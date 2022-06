“Vamos a hablar de líderes inesperados: vamos a hablar de ustedes”. Así dio comienzo a su esperada ponencia el conocido excutive coach, Oliver Pérez. El tinerfeño, de 41 años y radicado en Portugal participó ayer como invitado en los JH Talks, los encuentros y conferencias para expandir el conocimiento empresarial que organiza JH Asesores Financieros & Bancarios y que lidera Jorge Hodgson. La charla concentró a más de 120 empresarios y directivos y estuvo plagada de humor y anécdotas durante dos horas en las que, los allí presentes, asistieron a una Master Class sobre liderazgo.

El experto explicó al atento público que para liderar una empresa, primero hay que empezar a liderase uno mismo. “Y para ello es clave que te conozcas a ti mismo”, dijo el ponente con estas palabras que respaldaban su afirmación sobre que el liderazgo comienza por la propia persona. Y puede parecer una perogullada, pero no lo es. Es más complicado de lo que parece. “Todos ponemos muros y nos autoengañamos”, dijo Oliver Pérez, quien prosiguió "el Coaching sirve para que tomemos conciencia de quienes somos". Pérez comentó que durante sus sesiones “desafía” a sus clientes para que se conozcan más a sí mismos. “Algunas personas salen de una sesión tocadas”, matizó.

El excutive coach también contó cómo tanto a nivel personal como a la hora de trabajar en una empresa, para liderar no hay que ser reactivo sino proactivo: No vale decir “yo soy así” o “para qué cambiar” es decir, proactividad implica involucrarse, qué otros no lo hagan por ti; tomar decisiones. “¿Quieres que otros hagan las cosas por ti o quieres tomar tú las decisiones? Luego nos quejamos pero, ¿Qué has hecho tú si no has aportado nada? ¿Quieres estar en la grada quejándote o en la cancha jugando?”. El coach sugirió que se pueden adquirir pequeños hábitos que nos ayuden a implicarnos más en nuestro trabajo o en la toma de decisiones. Pero que esto se debe adquirir poco a poco, de uno en uno y aclaró que “ningún líder es reactivo. Todos son proactivos”.

Según el ponente, para alcanzar un buen liderazgo hay seis pasos o recomendaciones a seguir: ser proactivos, marcar objetivos, tomar decisiones, profundizar, conocerte a ti mismo y lograr gestionar el tiempo - de las reuniones, crear reglas y estructuras para el equipo de trabajo-. Esta guía no implica que sean de obligado cumplimiento, pues como bien comentó durante su charla, “cada cliente es diferente y se encuentra en un contexto y situación especial”, matizó el experto.

“Debes entender cuál es tu rol”, “Deben definir sus objetivos y esto les va a dar eficiencia”, “Un líder decide”, “La forma más básica de decidir es a qué dedico yo mi tiempo” o “Ponerse a trabajar en las soluciones en lugar de en los problemas” fueron algunas de las recomendaciones que el ponente hizo a su auditorio, cada vez más entregado y atento a las palabras del experto coach.

Oliver Pérez concluyó con la idea final de que las personas deben buscar un momento para parar, reflexionar y estar en silencio. Y a partir de ahí, definir cuál será su estilo de liderazgo.

«Para liderar, primero uno debe empezar por conocerse a sí mismo», afirma el tinerfeño

Pérez comentó que no empezaba en el Coaching desde cero porque llevaba "una mochila cargada de experiencias" tras su paso Danone donde ejerció como director de Marketing para el mercado portugués, y donde tuvo la oportunidad de recibir Coaching a individual y, a su vez, Coaching para equipos,

