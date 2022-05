Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han logrado al filo de la medianoche un “acuerdo político” sobre la sexta ronda de sanciones contra Rusia, propuesta hace casi un mes por Bruselas por la guerra en Ucrania y cuyo elemento más polémico ha sido embargo al petróleo ruso. Para esquivar el veto al plan del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y preservar la unidad de los Veintisiete frente al Kremlin, los líderes europeos han optado por suavizar el embargo con un boicot parcial al crudo importado por vía marítima -unos dos tercios de las importaciones de Rusia- y que exime de momento al petróleo que llega por oleoducto.

“Acuerdo para prohibir la exportación de petróleo ruso a la UE. Esto cubre de inmediato más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia, cortando una enorme fuente de financiación para su maquinaria de guerra. Máxima presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra", ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sobre la aprobación de la sexta ronda de sanciones que también incluye la exclusión del sistema de intercambio de información de pagos swift del Sberbank, la mayor entidad financiera rusa, la prohibición de emisión en la UE de tres emisoras estatales rusas implicadas en la política de desinformación del Kremlin así como la inclusión en la lista de sancionados a más responsables de crímenes de guerra en Ucrania.

Fue el pasado 4 de mayo cuando la Comisión Europea propuso un veto total y gradual al petróleo y sus derivados procedentes de Rusia, tanto por barco como por oleoducto, con un año de prórroga para Hungría y Eslovaquia, los dos países que se alimentan del crudo ruso a través del oleoducto Druzhba y que no tienen acceso al mar. Empezó entonces un tira y afloja con Budapest que no se ha resuelto hasta esta noche. Orbán no solo exigía más dinero para adaptar sus infraestructuras y refinerías al petróleo procedente de otros países sino garantías de aprovisionamiento en caso de problemas. Un pulso que ha obligado a Bruselas a ir modulando y diluyendo poco a poco su propuesta inicial para intentar acercar el acuerdo sin romper la unidad de los Veintisiete.

Objetivo: acuerdo político

Las negociaciones se han intensificado en las últimas 48 horas para lograr la 'fumata blanca' en esta cumbre. Tras un primer intento fallido este domingo, los embajadores permanentes de los Veintisiete lograban este lunes por la mañana un “principio de acuerdo”, según confirmaban fuentes diplomáticas, que quedaba plasmado en un borrador conclusiones que ha servido de negociación durante la cumbre cumbre. Según este texto, consultado por El Periódico, “el Consejo Europeo acuerda que el sexto paquete de sanciones contra Rusia cubrirá el petróleo así como derivados del petróleo que lleguen desde Rusia a los Estados miembros, con una excepción temporal para el petróleo suministrado por oleoducto”. El borrador también urgía a los gobiernos a concluir “sin demora” el acuerdo que garantice un mercado único que funcione, competencia justa y solidaridad entre los Estados miembros en caso de "una interrupción repentina del suministro”.

La idea detrás de esta fórmula es aplicar un embargo en dos fases. En una primera etapa, se bloquearía el crudo que llega por mar, lo que permitirá interrumpir dos tercios de las importaciones rusas -un porcentaje que aumentará al 93% a finales de año si Alemania y Polonia aplican su decisión de no importar petróleo ruso- y, en una segunda, las importaciones por oleoducto que suponen un tercio y que de momento seguirán fluyendo aunque con el compromiso de cerrar el grifo "lo antes posible". A su llegada a la reunión Orban avisaba de que la oferta sobre la mesa era insuficiente aunque aseguraba ver con buenos ojos la idea de excluir al petróleo de oleoducto del boicot.

Hungría exige más garantías

“Es un buen enfoque pero necesitamos garantías de que en caso de accidente con el oleoducto que atraviesa Hungría debemos tener derecho a obtener el petróleo ruso por otras vías”, ha advertido insistiendo en que están dispuestos a apoyar un sexto paquete de sanciones si obtienen “soluciones” para garantizar su abastecimiento energético. El dirigente húngaro también ha atacado el "comportamiento irresponsable" de la Comisión Europea porque el orden del acuerdo debería ser otro: primero soluciones y después sanciones. “Hasta ahora, con los cinco primeros paquetes de sanciones, primero adoptamos sanciones y después pensábamos en las consecuencias y soluciones. Con la energía es arriesgado y grave. Primero necesitamos soluciones y después sanciones”, ha avisado.

Sus palabras anticipaban una negociación complicada como a la postre ha sido. “Mis expectativas son bajas en cuanto a que se resuelva en las próximas 48 horas. Mi llamamiento es a todos los Estados miembros es que la clave del éxito es solidaridad con Ucrania y la unidad de la UE”, ha reivindicado la presidenta Ursula von der Leyen. "Si cada país europeo solo piensa en sí mismo nunca avanzaremos", ha avisado el primer ministro de Letonia, Krisjanis Karins.

Países como Bélgica, Países Bajos o Rumanía también ha expresado su preocupación por las posibles distorsiones en el mercado interior que podría crear el hecho de que Hungría siga recibiendo petróleo barato de Rusia mientras que el resto se nutran de un hidrocarburo más caro. “Entendemos la dependencia de ciertos países sobre e petróleo ruso y que lleva tiempo reconstruir las refinerías. La cuestión aquí es mantener unas reglas de juego equilibradas. Pero lo formidable es que esto se puede solucionar", ha dicho el primer ministro holandés, Mark Rutte.