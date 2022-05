Queseros y supermercados aceptan la subida del precio de la leche aunque bajen sus beneficios

Disposición y buenas intenciones fueron los dos elementos que imperaron esta mañana en la mesa de negociación, organizada por el Gobierno de Canarias, entre ganaderos, industrias queseras y grandes superficies. El objetivo era claro: buscar mecanismos para ayudar a los ganaderos a hacer frente a los sobrecostes de producción de leche por el encarecimiento de los piensos y los forrajes. Subir el precio de la leche es la demanda de los productores desde hace meses y gracias al encuentro celebrado esta mañana tanto los queseros como los supermercados se han comprometido a cumplir con la petición de los granjeros sin repercutir en el bolsillo de los consumidores, es decir, reduciendo sus márgenes de beneficio en la venta de leche y queso producido en el Archipiélago. Así lo explicó hoy el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que junto con la consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, presidieron este encuentro "complejo", pero del que , según admitió el presidente, salió "más contento" de lo que esperaba.

También salieron satisfechos los ganaderos, ya que después de meses de muchas "pérdidas", es gracias a esta mesa de negociación cuando empiezan a ver la luz al final de túnel. El presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández, explicó que existe una necesidad para el ganadero de incrementar entre 12 y 15 céntimos el litro de leche, 90 céntimos por kilo de queso, y aseguró que "hay disposición por parte de la distribución de ir avanzando en esta línea". Lo cierto es que la leche se vende a 47 céntimos y a los ganaderos les cuesta producirla unos 57, por lo que los productores reclaman que alcance los 60. "No es una cuestión de ser rentable, necesitamos la subida para cubrir todos los gastos que tenemos", recuerda Hernández.

Según indicó el representante del sector primario, actualmente la mayor parte de la leche de Canarias -de cabra, oveja y vaca- es para producir queso, y reconoció que en estos momentos para los ganaderos, "antes mal llamados ganaduros", "no es posible mantenerse", de forma que "o se toma una medida ya o a dentro de seis meses va a desaparecer el sector porque no valen los créditos".

Los ganaderos esperan que en las liquidaciones de abril y mayo ya se empiece a ver esa compensación de los sobrecostes que están teniendo los productores de leche. Para controlar que se cumple con el compromiso ya se ha organizado otra mesa de negociación con los mismos participantes para principio de junio. "No sabemos cuánto lo van a subir ni cuándo, por eso queremos vernos las caras dentro de un mes", aclara Hernández.

El gerente de la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, presente en la reunión, ha sido uno de los representantes del sector que más a luchado por la subida de los precios y hoy se mostró "bastante contento" con el compromiso de las grandes superficies y las industrias lácteas para "no aumentar la cesta de la compra, sino reducir parte de sus márgenes de beneficio para incrementarle al productor de la leche en sí tanto desde la industria como de la distribución".

El ganadero propuso en la reunión que las industrias se hicieran "cargo" de seis céntimos y las grandes superficies de otros "seis" para así "repartir" la subida. Pérez aseguró que la mayoría de industrias queseras canarias como la fábrica de Quesos Flor de Valsequillo -que compra el 70% de la producción en Gran Canaria-, ya han subido los precios desde hace dos meses, pero solo "dos o tres céntimos".

El presidente de COAG aplaudió la llegada de ayudas al sector pero aseguró que "no van a llegar a tiempo", subrayando que la "clave" está en los precios y que repercuta en cómo lo establece la Ley de Cadena Alimentaria. Desde el Gobierno de Canarias ya se han activado a través de la Consejería autonómica del área 8,2 millones de euros para ayudas al sector ganadero, y también tienen que llegar las ayudas del decreto aprobado por el Gobierno de España, de 2,7 millones de euros, para el sector ganadero canario. Además, Torres aseguró esta mañana que ya se han avanzado los fondos del Posei, y recordó que dentro de las ayudas al transporte también está la no devolución del impuesto de hidrocarburos, que dijo "supone para el Gobierno de Canarias el no ingreso de 1,8 millones de euros al mes", y de ahí apuntó que "hay una parte que va al sector de la ganadería". El presidente aseguró, además, que el Ejecutivo "está abierto" a cualquier otra posibilidad.

En el encuentro el Gobierno de Canarias también se comprometió a reforzar la publicidad para "poner en valor los quesos canarios".