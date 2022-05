¿Considera esta medalla como un reconocimiento a tantos años de trayectoria empresarial?

Es la satisfacción de 70 años de trabajo, 30 años con mi padre al frente de la empresa y 40 años conmigo. En los años 90 se introdujo la profesionalización con un equipo de ejecutivos jóvenes y la continuidad familiar en la gestión de la empresa con dos de mis hijos.

¿Cómo ha evolucionado JSP en estos años?

Mi padre fundó una empresa de representación y en los años 40 y 50 fue uno de los empresarios más conocidos por ser representante y gestor de seguros y explotación de aguas. En los años 60 comenzamos a importar y ya desde los años 70 entramos en la faceta de la producción industrial colocándonos líderes del envasado de leche en polvo con Millac. A partir de ahí se fue ampliando a otros productos como café, yogur, pan congelado o tartas. También hemos entrado en el negocio turístico.

¿Cuál es su receta tras tantos años dirigiendo una empresa puntera?

En el sector agroindustrial no hay otra receta que trabajar, en mi caso 12 horas diarias y hasta los domingos y festivos si hace falta.Mientras el cuerpo aguante y haya ganas de hacer cosas, lo importante es seguir adelante.

¿Cómo ha visto la evolución de la industria canaria?

El Régimen Específico de Abastecimiento (REA) ha sido fundamental para proteger la producción local y creo que ha sido una buena labor del Gobierno canario y del resto de las administraciones públicas. El mantenimiento de todos los instrumentos fiscales como el REF, el AIEM o la ZEC y las ayudas al plátano y al tomate suponen mantener la riqueza para las Islas.

Sin embargo, la competencia se ha incrementado con los años.

La competencia no me ha preocupado mucho porque conocemos el mercado que tenemos y lo que podemos ofrecer. La competencia también nos permite espabilarnos y trabajar para continuar mejorando. No debemos tanto pensar en otros y en lo que podrá suceder mañana, sino en trabajar día a día y siempre intentar mejorar.

¿Ve incertidumbres en el horizonte económico?

Yo soy optimista y positivo. Estamos en una democracia consolidada, integrados en la Unión Europea y con un sistema económico y fiscal que protege a los que producimos riqueza para las Islas. Hay que seguir trabajando para sortear los obstáculos que puedan surgir.

¿Cree que se reciben demasiadas subvenciones como dicen otros empresarios?

Ésa es la opinión de los importadores, que tienen la facilidad de traer los productos de fuera, lo cual es necesario, pero que no añaden valor añadido a la riqueza económica de Canarias. Si a los que arriesgamos y producimos no nos protegen podemos terminar importando todo de fuera, lo que no sería bueno para los canarios. Si no existiera esta protección no se hubieran desarrollado tampoco las empresas canarias que se dedican al sector turístico.