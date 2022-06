Las rebajas online de Zara comenzaron el 22 de junio, y en tiendas físicas el 23, pero las sorpresas han llegado cuando los clientes han comenzado a incluir productos con descuento en la cesta... ¿Por qué aparecen gastos de envío de 3,95 euros, a pesar de pagar más de 30 euros en prendas de la marca? ¿Cuál es el truco?

Una vez estás en el proceso de pago en su tienda online, Zara aclara lo que ocurre: "el envío gratuito a partir de 30 euros aplica solo a los artículos sin descuento". Es decir, si incluyes camisetas, pantalones o vestidos en rebajas, tendrás que pagar sí o sí casi 4 euros en concepto de gastos de envío, cuando lo habitual era no hacerlo si superabas esa cantidad.

Por desgracia, es una opción polémica, porque en algunos casos no compensa la rebaja que tienen las prendas si el descuento es pequeño. ¿Cuál es la única forma de no pagar estos gastos de envío? Incorporando a la cesta ropa de nueva colección, sin descuento, con un valor mínimo de 30 euros. Porque la recogida en tienda no está disponible en todos los locales en época de rebajas.