuegos copaban la práctica totalidad de los canales y él decidió aportar información sobre el mundo fitness y saludable. Al principio ni siquiera daba la cara, pero pronto entendió que había hallado la rampa de lanzamiento para la creación de su propia «marca personal». Hoy es el CEO de Powerexplosive, que en solo diez años se ha hecho un hueco en nichos de actividad tan dispares como la construcción, el mundo editorial y la puesta en marcha de platós de televisión por toda España.

Es solo un ejemplo de la puerta que las tecnologías de la información y la comunicación han abierto hasta a la más pequeña de las empresas para aspirar a crecer sin barreras preestablecidas. Sobre esta cuestión giró el encuentro organizado en Canarias por BBVA bajo el título Digitalización de pymes. En él, la responsable de Zona Contigo del banco en el Archipiélago, Inma Trujillo, advirtió de que el giro de las empresas para mejorar su competitividad y productividad de mano de la tecnología «ya no es solo una opción».

«Es muy importante que las empresas no se frustren si no sale todo como pensaban» Anecto Falcón - Cámara Comercio Gran Canaria

Todos los negocios están obligados a situarse en la nube y en las redes y siempre partiendo de la certeza de que no todas deben abordar el proceso del mismo modo. De hecho, el proceso se ha demorado en demasía, pero el contexto generado por la llegada de fondos europeos para paliar el golpe que la pandemia ha propinado a la economía se convierte en una ocasión irrechazable.

Kit Digital

«Terminarán de dar el impulso necesario», afirmó la directora territorial de BBVA en Canarias, Guadalupe Hernández, sobre la financiación pública del proceso. Como ejemplo, el Kit Digital que gestionan las Cámaras de Comercio. En la de Gran Canaria ya perciben «la inquietud por conocer» estos bonos que subvencionan el giro hacia la digitalización de las pequeñas y medianas empresas con la asistencia de expertos en la materia. Así lo expuso el director de Innovación y Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Anecto Falcón.

«La transformación ya no es una opción y ha llegado para quedarse» Inma Trujillo - Zona Contigo BBVA Canarias

La institución cameral, si bien importante, no es la única senda que acerca a las pymes la posibilidad de subirse al carro tecnológico. Por ejemplo, la plataforma de Transformación Digital de BBVA mantiene perfectamente informados a los usuarios sobre las novedades o las vías de financiación, entre otros asuntos.

Son estas últimas, «cómo conseguir dinero para poner en marcha el proceso», explicó Alberto Guilló, socio de Minsait Business Consulting, las que ocupan buena parte de las consultas recibidas. El modo de «llegar a los agentes digitalizadores», es decir, cómo elegir, y bien, al compañero que marcará la ruta y el destino del viaje también suscita un considerable volumen de peticiones de información. Ni la trayectoria ni el final son los mismos para todos, advirtió Inma Trujillo, cada cual debe elegir el suyo, ajustado a sus necesidades y al resultado que se pretende conseguir.

La buena noticia es que, al contrario de lo que siempre ha sucedido en el mundo analógico, en el caso de la digitalización las inversiones no son prohibitivas ni definitivas. «La clave está en la escalabilidad, puedes vender a cualquier cliente y puedes ir cambiando para adaptarte a la demanda», señaló Anecto Rodríguez. El método de prueba y error es posible en este caso, no el de los grandes desembolsos que obligan a una financiación amenazante para la salud de la cuenta de resultados.

«Estamos en el mejor momento para que un cliente te pague a través de Internet» David Marchante - Ceo Powerexplosive

Estar dispuestos al cambio, porque, además, el terreno lo permite, en lugar de «frustrarse si no sale todo como se pensaba en un primer momento», recomendó el director de Innovación y Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

Otro de los flancos que se ha logrado cubrir con garantías en tiempo récord es el de la facturación. David Marchante recordó que no hace tanto tiempo en que las resistencias de los clientes a realizar pagos on line eran muchas e impenetrables. Sin embargo, el trabajo desarrollado por las empresas del sector ha permitido generar la confianza suficiente como para que este factor no constituya ya un problema.

«No se trata de una amenaza, sino de un hecho; te transformas, o desapareces» Alberto Guilló - Minsait Business Consulting

«Estamos en el mejor momento para que te paguen a través de Internet», afirmó el CEO de Powerexplosive. El suyo es un claro ejemplo de que es factible crecer desde lo digital. Él lo fue descubriendo casi al mismo tiempo en que se hacía posible, pero ahora el libreto –sin saber si tiene un final– está escrito y es hora de aplicar el conocimiento que atesora.