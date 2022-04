En plena Campaña de la Renta 2021 ya deberías tener todo el papeleo preparado para tributar a la Agencia Tributaria. Desde el pasado 6 de abril de 2022 está abierto el plazo para presentar la declaración de la renta 2021-2022. Depende de las gestiones que se realicen, hay unos plazos u otros de presentación del borrador. El trámite vía Internet se podrá realizar desde el inicio de la campaña y hasta el 30 de junio. Desde el próximo 5 de mayo se podrá presentar también por teléfono, y entre el 1 y el 30 de junio, coincidiendo con el periodo ordinario de la Campaña, los contribuyentes podrán presentar su declaración en las oficinas de la Agencia Tributaria. Con resultado a ingresar y con domiciliación bancaria, el plazo concluye el 27 de junio.

Con las fechas claras y las cartas sobre la mesa, existen una serie de consejos y pasos indispensables a realizar a la hora de hacer la liquidación, sobre todo si es tu primera vez.

¿Estoy obligado a hacerla?

Entre los requisitos para no tener que presentar la declaración está haber percibido un sueldo inferior a 22.000 euros de un pagador o a 14.000 euros si ha habido más de uno.

Aunque no hayas tenido un trabajo remunerado, deberás hacerla si ganaste más de 1.600 euros a través de dividendos o venta de acciones, entre otras opciones, o recibiste más de 1.000 euros de Letras del Tesoro, subvenciones para la compra de viviendas de protección oficial y otras ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas.

Nunca esperas al último día

Ya lo dice el refrán: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y si se trata de la declaración de la renta más. Tendrás casi tres meses para confirmar a la Agencia Tributaria tu declaración de la renta, pero lo recomendable es que no procrastines. Hazla con tiempo, sobre todo por si te surge alguna duda o problema. Si no la presentas y tiene un resultado negativo habrá intereses de demora por no pagar a tiempo.

Ordena toda la documentación

Según se acerca la fecha de hacer la liquidación, tanto el banco como el departamento de recursos humanos de tu trabajo te harán llegar documentos como el T10 o la información relativa al IRPF. Ten todo ordenado para hacer la declaración, ya sea si la hace tú mismo, en una entidad bancaria o a través de la propia Agencia Tributaria. En el caso de que aportes dinero a alguna ONG también podrás incluirlo.

Conoce todas las deducciones

Si no tienes nada, poco tienes que deducir, pero es cierto que dependiendo de la comunidad autónoma en la que residas podrás deducir ciertas cosas que te pueden beneficiar. Esto es el caso de los residentes en País Vasco, por ejemplo, que pueden incluir el alquiler para que les sea devuelto una parte. En todo caso, tendrás que estar al día de todas las deducciones que hay en tu lugar de residencia. Entre ellas se encuentran las relacionadas con la maternidad, tener familia numerosa, vivir de alquiler, comprarte una casa, invertir en un plan de pensiones, darte de alta como autónoma…

Aplicaciones

Si estás perdido también puedes recurrir a alguna aplicación que te ayude a realizar la liquidación. Tax Down, por ejemplo, detecta esos "truquitos" para ahorrar en la declaración de la renta que no se aplican por defecto en el borrador.

Las novedades

Aunque estés al tanto de cómo se realiza la declaración de la renta, todos los años hay novedades en la elaboración de la misma, así que no te confíes. Las apuestas online o Bizum son algunas cosas que ya tienen reglamento a la hora de tributar desde este año.

Acciones y fondos

En el caso de que seas inversor la cosa se complica. Hacienda ha incluido una casilla especial (la 1626) en la que deberás incluir las ganancias (o las pérdidas) que has tenido en el año cuando sean superiores a 1.000 euros. También si has ganado dinero vendiendo cosas en Vinted o Wallapop habrá que declararlo.

Los fondos de inversión solo deben ser incluidos cuando rescatas tu dinero, mientras que las aportaciones a los planes de pensiones podrás deducirlas, pero con límites. En el caso de haber vendido acciones o criptomonedas con ganancias solamente deberás tributar por el importe de la plusvalía.

Intereses

Si el banco te paga intereses por el dinero que tienes ahorrado no olvides que también tendrás que incluirlo en la declaración.

Asesor

En el caso de que andes algo perdido a la hora de realizar los trámites siempre puedes acudir a un asesor fiscal o, en su defecto, a la misma Agencia Tributaria. También los bancos hacen la declaración pidiendo cita y de forma totalmente gratuita.

Revisa el borrador

Cuando todo esté listo y el borrador terminado no olvides hacer un repaso por si se te ha olvidado algo. En todo caso, siempre hay opción de modificar errores, incluso cuando ya se ha presentado.