La población activa crece en Canarias seis veces más rápido que en Europa

La población activa, esa que integran tanto las personas con trabajo como las que buscan un empleo, crece en Canarias a un ritmo inusitado. Hasta seis veces más rápido que en la Europa de los 27. Un incremento que no es puntual, sino sostenido, y que va de la mano del no menos extraordinario aumento del número de habitantes. Ni las dos crisis concatenadas desde finales de 2007 –la financiera y la del coronavirus– han cambiado la tendencia de un mercado laboral donde la oferta de mano de obra no deja de subir de manera progresiva y casi ininterrumpida. Una realidad que explica en gran medida por qué los canarios son cada año un poco más pobres en comparación con el resto de españoles, ya que el Producto Interior Bruto (PIB) regional no es capaz de crecer al mismo ritmo que la población y, por ende, que la población activa.

A finales de 2007, cuando estalla la crisis financiera con aquel primer capítulo de las hipotecas subprime o hipotecas basura, en Canarias había 998.500 personas en edad y en condiciones para trabajar, incluidas las que estaban ocupadas y las que estaban buscando una ocupación. En estos momentos, según la última Encuesta de población activa –la correspondiente al cierre del año pasado–, la oferta de mano de obra se ha incrementado ya en 158.600 personas. Hoy tienen un empleo en la Comunidad Autónoma, o intentan tener un empleo –ya sea por cuenta propia, como trabajadores autónomos, o por cuenta ajena, como asalariados–, un total de casi 1,16 millones de ciudadanos. El aumento exacto es de un 15,9%, un porcentaje que por sí solo no dice gran cosa pero que resulta extraordinario en comparación con el 2,8% que ha crecido la población activa en el conjunto del país. Para hacerse una idea de hasta qué punto se trata de un incremento fuera de lo común basta con apuntar que es el más alto de España, donde hasta ocho Comunidades Autónomas han visto reducirse la cifra de personas que forman su fuerza de trabajo desde el crac de octubre de 2007. Las caídas oscilan entre el -8% de Asturias y el -0,4% de la Comunidad Valenciana, y junto con ellas están también Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco y La Rioja. Pero, además, entre las restantes nueve autonomías solo en una, en Baleares, se registra un aumento superior al 10%, y aun así se queda más de un punto por debajo –14,7%– del 15,9 de Canarias. De hecho, tampoco la crisis de la covid-19, pese a que golpeó la economía isleña con especial saña por la paralización del turismo, ha impedido que la población activa siga en alza en el Archipiélago. Hoy hay en la región 11.600 trabajadores y potenciales trabajadores más que en el primer trimestre de 2020, cuando estalló la pandemia en España. Con todo, es tras la comparación con los demás territorios europeos cuando se ve con toda claridad que la evolución del mercado laboral en la Comunidad Autónoma es, efectivamente, una excepción. En los 27 países que conforman la Unión Europea posbrexit la población activa ha crecido desde el crac bursátil de 2007 solamente un 2,6%, es decir, dos décimas menos que en España y 13,3 puntos menos que en Canarias. O dicho de otro modo: el número de habitantes ocupados o con la intención de estarlo ha aumentado en las Islas seis veces más –en realidad algo más de seis veces– que en el conjunto de la UE. Aunque no son directamente comparables con el Archipiélago por tratarse de Estados y no de regiones, sí sirve para ilustrar el extraordinario crecimiento de la población activa isleña el hecho de que solo tres países de la UE hayan experimentado un mayor incremento de la población trabajadora tras las dos crisis encadenadas. Sobre todo porque son Chipre, Luxemburgo y Malta, los tres mini-Estados europeos cuya población oscila entre los 525.000 súbditos malteses y los alrededor de 1,2 millones de chipriotas, en todos los casos cifras muy inferiores a los más de 2,2 millones de residentes canarios. El top ten europeo Pero la comparación más certera es con las demás regiones, que no países, de la UE. Eurostat aún no ofrece datos de la población activa de los territorios subestatales más allá de 2019. No obstante, el margen temporal es más que suficiente para corroborar la excepcionalidad del mercado de trabajo autonómico. Entre el 1 de enero de 2001, el primer día del tercer milenio, y el 31 de diciembre de 2019, la población trabajadora de Canarias –la ocupada y la no ocupada– pasó de 772.400 personas a cerca de 1,13 millones. En términos relativos resulta así que se ha incrementado un 45,8% en lo que va de siglo XXI. ¿Mucho o poco? Muchísimo. De los más de 250 territorios de los que la oficina estadística comunitaria dispone de información, en tan solo seis ha crecido la población activa más que en el Archipiélago. Y eso si se incluye a Malta y a Luxemburgo, que por su pequeño número de habitantes están más cerca de las regiones que de los Estados. Las regiones propiamente dichas son la isla francesa de Córcega y las españolas Ceuta, Melilla y Baleares.