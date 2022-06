El turismo que viene

¿Cuántos turistas caben en Canarias? Es una pregunta recurrente. El eterno debate sobre la conveniencia o no de esos 15 millones de visitantes que en un año normal –cualquiera de los inmediatamente anteriores a la irrupción del coronavirus– pasan sus vacaciones en las Islas. ¿Pero son muchos, son pocos, es una cifra deseable o hay que aumentarla? La respuesta está en los árboles. ¿Cuántos árboles hay en el Archipiélago? Su número ayudaría a conocer la verdadera dimensión de esos 15 millones de personas. Diez árboles compensan la huella de carbono que, de media, deja tras de sí un turista. Si cada uno de ellos tuviera en Canarias sus diez árboles, ya podría venir e irse con la tranquilidad de haber compensado los gases de efecto invernadero generados en sus vacaciones. Y es esto, la sostenibilidad del destino, lo que marca y sobre todo marcará el futuro del sector turístico regional. Lo que marcará la capacidad de carga de Canarias, un concepto que no debe confundirse con el aforo y que ni mucho menos es algo tan simple como sumar visitantes. Así que ante la pregunta de ¿cuántos turistas caben en las Islas?, toca repreguntar «¿cuántos árboles caben?, y si lo sabes, ya tendrás las dos respuestas».

El silogismo planteado por Juan Palop-Casado, director y fundador de LPAStudio, una de las firmas de referencia en el ámbito de la planificación y el diseño orgánico y sostenible de los territorios –de manera especial de las regiones subtropicales–, sirve como prólogo del turismo que viene. Y lo primero que el arquitecto tiene muy claro es precisamente eso: que de manera inevitable hay un turismo que viene. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si todos los espacios y formas de vida están cambiando –la movilidad, el trabajo, los valores...–, la actividad turística, y con ella el negocio turístico, no será una excepción. Es más, «el cambio que vamos a vivir en los próximos treinta años va a ser brutal», explica el fundador de LPAStudio, que fue la empresa encargada de la investigación sobre la capacidad de carga turística publicada por el Gobierno de Canarias a mediados de 2019. En definitiva, el motor de la economía del Archipiélago, ese del que depende de forma directa hasta el 35% del Producto Interior Bruto (PIB), no escapará de los profundos cambios que conlleva la senda hacia la era posindustrial.

Juan Palop-Casado: «El cambio que vamos a vivir en los próximos treinta años va a ser brutal»

La desalinización del agua de mar, la globalización de las cadenas alimentarias y la aviación a reacción –de manera especial esta última– se combinaron en Canarias en pos de un turismo que es «hijo de la economía industrial». Tan es así, que es frecuente referirse a la actividad como la primera industria del Archipiélago, cuando en sentido estricto está dentro del ámbito de los servicios, esto es, del sector terciario. La desalación de agua gracias a los motores de fuel; las cadenas globalizadas de alimentos, lastradas por los problemas en el transporte marítimo y por la guerra en Ucrania y de altísima demanda energética en la operativa de los buques mercantes; y los aviones con motores de reacción, amenazados con tasas, impuestos y mercados donde comprar y vender el derecho a contaminar, fueron avances que hoy se ven «altamente contestados» por «el mandato de la sostenibilidad». Los motores de combustión tienen los días contados. El coste medioambiental y el embudo en las cadenas alimentarias globales evidencian la necesidad de promover la producción local. Y la aviación comercial no tiene más remedio que encarar su reconversión cuando ni siquiera hay una producción suficiente de ecocombustibles para tanta aeronave. Pero así lo impone Europa, y se esté más o menos de acuerdo con la vorágine medioambiental o con la velocidad con que Bruselas quiere avanzar hacia la descarbonización, lo cierto es que se trata de un camino de no retorno. En consecuencia, todo aquello de lo que Canarias ha vivido en los últimos cincuenta años, todo aquello que hizo posible el extraordinario crecimiento de municipios como Puerto de la Cruz o San Bartolomé de Tirajana, está ante un «profundo» proceso de transformación, insiste Palop-Casado. El mismo proceso en que está sumida la economía en general: el paso de lo industrial a lo posindustrial. El tránsito del turismo industrial al turismo posindustrial o, «si se prefiere», puntualiza el director de LPAStudio, «del turismo industrial al turismo 2.0».

¿Y qué va a deparar ese turismo 2.0? La respuesta es tan difícil de conocer como fácil resulta darse cuenta de cuál es la llave para cruzar la puerta sin que se derrumbe la casa: la sostenibilidad. «La clave está en la sostenibilidad», subraya Moisés Simancas, profesor del departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna (ULL) y uno de los nombres que más han escrutado el sector turístico isleño en los últimos años. Miembro del grupo de investigación ReinvenTUR: Observatorio de la Renovación Turística, Simancas está convencido de que el destino que no apueste por la sostenibilidad «en toda su cadena de valor» acabará expulsado del mercado. Lo expulsarán los propios turistas, sus propios clientes, porque en la senda hacia la posindustrialización también están los valores y los principios, valores y principios entre los que gana terreno el cuidado del medio ambiente. El visitante ya no estará dispuesto a viajar a un destino que se despreocupe de la sostenibilidad. «El turista te lo va a demandar, te va a decir oiga, cuál es mi huella de carbono y cómo va usted a compensarla», ahonda el profesor.

Es más, serán los mismos turoperadores, esos gigantes como TUI o Jet2 que se ocupan de organizar las vacaciones en las Islas de los ingleses, alemanes, franceses o neerlandeses, los que demanden la sostenibilidad del destino. Será, por tanto, un valor nuclear, y de hecho ya empieza a serlo. Una pequeña gran revolución de la que el Archipiélago saldrá reforzado en la medida en que sea capaz de merecer la etiqueta de destino sostenible. Dicho de otro modo: en la medida en que sea capaz de algo tan sencillo y a la vez tan complicado como «no generar residuos», expone Palop-Casado. Una tarea cuyo éxito no solo depende de las grandes cosas –que también–, sino sobre todo de las pequeñas en apariencia.

Moisés Simancas: «El objetivo principal del turismo es y será mejorar la calidad de vida de la población»

El fundador de LPAStudio pone varios ejemplos. En el ámbito de las infraestructuras, propias de esa era industrial que va quedando atrás, parece que ha llegado el momento de dejar de construir en gris, es decir, con hormigón y pavimentos no permeables. El momento de dejar de construir paseos marítimos a modo de «barreras» y con toneladas de cemento para apostar por proyectos que hagan posible el flujo del mar. El momento, al fin y al cabo, de pensar y levantar infraestructuras a partir de «soluciones basadas en la naturaleza, porque el consumo de energía y materiales de las actuales, de las grises, es insostenible». Y también es hora de pararse a pensar cómo va a responder el turismo al incremento de la temperatura media. Algo de dimensión global que, no obstante, tiene y tendrá efectos locales. No en vano, muchos de los turistas viven en ciudades –desde Londres a Madrid– donde proliferan las medidas para reducir el tráfico de vehículos a la mínima expresión. Así que no resultará rentable que los visitantes se encuentren en el Archipiélago con colas kilométricas en las autopistas o con parques o atracciones en los que tengan que hacer cola durante dos horas. De modo que los cambios que ya se están produciendo en los países de origen cambiarán la percepción del destino. No cabe que el turista resida en una ciudad libre de humos y veranee en otra infestada de vehículos. Hasta los ascensores en los hoteles están en entredicho, porque eso de que varias personas compartan tan pequeño espacio no parece tener futuro en la era pospandemia.

Todo ello supondrá un esfuerzo «tres veces mayor» del que se hizo en su día para convertir el turismo en el motor económico, profundiza Palop-Casado. En aquel momento, cincuenta años atrás, la economía estaba en franca expansión y Canarias «hizo un ejercicio espectacular», pero eso no quita para que ahora sea inevitable «rehacer todo este modelo de éxito para que el éxito dure al menos otros cincuenta años». En esta línea, Simancas hace hincapié en que las Islas «han sido punteras en muchas cosas» y pide acabar con la «demonización» del turismo, que es –con sus retos pendientes, como una mejor redistribución de rentas– la actividad que ha propiciado el desarrollo socioeconómico del Archipiélago. Para mejorar y caminar con paso firme hacia esa posindustria turística que ya se vislumbra, el profesor de la ULL cree imprescindible tener siempre presente que «el objetivo fundamental del turismo es la mejora de la calidad de vida de la población local». «El turismo es la actividad de la felicidad, tanto de aquellos que hacen turismo como de quienes vivimos del turismo», ahonda Simancas. Ese es el primer ingrediente de la sostenibilidad.