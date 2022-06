Mañana presentará una nueva edición de los ‘JH Master Class’ cuya temática será ‘Executive coaching para liderar’. ¿Cómo lleva el tema del liderazgo en su carrera profesional?

La verdad es que liderar, he liderado poco. En televisión el liderazgo es bastante difuso porque realmente lo que prima y premia es el equipo. Todos aportamos de la misma manera, en la misma dirección y no existen unas reglas tan definidas. Siempre he tenido mucha suerte porque los equipos para mi siempre han sido vitales y nos hemos sentido todos uno más dentro de esa gran familia que es el programa de una televisión.

Estudió Economía. ¿Cómo fue su salto a los medios?

Estudié Ciencias Económicas y Empresariales mientras trabajaba en la televisión. Todo surgió a raíz de un programa en el que me entrevistaron, de ahí surgió un casting, de este un programa y desde ese minuto me involucré con el mundo de la comunicación. Pero me gustaba mi carrera y decidí terminarla porque me apetecía y porque nunca se sabe dónde puedes al final focalizar tu futuro profesional.

¿Era de las que de pequeña quería trabajar en la televisión?

No, no, no. Yo iba a ser odontóloga. Lo que pasa es que los destinos de la vida te hacen escoger otros rumbos y aquello que querías o tenías programado al final no sale, pero salen otras. Y eso es lo bonito de la vida, que no hay nada predestinado, que siempre existe esa cajita como decía Forrest Gump dónde cada bombón te alberga una sorpresa. Y en mi caso, pues es así.

Ahora es directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad. ¿Cómo llegó a la FAS?

Llegué a través de ellos. Me buscaron y me presentaron su programa educativo en un colegio. Me encantó porque vi que era adecuado para los menores por su contexto y lenguaje adaptado a la juventud, y desde hace tres años estoy en la FAS llevando las Relaciones Institucionales y la Portavocía .

Como madre, le debe preocupar el tema...

Pues sí. Pero como madre y como ciudadana que pertenece a una sociedad. Al final tenemos que crear sociedades responsables no solamente en materia fiscal y económica sino también en materia humana y proteger nuestro capital humano que es lo más importante: las personas. El problema del consumo de alcohol en los menores es un problema de la sociedad, un problema de todos.

¿Qué proyecto tiene ahora mismo la Fundación Alcohol y Sociedad?

La Fundación tiene muchas vías, no solamente actuamos con los programas en los colegios sino que trabajamos a través de muchas líneas de actuación como la Administración Pública, con las consejerías de Educación, con las Comunidades Autónomas... Tenemos en estos momentos programas abiertos en Galicia, Extremadura, Andalucía y Castilla - La Mancha. También estamos colaborando con la fundaciones a nivel deportivo como la Fundación Real Madrid porque creemos que el deporte es la base vital para que el menor desvíe esa sensación de relación con los demás e intente eliminar la timidez y el no saber relacionarse con el consumo de alcohol equivocado. El deporte es una de las bazas importantes.

Y, ¿Silvia Jato a nivel profesional en televisión?

En televisión nunca se habla de los proyectos a nivel profesional porque se ejecutan cuando llegan. Ahora estoy dedicada a la Fundación porque no existe un proyecto en el que yo me encuadre. Pero esto es como “los ojos del Guadiana, que van y vienen”. La televisión no es predecible, no es un trabajo constante y ese es también su atractivo.

Recibió el Premio Executivas 2019, un reconocimiento que la valora como referencia en el sector de la comunicación, comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Como profesional, ¿alguna vez se ha visto en desigualdad frente a un compañero?

No creo que haya existido desigualdad frente a algún compañero, pero sí es cierto que deberíamos empezar a mirar un poco la presencia de la mujer en las televisiones. Lo planteo para que la gente lo analice porque creo que la presencia no es la que debería existir. Pero volviendo a mí, nunca me he sentido infravalorada o desplazada; al contrario. Al final te llevas el calor del público y este no entiende de género.

También se la conoce por su fuerte compromiso con las causas humanitarias...

Siempre intento estar donde me llaman pero es complicado porque son muchas las necesidades de la sociedad. En el caso de las enfermedades raras, siempre he estado apoyando al síndrome de deleción 1p36, o cuando me ha solicitado Ayuda en Acción he estado y trabajado con ellos; también estuve y fui la embajadora durante muchos años de la Fundación Codespa. Con esto quiero decir que donde puedo estar, estoy. No me gusta jactarme de colaboradora nata de todas estas asociaciones y fundaciones que necesitan el apoyo de personajes públicos, pero si mi imagen puede ayudar o colaborar no lo dudo.

España abre el debate legislativo para abolir la prostitución, ¿cuál es su postura?

Es un tema muy complicado y, de hecho, así se está demostrando en la calle, con lo cual, mi opinión es la más pequeñita de todas. Creo que los políticos tienen una labor por delante muy importante respecto a este asunto y que se debe escuchar a todas las partes y, en consonancia, tomar la medida más adecuada. No puedo pronunciarme porque no estoy en ese sector, en el de las mujeres que ejercen la prostitución. Espero que se llegue a la solución más correcta y adecuada. Donde sí me posiciono en contra es con la trata porque considero que es una explotación contra la voluntad de la mujer. Hay dos temas que se deben discernir: ¿Se ejerce la prostitución por propia voluntad o se ejerce la prostitución de forma obligada? Y tampoco podemos olvidar que la prostitución la ejercen también los hombres y que, sin embargo, siempre se habla de la femenina, y eso, no es justo. Quiero dejar claro mi mensaje: Prostitución obligada, prostitución condenada.

Las elecciones andaluzas se celebran el próximo domingo 19 de junio. ¿Cómo ve el panorama político actual?

Hace tiempo que no opino sobre política porque es que cada día tendría que pensar una cosa diferente. Como decía Schopenhauer «cada día es una pequeña vida» y en la política más todavía. Es un sistema democrático como los partidos que se presentan y espero que el pueblo andaluz elija al que considere que más le representa. No puedo opinar sobre las elecciones andaluzas porque vivo en Madrid, y soy gallega, y sería muy aventurado por mi parte, pero puedo decir que los andaluces son personas maravillosas y responsables y que actuarán en las urnas en consonancia a sus intereses y derechos, con lo cual, estoy segura que saldrá un partido democrático.

¿Ha estado con anterioridad en Canarias?

Mi comadre es canaria, mis ahijadas son canarias, o sea, Canarias es mi segunda casa. Amo las Islas Canarias. Soy madrina de unas niñas tinerfeñas que tienen un padre tinerfeño y una madre palmera. Me siento muy orgullosa de Tenerife y, en general, de todas las Islas Canarias porque asocio recuerdos muy bonitos de mi vida al Archipiélago.

¿Y cómo vio desde la Península la erupción del volcán de la isla de La Palma?

Con mucha expectación porque frente a un fenómeno natural de esa envergadura, tan espectacular y que te hipnotiza pues ves el drama de las personas y eso te da una pena terrorífica. Lo que espero es que lleguen las ayudas, esa es la realidad. Es ahí donde se demuestra la valía de un político. De verdad espero que lleguen y sean efectivas y reales, y que cubran las necesidades del palmero porque es una Isla que no se merece ser olvidada. Al contario, es uno de los reclamos más bonitos de Canarias, la Isla Bonita y volviendo a tu pregunta... lo viví consternada e hipnotizada.