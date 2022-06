Resistencia al cambio y burocracia, principales trabas para impulsar la innovación en las Islas

Canarias "está a la cola de un país que está a la cola", ha señalado este martes el experto fiscal Orlando Luján sobre el estado de la innovación en el Archipiélago. La necesidad de mejora es evidente y también que el contexto actual está dispuesto para propiciarla. Hay fondos públicos, los Next Generation (NGEU), que tienen en este apartado uno de los destinos señalados por la Unión Europea (UE) para el rescate de las economías de los países miembros tras la pandemia. Nada puede fallar con esos mimbres, salvo que se impongan las resistencias humanas a los cambios y la capacidad de gestión sea tan limitada como para tener que devolver parte del dinero a Bruselas.

La colaboración público-privada es "una obligación", en palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, para que ese hecho no se produzca. Fue una de las conclusiones más repetidas durante la celebración de Futuribles, el foro a través del que Editorial Prensa Ibérica mide el estado de desarrollo de la innovación tecnológica en toda España. El evento, desarrollado en el Club LA PROVINCIA de la capital grancanaria, ha estado patrocinado por Telefónica y Grant Thornton Cuyás & Soria.

Canarias aparece en los 'rankings' innovadores como "emergente", fórmula políticamente correcta para decir que todo está por hacer

España se sitúa actualmente en el puesto décimo en producción científica -papers publicados-, es la decimotercera economía mundial -según el FMI- y, a pesar de aparecer como muy bien colocada, para encontrar su nombre en el Índice Global de Innovación de la ONU hay que llegar hasta el puesto trigésimo. "Algo hemos hecho mal", señaló el director del proyecto Futuribles. Francisco Marín.

¿Dónde aparece Canarias en esos rankings innovadores? Se la califica como "emergente", manera educada, según detalló Marín, también Premio Nacional a la Trayectoria Innovadora 2020 -concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación-, de decir que todo está por hacerse. Más razones aún para subirse al carro de la transformación que mueven los NGEU.

Ese cambio debe sostenerse, a juicio de Francisco Marín, sobre cuatro pilares: regulación, fiscalidad, personas y empresas. Sobre el primero de ellos, la intervención de la Administración para propiciar un marco legislativo que dé seguridad a la actividad innovadora, el director del proyecto Futuribles denunció las "barreras decimonónicas, napoleónicas" que se encuentran las empresas cuando quieren innovar.

La ausencia de las empresas en la Ley de Ciencia deja sin resolver la colaboración público-privada

El entorno jurídico es sumamente cambiante y, en opinión de este experto, no siempre acierta el legislador. Por ejemplo, en la ausencia de las empresas en la Ley de Ciencia que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. "Me parece bien el peso de la Administración en esta norma, porque es la que tiene que impulsar, pero esto no resuelve la necesaria colaboración público-privada" señaló Francisco Marín. En cualquier caso, celebró el empeño "de la ministra", en referencia a Diana Morant, por "hacer participar a la sociedad civil" en el salto a la modernidad que toda España tiene pendiente.

Otro de los capítulos que presentan un margen de mejora amplio es el de los incentivos fiscales que pueden aplicarse las empresas que deciden abordar el cambio. El nivel es muy inferior al que presentan Reino Unido, Francia, Italia o Alemania y, además, la curva "aparece plana durante los últimos diez años", no crecen. Y un dato más sangrante, de los 1.000 millones de euros generados en derechos de bonificación fiscal, solo una cuarta parte se aplicaban.

La tercera columna maestra a la que ha aludido el Premio Nacional a la Trayectoria Innovadora 2020 es el factor humano. Y en eso tampoco el panorama es el idóneo, con una tasa de abandono escolar en el país (17,3%) que supera en más de siete puntos la media de la Unión Europea (UE) y un insano desequilibrio entre la universidad y la formación profesional (FP) a favor de la primera; 33% a 11%.

En Suiza la FP goza de buena imagen y las universidades responden a la demanda de mano de obra de las empresas

Esta última cuestión, "afortunadamente, está en vías de solución", aclaró Marín. En Suiza, segundo país en la clasificación de innovación, tienen "una FP bien valorada" y cuentan con un esquema de enseñanza superior que vela por que la formación dé respuesta a las necesidades que presentan las empresas.

Mientras, en el Archipiélago se siguen viviendo episodios como el relatado por la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, con un ordenanza negándose a repartir el correo por vía electrónica porque en sus funciones no se recoge «que eso se haga por ordenador».

La pandemia, como ella misma ha señalado, ha acelerado «a la fuerza» la digitalización de la Administración. El servicio de cita previa, por ejemplo, estaba preparado un año antes del confinamiento, pero fue este el que motivó su puesta en marcha. ¿Esa reacción invita al optimismo? A Orlando Luján no tanto, porque luego sucede que la Administración «te exige respuesta en diez días y te da cita para dentro de cuarenta».

El cuarto y último pilar contemplado por Francisco Marín son las empresas, que con los fondos NGEU nunca antes han tenido ante sí un panorama mejor. Bruselas aplaudió y "calificó con un sobresaliente" el plan que le presentó España para la traslación de ese dinero público a las empresas de cara a la transformación de la economía.

El acompañamiento es clave para una oportunidad que no se puede perder

Los cambios siempre encuentran resistencias. El miedo es libre y resulta muy complicado convencer a los inversores de que asomarse a un territorio desconocido puede suponer escribir el primer capítulo de la pérdida de competitividad del negocio. En ese escenario de incertidumbre resulta vital la labor de acompañamiento que pueden realizar proveedores como Telefónica España o Grant Thornton Cuyás y Soria, patrocinadores del proyecto Futuribles, gestado por Editorial Prensa Ibérica y que ayer paró en el Archipiélago.

Telefónica desde el ámbito puramente tecnológico, dando soporte a la implantación de las ideas innovadoras. «A Noé le vas a hablar de agua», comentó divertido el representante en las Islas de la compañía, Juan Flores. El elemento diferencial es el objetivo que se marque cada compañía. «Podemos hacer todo o nada, va a depender siempre de lo que la empresa quiera», detalló sobre la carta de servicios que Telefónica pone a disposición de su clientela.

Comenzando por «la conectividad, que ya no sale en el debate», incidió el primer directivo de la teleco española en las Islas. Y si ya no merece espacio en el debate es porque en ese aspecto «Canarias está por encima de muchos países», incluidos los más grandes de Europa como «Alemania o Francia».

Lo importante ahora es contar con un frente común, «con la colaboración de todos, para poder avanzar», explicó Flores, en el terreno innovador. Y la primera etapa a cubrir es la que debe conducir a los actores de los ámbitos públicos y privado a determinar «qué queremos de la tecnología».

El dinero levantado en las rondas de financiación no se corresponde con el número de ‘startups’

Porque si, superada la duda sobre la existencia de financiación por la vía de los fondos europeos, existen las prisas, estas cohabitan con la necesidad de anotar un tanto en el marcador de los aciertos. En el caso de las Islas, quedó ayer de manifiesto la necesidad de generar un ecosistema innovador que sirva de puchero en el que se cocinen las ideas que surgen, sin tener que buscar horizontes de desarrollo lejos de Canarias e, incluso, atrayendo la atención de aceleradoras e inversores de otros lugares.

Por su parte, el director de Impulso I+D de Grant Thornton Cuyás y Soria, Íñigo Florez, diferenció entre aquellas empresas que tienen un marcado ADN innovador, «con un sólida base tecnológica» y las que, por el contrario, aparecen en ese terreno «cuando existe una subvención».

La consultora multinacional está enfocada «en la capacidad que tienen» los diferentes negocios «para desarrollar tecnología propia», explicó Florez. También en identificar las diferentes innovaciones y estudiarlas de manera concienzuda para determinar de qué manera pueden ayudar a quienes requieren sus servicios.

Además, Íñigo Florez puso sobre la mesa de debate la diferencia que existe entre el volumen de startups que arrancan su camino y las que llegan a culminarlo. «Hay miles, pero cuando observas las rondas de financiación te das cuenta de que la cantidad no se corresponde con ese número», señaló el director de Impulso I+D de Grant Thornton Cuyás y Soria.

La consultora «tiene capacidad para apoyar a una empresa en cualquier parte del mundo». Y si lo hace es porque el estudio previo así lo recomienda. «No nos podemos permitir operaciones fallidas y eso es también una garantía para nuestros clientes», afirmó Florez.

En las Islas hay 2.000 empresas TIC y siete de cada diez no cuentan con empleados

Desde la Cámara de Comercio de Gran Canaria, su nuevo presidente, Luis Padrón, dio la visión de la labor de digitalización que aún resta realizar entre el tejido productivo de las Islas. Como ejemplo, el programa Kit Digital, que promueve Red.es y gestionan las instituciones camerales de España. En Canarias ya se han recibido 2.000 solicitudes para optar a los bonos de hasta 12.000 euros.

Padrón ofreció otros datos que dan cuenta del amplio margen de mejora existente. Por ejemplo, hay 2.000 empresas TIC (tecnología de la información y la comunicación) y el 70% no tienen empleados; «solo el 4% cuentan con más de diez trabajadores».

¿De dónde proviene esa mano de obra? Ese es otro de los grandes dramas. «Hace unos días, me comentaba el creador de una empresa tecnológica que tuvo que traer de fuera al 50% del personal porque aquí no lo hallaba», lamentó el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.