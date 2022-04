Estas son las mayores compras de empresas de la historia.

La compra de Twitter por parte de Elon Musk, el fundador de Tesla y el hombre más rico del mundo, salta de golpe hasta el olimpo de las 'megaoperaciones' de empresas. Pero no es la mayor, ya que le superan unas cuantas a lo largo de los años, si bien se gana un puesto relevante y, como afirma 'The New York Times' es la mayor exclusión de la bolsa de las últimas dos décadas.

¿Cuál ha sido hasta ahora la mayor adquisición de todos los tiempos? La operadora británica Vodafone adquirió en 1999 el grupo alemán Mannesmann por una suma que traducida a euros superó los 166.000 millones de euros (183.000 millones de dólares) a través de una oferta pública de adquisición (opa) hostil. ¿Y la segunda? Fue entre una compañía de telecomunicaciones y, en este caso, otra de entretenimiento. En 2000, America Online (AOL) y Time Warner cerraron la operación por unos 150.480 millones de euros. Este fue uno de los primeros excesos de la que luego se conoció como la crisis de las 'puntocom', con el desplome y consiguiente desaparición de muchas de esta compañías. Las dos compañías se separaron en 2009. ¿Qué operación completa el podio? Otras vez las telecomunicaciones ocuparon los primeros puestos en febrero de 2013, al vender Vodafone el 45% de su participación en Verizon por casi 120.000 millones deuros. ¿Qué otras compras o fusiones están en los primeros lugares de la lista? El sector farmacéutico sigue en esta clasificación, con la compra de la estadounidense Pfizer de su competidora de la misma nacionalidad Warner Lambert por casi 83.000 millones de euros. Pfizer se convirtió poco después en la primera farmacéutica mundial. La siguiente fue la adquisición de BellSouth en marzo de 2006 por parte de AT&T por 78.720 millones de euros. Esta última se hizo finalmente con Time Warner por 78.000 millones. Y en el sector petrolero, Exxon compró su competidora, también de EEUU, Mobil Corpo por más de 74.000 millones de euros.