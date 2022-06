Canarias solo recibe el 0,3% de la inversión foránea en el país pese al REF

Canarias es el destino del 0,3% de las inversiones de capital extranjero en España. Es decir, de cada cien euros que los foráneos destinan para emprender proyectos en el país, el Archipiélago recibe una cantidad irrisoria: tres céntimos. Este es uno de los datos más llamativos de La economía canaria en gráficos 2021, una prolija radiografía del comportamiento del tejido productivo regional en el último ejercicio publicada por la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) con el apoyo de CaixaBank. En una Comunidad Autónoma donde reside alrededor del 4% de la población española y cuya economía representa el 3,7% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, ese raquítico 0,3% evidencia que el Régimen Económico y Fiscal (REF) no tiene tanto atractivo como se le supone. O eso o que no se está vendiendo ese atractivo entre los potenciales inversores de forma adecuada. En cualquier caso, resulta chocante que un territorio que dispone de herramientas fiscales tan potentes como la Zona Especial Canaria (ZEC) –las empresas bajo el paraguas de la ZEC pueden llegar a tributar apenas un 4% en el Impuesto sobre Sociedades una vez cumplidos unos requisitos mínimos de inversión y creación de empleo– ni siquiera sea capaz de captar un 1% del capital foráneo que aterriza en el país.

Así lo subrayó ayer el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, durante la presentación del tercer volumen anual de La economía canaria en gráficos. «Los atractivos del REF no están funcionando en la medida en que tendrían que funcionar», explicó el representante de la patronal, que exhortó al Gobierno regional a «redoblar» esfuerzos para la promoción de la ZEC y demás instrumentos, tributos y ventajas fiscales que ofrece el fuero autonómico. Alfonso hizo hincapié en que las Islas no deberían conformarse con arañar menos de ese 4% que, décima arriba décima abajo, representan tanto en la economía como en la población del país. «Como mínimo tendríamos que estar en esa media, y lo cierto es que estamos por debajo, muy por debajo, del 1%», insistió. Y lo peor, con todo, es que ese 0,3% –87,3 millones de inversión extranjera de un total nacional de casi 28.700 millones de euros– no es un dato puntual o achacable en exclusiva a que en 2021 el tejido productivo aún sufriera con dureza los embates del coronavirus, ni mucho menos. En 2019, el último ejercicio prepandemia, el Archipiélago apenas arañó el 0,7%, y en 2018, el 0,4.

Entre esos datos que más preocupan a la patronal, Alfonso también puso énfasis en la brecha, cada vez mayor, entre la renta per cápita media en España y en la Comunidad Autónoma. El presidente de la CEOE-Tenerife recordó que el PIB por individuo en Canarias apenas equivale ya al 73,6% de la cifra nacional. «Es un problema estructural», reconoció el empresario, que vaticina un segundo semestre de año «complicado» por factores externos como la guerra en Ucrania y la ola inflacionaria. No obstante, el director territorial de CaixaBank en el Archipiélago, Juan Ramón Fuertes, citó algunos de los escudos que pueden ayudar a la región a protegerse de esos factores externos, como «el ahorro acumulado durante la pandemia, el despliegue de los fondos europeos y el comportamiento que esperamos para el turismo».

Es precisamente al turismo a lo que se aferra el Gobierno autonómico para mantener su previsión de crecimiento en 2022 en el 6,5%. El viceconsejero de Economía, Blas Acosta, confirmó que, de momento, el departamento no tiene en mente corregir a la baja su estimación.