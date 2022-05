«Tecnología y sostenibilidad son ahora dos ‘must’; o los tienes, o no estás»

¿Por qué centrarse en los hoteles de ciudad?

Pensamos que a las ciudades va poca gente de turismo y la realidad es que cada vez son más quienes lo hacen. Es una evolución muy clara en los últimos diez años, se unen el segmento corporativo, de negocios, y el puramente turístico, y por esa mezcla va nuestro negocio. La semana tiene siete días y normalmente se trabaja de lunes a viernes, con lo que sábado y domingo pueden dedicarse al turismo, pero también hay quienes realizan visitas el resto de días y quienes teletrabajan el fin de semana... Esa combinación es ganadora para nosotros.

¿También en las capitales canarias se observa ese dinamismo turístico?

Sí, claramente. En toda España, también aquí, hay un mayor protagonismo de la clientela nacional frente a la extranjera; hablo en comparación con el escenario prepandemia. El gran salto de ocupación y precios en una ciudad como Barcelona se ha dado en las tres últimas semanas. Las aguas están volviendo a su cauce y se vuelve a recuperar un mix más que resulta más reconocible.

¿Cuánta responsabilidad tiene la mejora de las comunicaciones de ese impulso del turismo de ciudad?

Está claramente unido, tanto en los negocios como en el turismo.

¿Se plantean nuevas inversiones en las Islas?

Nuestro equipo de expansión tiene muy estudiado todo el territorio y apostamos por seguir creciendo. Es cierto que ahora mismo no tenemos ningún proyecto en cartera, sí varios en estudio, pero nada concreto. Si me pregunta por el interés que tenemos por crecer aquí, le digo que es máximo.

¿Nunca les ha seducido la idea de saltar al segmento de sol y playa?

Somos muy especialistas. No es lo mismo gestionar hoteles de ciudad que de playa, porque no lo es gestionar 80, 100 o 150 habitaciones en un entorno urbano, que 500, 700 u 800 habitaciones, siete piscinas y una clientela mucho más familiar junto a la playa. Es diferente, ni mejor ni peor, nosotros sabemos hacer lo que sabemos hacer, y no es tan evidente que sepamos manejarnos en otro ámbito. Lo mismo ocurre en sentido contrario, ni la segunda ni la tercera línea se gestionan ni se comercializan igual.

¿También las tripas del negocio, rentabilidad, por ejemplo, digieren de manera diferente?

Las diferencias son grandísimas. Nuestro plazo de antelación para las reservas está en 20 días, y en pandemia hemos llegado a estar en tres; al turismo de playa le da un ataque con esos números.

¿Se ajusta a su ideal el modelo de gestionar sin tener la propiedad del inmueble?

Es nuestro modelo nativo, nacimos así. Somos una compañía sin una sola piedra, en nuestro balance solo hay mesas, ordenadores y personas, talento, que es lo verdaderamente importante.

¿El resurgir del negocio, éxito de la Semana Santa aparte, se va a producir de manera intensa?

Claramente. Cuando empezó el confinamiento, todos compramos mancuernas y bicicletas estáticas; cuando pudimos salir, llegó el turno para cambiar cortinas y sofás, y ahora todo está rotando de los bienes a los servicios: viajes, restauración, hostelería. Eso provocará un efecto champán en una parte, la combinación del ocio y el negocio ha venido para quedarse de una manera muy definitiva.

¿Como reacción a circunstancias tan impensables como los confinamientos?

En parte desde luego que es así e, insisto, se va a quedar.

¿Se observan cambios en la demanda?

Hay dos vectores que se han acelerado mucho: tecnología y sostenibilidad. Decía el presidente de Telefónica que la evolución ya se había producido, pero que la pandemia la ha acelerado en cinco o siete años. Las videoconferencias ya existían, pero todos nos lanzamos como locos a darles uso. Las reuniones presenciales jamás desaparecerán totalmente, pero hemos comprobado que es posible dejar otros encuentros en el plano virtual. En cuanto a las sostenibilidad, la preocupación por el medio ambiente ya existía, pero también, por suerte, se ha acelerado. Se han convertido en dos must, o los tienes, o no vas a estar.

Y quizá aún más en Canarias.

Aquí el transporte aéreo es uno de los pilares de la actividad turística y va a ser complicado conjugarlo con la sostenibilidad. El Gobierno canario ha lanzado una apuesta ganadora por la sostenibilidad y la contribución de la industria hotelera es muy clara. Nosotros estamos muy centrados en ello y si los hoteles alcanzamos una circularidad que nos permita compensar las emisiones de los aviones, será un gran triunfo.

¿Pero de verdad el cliente pregunta por estas cuestiones?

No lo dude. Grandes corporaciones quieren saber la huella de carbono que van a generar sus empleados durante su estancia en nuestros hoteles. Exigen certificaciones y me parece muy sano porque nos impulsa. La tendencia a contemplar la sostenibilidad como protagonista es clarísima.

¿Exigen más servicio los clientes ahora?

No más cantidad, sino más calidad. Quieren recibirlo de mejor manera, con más tecnología, y con más trato humano. Si llego a las nueve de la noche al hotel cansado de trabajar, mándeme la llave al móvil y me evito una espera.

Al hilo de esto, ¿ha llegado el momento de girar el timón hacia el turismo de calidad?

Hace tiempo que se hace y de manera intensa. La sostenibilidad y la tecnología son calidad. Pensamos que en el turismo de masas no la hay y no es así, existe y se está primando. En toda España son muchas las cosas que se hacen en este sentido, tanto desde el ámbito público, como del privado.

Inflación, invasión de Ucrania... ¿Son nuevos lastres que harán retroceder la recuperación de la industria alojativa?

Pueden lastrar y pueden impactar, pero no van a llegar al punto de matar a la industria o a parte de ella. Por supuesto que es importante el incremento de los costes energéticos, que se multipliquen por dos o por 3,5 el coste de la factura eléctrica o el gas, pero no somos una siderurgia. El peso que tiene el coste de suministros en nuestra cuenta de explotación está entre un 3% y un 5% dependiendo del modelo. Es grave que suba del 3% al 6%, pero no mata.

¿Cómo se asume?

Se llevará entre el 25% y el 35% del Ebitda. Es un impacto muy importante, pero no te mete debajo del agua. La turística es una industria muy resiliente y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Representa un 15% del PIB del país, más del doble en Canarias, y arrastra muchas otras actividades. Que tenga esa fortaleza es muy importante.

¿La traslación del incremento de precios retraerá la demanda en un momento complicado de recuperación?

La competencia perfecta no existe, pero el turístico es uno de los mercados más competitivos que existen. Si me suben un 300% los precios de los suministros, no puedo repercutirlo a los clientes. No dependo de mis costes para fijar los precios, sino de la demanda y de la competencia. Es verdad que se han subido los precios hoteleros, pero hasta donde el mercado lo permite; en este sector la segunda línea jamás va a marcar el precio de la primera.

¿Y entonces?

Nos comemos los márgenes.

Ese camino no es infinito, ¿dónde está el límite?

Antes hablaba de no tener piedra, de no contar con hoteles en propiedad. Cada día menos cadenas son propietarias de los inmuebles. Imagínese que no fuera así y que el alquiler del establecimiento esté referenciado a un IPC que se eleva un 7% o un 9%, ahí sí tienes un problema, porque la renta te supone entre un 30% y un 40% de los costes de segunda línea. Si no hay piedra, los márgenes de Ebitda no están nada mal, pueden ir del 15% al 20%. Puedes soportar bajar al 10%.