Los ganaderos ven «escasos» los ocho millones de Canarias para sobrecostes

Los ganaderos de las Islas siguen al límite. Los precios de los forrajes y los fletes suben semanalmente y la producción de leche y carne sigue sin ser rentable. Una tormenta perfecta que provoca que las granjas solo tengan pérdidas y que las ayudas que prometen las administraciones sean «insuficientes» ante un escenario tan complicado para los ganaderos. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias anunció ayer una nueva subvención de ocho millones de euros para compensar al sector por el aumento del precio de la alimentación animal, pero los productores consideran que la partida es «escasa» teniendo en cuenta los sobrecostes y esperan que el Ejecutivo ponga en marcha otras medidas prometidas como el control de la Ley de Cadena Alimentaria para que los ganaderos no vendan la leche por un precio inferior a lo que les cuesta producirla. Es lo que defiende el presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, quien asegura que «las ayudas no van a salvar a las granjas si estas no consiguen ser rentables por sí mismas».

Canarias amplía la compensación de los sobrecostes a los ganaderos El Gobierno autonómico mantuvo hace más de un mes una reunión con los representantes del sector primario en la que se plantearon cinco puntos para la supervivencia de los ganaderos. El primer apartado del documento que salió de ese encuentro hace referencia a la prórroga de las ayudas covid, que se cumple con esta nueva partida de ocho millones. El segundo punto plantea una ayuda complementaria al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) y el tercero habla de una ampliación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA). Los últimos dos apartados exigen mayor control en el sector, por un lado del cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria y por otro de las importaciones que llegan a los muelles canarios y compiten con las producciones locales. «Si el Ejecutivo regional no cumple con las otras promesas no sirven de nada las ayudas porque no son una solución definitiva», afirma el presidente de la Asociación De Ganaderos De Tenerife (Agate), Manuel Expósito. Un complemento al Posei y la ampliación del REA, algunas de las peticiones de los granjeros isleño Los ganaderos agradecen cualquier apoyo al sector por parte de las administraciones pero consideran que el Gobierno autonómico actúa «tarde» y se queda «corto». «El Ejecutivo canario sabe desde el primer minuto lo mal que lo estamos pasando y es ahora cuando empiezan a darse prisa con las ayudas, cuando ya hay muchos con el agua al cuello», afirma el presidente de la Cooperativa Unión Majorera de Cosecheros y Exportadores de Antigua en Fuerteventura, Bernardo Peña. Según Pérez en Gran Canaria el agua ya les llega «hasta la nariz» por lo teme que esta nueva partida se demore más de lo prometido. «Nos han dicho que llegará en dos meses, pero nos cuesta mucho creerlo», reconoce. No hay ubre que cubra tanto gasto La Consejería ya abonó en enero una ayuda directa de 7,6 millones a más de mil titulares de explotaciones ganaderas afectadas por el coronavirus. Las subvenciones autonómicas permiten, según Peña, asegurar «un dinero en el futuro» lo que facilita la búsqueda de financiación a través de entidades bancarias o familiares. «Nos da un poco de aire para mantenernos a flote y descartar por el momento la idea de echar el cierre», afirma el majorero. Pero al ganadero también le preocupa que las previsiones apuntan a que los precios seguirán subiendo en las próximas semanas. «Nadie sabe cuando se van a estabilizar los precios, no me quiero ni imaginar el futuro», sostiene. La inflación, paso a paso: los supermercados suben 10 céntimos la leche y a los ganaderos solo llegan 4 Los ganaderos canarios tienen muy clara la solución a todos sus problemas: subir el precio de la leche y de la carne. Desde el departamento que dirige Alicia Vanoostende afirman que se está trabajando con la gran distribución para actualizar los precios de los quesos, y aseguran que existen «buenas perspectivas dado que desde el 1 de abril se están registrando mejoras en el pago de dicho producto». Los granjeros confirman que el precio de la leche ha subido unos céntimos pero insisten en que los costes de producción siguen estando por encima. «Nos han dado una gota de agua para quitarnos la sed, los precios han subido uno o dos céntimos», lamenta Pérez, quien asegura que producir un litro de leche de vaca cuesta 57 céntimos y se está pagando a 46. «La subida es una minucia, no cubre ni el 50% de los gastos», añade Peña. Para la presidenta de la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria (Tenerife), María Candelaria Rodríguez, la solución está en que sean las grandes cadenas de distribución las que «reduzcan sus márgenes de beneficios que ahora están en un 30%». Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria considera que la clave está en la industria quesera, concretamente en la empresa Quesos Flor Valsequillo que compra el 70% de la producción de la isla. Es con ellos con quien tiene previsto reunirse hoy el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres. Los productores esperan que este encuentro sirva para lograr la «ansiada» subida de la leche.