El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, aseguró ayer que los aeropuertos de las Islas no han registrado ningún retraso como consecuencia de los controles de pasaportes. «No hay ninguna incidencia en Canarias, esperamos que no ocurra, estamos preparados para ello y no se ha producido ninguna cola», apuntó Pestana. Asimismo, recordó que los turistas provenientes del Reino Unido ya no pertenecen al espacio Schengen y, por tanto, tienen unos requisitos de entrada diferentes a los pasajeros de la Unión Europea y deben pasar un control de aduana. «Eso genera un pequeño trámite, equivalente a lo que se tarda en recoger una maleta», señaló el delegado del Gobierno en las Islas.

El Ministerio del Interior insistió esta semana en que no hay problemas en los controles de pasaportes de los aeropuertos y que las denuncias de Iberia –que apunta a 15.000 personas que perdieron su vuelo en conexión desde el 1 de marzo por falta de efectivos policiales– son infundadas. Además sostiene que no hay riesgo de colapso por la llegada de turistas británicos. Pese a todo, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que es la encargada del control de fronteras en los aeropuertos, prevé aumentar a partir del 20 de junio en 500 nuevos efectivos la plantilla destinada a los 12 aeropuertos españoles con mayor afluencia de turistas, entre ellos los de Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. En la actualidad, hay 1.226 policías en estos aeropuertos, mientras que en 2019 había 1.456. Es decir, las plantillas se incrementarán de forma permanente en al menos 270 personas más sobre las cifras prepandemia. Pestana y la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, recibieron ayer en la sede de la Delegación del Gobierno en la capital grancanaria a Luis López, Juan Carlos Peg, María Teresa Cuenca y Óscar González, nuevos directores del Grupo de Aeropuertos de Canarias, del Aeropuerto de Tenerife Sur, del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, y del Aeropuerto de El Hierro, respectivamente. En el encuentro también participaron Mario Otero, hasta ahora director del Grupo de Aeropuertos de Canarias y quien pasará a ser director del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.