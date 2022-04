El turismo vuelve con fuerza y ‘ocupa’ casi toda España en Semana Santa

El sector del turismo en España continúa con su proceso de recuperación. Tras dos años desde que el estallido de la pandemia impactara en el desarrollo normal del sector, la Semana Santa es clave para su recuperación en buena parte del país. La intención de gasto en estas fiestas se incrementará un 52% respecto a la misma festividad en 2021, hasta una media de 400 euros por persona, pero aún un 9% por debajo del nivel de gasto (438 euros) de Semana Santa en 2019 (prepandemia), según el Observatorio de Consumo Cetelem.

Al respecto, secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, destaca que España es el cuarto destino «más reservado» del mundo en esta semana. De forma que, «a día de hoy», ha recuperado ya el 87% de las reservas de vuelos internacionales, por lo que se está viendo un comportamiento «cada vez más intenso del turismo internacional». Con todo ello, es claro que se percibe una recuperación del sector. A corto plazo pues, el impacto de la guerra en Ucrania y la subida de precios no es el que se le presumía.

Esta es la situación de punto a punto del mapa:

Canarias.

El sector turístico canario recibe la Semana Santa con el convencimiento de que, ahora sí, llega el momento del despegue. El momento de despertar de una pesadilla que comenzó en marzo de 2020 con el confinamiento del país y que dura ya dos años y un mes. Tras todos los reveses sufridos, nadie se atreve a decirlo en voz alta, pero con la boca chica, casi todos lo tienen claro: la Semana Santa de 2022 será buena, muy buena. De hecho, la oferta de plazas para volar a las Islas durante estos días supera en un 12% la de 2019, de modo que británicos, alemanes, franceses o neerlandeses tienen a su disposición más asientos disponibles para darse un salto al Archipiélago de los que tenían por estas mismas fechas en el último año antes del estallido de la pandemia. Es verdad que la diferencia entre una Semana Santa buena o muy buena dependerá de cuántas de esas plazas se ocupen finalmente, es decir, de que los aviones vengan más o menos llenos, pero no es menos cierto que las previsiones sitúan el nivel de ocupación en los hoteles y apartamentos por encima del 70%. Es más, puede incluso superarse el 80% de ocupación en los cuatro días grandes de la Semana Santa, desde hoy hasta el domingo, que son esos en los que los canarios aprovechan para hacer turismo interior. | M. Á. Montero

Comunidad Valenciana.

El primer gran test turístico del año tras dos años casi en blanco ha despertado la esperanza en un sector que espera un volumen de negocio similar al de la Pascua de 2019, antes de la pandemia. La asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) informa que el 100% de sus hoteles asociados están abiertos y que se espera que la comunidad autónoma supere el 80 % de ocupación, con máximos en Benidorm, la provincia de Valencia y en Castellón, tres destinos «que ya rozan» ese porcentaje. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, indica además que esta alta ocupación estaría motivada por la recuperación del turismo internacional y por el impacto del ‘bono viaje’ lanzado por la Generalitat valenciana, un programa, que solo para Pascua ha registrado cerca de mil reservas en alojamientos de Castellón y que permiten «impulsar la economía y el empleo en el sector turístico». Los destinos más solicitados en las reservas realizadas a través del bono son Peñíscola y Morella. Doce de los AVE que conectan Alicante con Madrid están completos, 867 vuelos programados en el aeropuerto de Alicante-Elche el pasado fin de semana (140.000 pasajeros, de los que 50.000 pasarán el sábado por la terminal), algunos hoteles cerrando ya ocupaciones del 90% a partir del próximo jueves y con la previsión de 680.000 movimientos de vehículos en las carreteras de la provincia. Este es el escenario en el que arranca estos días santos en la Costa Blanca en los que el sector turístico se juega un volumen de negocio en torno a los 300 millones de euros. | F. J. Benito / Iván Checa

Los aeropuertos de la red de Aena han recuperado ya el 87% de las reservas internacionales

Murcia.

Si la climatología lo permite, o quizás aún a pesar de ella, estos días del destino estará lleno de turistas nacionales, «especialmente de Madrid y provincias colindantes» señala Soledaz Díaz, presidenta de la Federación Turística de Costa Cálida. «Más tarde vendrán los extranjeros, coincidiendo con Pascua, que son las vacaciones que ellos tienen. De ahí ya habrá goteo hasta finales de verano, atraídos por el clima de nuestra región, por eso estamos tan esperanzados», valora Díaz, que, pese a este mensaje cargado de optimismo, hizo una llamada al realismo. Con todo, el objetivo es volverse más independiente de las «temporadas altas» y que Costa Cálida tenga trabajo todo el año: «queremos que cuando llegue octubre los trabajadores sigan conservando su puesto», para ello apela a la responsabilidad de «los empresarios, ayudados por la administración». Propone que, al igual que otros destinos costeros españoles enfocan su turismo hacia segmentos concretos, «como por ejemplo la tercera edad», los ocho municipios a los que engloba la Federación Turística de Costa Cálida planean enfocarse en el turismo deportivo para no frenar su actividad. | Teresa García de Alcaraz

Cataluña.

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) detecta que la estabilidad de la situación económica y la reactivación del consumo están impulsando los viajes. Esta tendencia también se aplica a Cataluña, que volverá a crecer a velocidad de crucero durante esta Semana Santa: la asociación calcula que los viajes a esta comunidad aumentarán en las próximas minivacaciones el 7%. Mientras, los españoles aumentarán un 8% los viajes a todos los destinos. La asociación calcula que los viajes a Cataluña crecerán empujados en parte por la oferta de esquí de la comunidad, que estarán al 100% de ocupación. Crecerán los viajeros internacionales, pero también los ciudadanos del resto de España que vendrán a Cataluña, que subirán alrededor del 5%. Estas previsiones confirman el tono de recuperación y constatan que las reservas de hoteles se han situado ya en el 80,4% en la provincia de Barcelona, con una anticipación media de las reservas de 26 días. Las reservas internacionales superan las nacionales, con un 54,5% del total (menos Barcelona ciudad). | J. M. Berengueras / E. López

Aragón.

Las zonas más turísticas de Aragón esperan, y las cifras de reservas en hoteles así lo avalan, una buena Semana Santa, con índices de ocupación elevados entre mañana Jueves Santo y el Lunes de Pascua, siempre y cuando haga buen tiempo. En el Pirineo se confía en alcanzar unos valores cercanos a los de 2019, antes de la pandemia de coronavirus, mientras que, más al sur, en el Bajo Aragón turolense, ya han colgado prácticamente el cartel de ‘completo’ gracias al tirón de la Ruta del Tambor y del Bombo. En el caso de Zaragoza ciudad, que partía de una previsión muy baja, del 60% hace un mes y medio, se ha pasado a una expectativa de ocupación del 77,6% gracias a la organización de torneos deportivos (uno de baloncesto y otro de voleibol) que traen equipos y aficionados a la capital de Aragón. En la provincia, el porcentaje es del 71,4%, ligeramente por debajo del que se registró el año pasado en esta misma época del año. En general, la visión de cómo irá la semana de festividades religiosas es optimista en toda la comunidad. «Algunos hoteles ya están llenos», subrayó Sandra Lecina, de la Asociación Turística del Valle de Tena, que advierte de que la ocupación que finalmente se registre «dependerá de varios factores, desde el tiempo que hace a las reservas de última hora». | F. V. /I. T.

El sector hotelero prevé alcanzar el 80% de ocupación en Canarias entre hoy y el domingo

Asturias.

‘El Paraíso Natural’ tiene asegurada una buena afluencia en Semana Santa y la mayor parte de los alojamientos, tanto urbanos como rurales, dan por hecho que colgarán el cartel de completo entre hoy y el Domingo de Pascua. No obstante, no ha sido tan fácil llenar hoteles y casas de aldea en Asturias como se preveía hace un par de meses, cuando la relajación de la pandemia hacía presagiar un ‘boom’ de salidas para el primer gran periodo vacacional del año. La subida de los precios del combustible y, en general, la inflación, además de la guerra de Ucrania provocaron un parón de las reservas. «Los teléfonos dejaron de sonar de repente», resumen en el sector, que no obstante destaca que la recuperación va por buen camino. «La dinámica de reservas en cuanto a su antelación es corta, continúan entrando nuevas cada día y la previsión es que llenemos los días previos», señala Begoña Menéndez, directora de Ventas del Gran Hotel Las Caldas en Oviedo. En la comarca de Los Oscos, referente del turismo rural en el Principado, también han pasado de estancias acordadas con meses de antelación a las de última hora. «La gente llama pocos días antes y preguntan mucho las condiciones; también se opta por acortar las estancias», explican en Casa Pedro, de Villanueva de Oscos. Con todo, la hotelería y hostelería asturianas confían en recuperar el pulso turístico de antes de la pandemia y continuar por la senda del crecimiento de un sector que en el Principado se asienta, sobre todo, en gastronomía y paisaje. Con la pandemia Asturias se reveló como uno de los destinos preferidos entre los españoles en busca de aire libre, naturaleza y seguridad, una imagen que los empresarios no solo quieren mantener sino consolidar. | Mariola Riera

Baleares.

Baleares está a la cabeza en reservas de vuelos internacionales esta Semana Santa. Es el destino en el que más crece la demanda internacional de viajeros entre el 8 y el 18 de abril, según datos de ForwardKeys, empresa de inteligencia turística que presentó sus predicciones a finales de la pasada semana. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca avanza que confía en que el 84,3% de los hoteles de Mallorca estarán abiertos en abril, adelantado sus planes previos a la temporada alta estival. Por las buenas «sensaciones» que han ido viendo, han decidido adelantar sus planes, que ahora quedan supeditados a que la invasión de Ucrania por Rusia pueda provocar interferencias. El turismo de lujo se prepara para su reactivación, volviendo a mirar de reojo las cifras de 2019 y confiando en que regrese la normalidad, después de que en 2021 se alcanzara un ocupación media del 70 %, que en verano llegó al 90 %, según cifras de Essentially. Las reservas hoteleras en Ibiza y Formentera se encuentran «a un 6% de como estaban» en el mismo periodo de 2019, un año antes de que empezara la crisis sanitaria, según explica José María Ramón, CEO de Neobookings, el motor de reservas que controla más del 60% de las plazas de las Pitiusas y que opera tanto con hoteles como con agencias de viajes online. Estas islas esperan una ocupación de entre el 60% al 70% durante Semana Santa, porcentaje que el gerente de la Federación Hotelera, Manuel Sendino, da por bueno y con el que Alicia Reina, presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores de Hoteles, se da con un canto en los dientes: «Después de lo que hemos pasado con la pandemia, cualquier cifra es positiva». Sendino detalla que mañana y pasado «la ocupación será más alta», para descender progresivamente desde el sábado. | Myriam B. Moneo /José Miguel L. Romero

Costa del Sol.

La provincia de Málaga ha superado con nota el primer test turístico de 2022. Si a la vista de las reservas hoteleras ya se esperaban cifras medias de ocupación del 70% para estos días, la afluencia masiva de turistas de última hora ha disparado esas previsiones por encima del 80%. Un termómetro muy evidente para apuntalar estos números lo representa la enorme demanda de profesionales en el sector durante las dos primeras semanas del mes de abril. Profesionales de las principales cadenas solicitan camareros y jefes de sala con experiencia, debido a que la pandemia ha desviado a una parte de sus plantillas hacia otros sectores. Las reservas de última hora, además, han generado «un estrés en los directivos de hoteles y empresas de hostelería en general». No se esperaban cifras de ocupación que rozan el 90% en la capital y en determinados alojamientos del interior o de la comarca de la Axarquía más oriental, con eje en Nerja, Torrox y Frigiliana.| Fran Extremera

Castilla y León.

Tras dos años de pandemia, las procesiones han vuelto a salir a las calles en las principales ciudades de Castilla y León. La ocupación media en los hoteles roza el 81% y hasta el 90% en el caso de Zamora, uno de los puntos neurálgicos durante estos días de la Pasión, junto a Valladolid y León, durante la auténtica temporada alta peninsular en el turismo de interior. De continuar las previsiones meteorológicas en los días grandes, con sol y buenas temperaturas, hay establecimientos que no descartan colgar el cartel de ‘lleno’ hasta el Domingo de Resurrección. Solo en la capital zamorana se espera batir récord de cifras prepandemia y recibir más de 300.000 turistas, lo que significa multiplicar por cinco la población habitual de la ciudad. Igual de positivo se prevé la afluencia a los numerosos alojamientos rurales distribuidos en las nueve provincias y en sus parques nacionales y naturales, de Picos de Europa a Sanabria o Arribes. En términos económicos supone una inyección de 68 millones de euros y la creación de 2.500 puestos de trabajo. | Manuel Herrera

Galicia.

Tras experimentar el pasado año una de las mejores recuperaciones de la actividad turística en España, Galicia afronta la Semana Santa con las expectativas muy altas. El sector prevé una facturación similar a los niveles prepandemia, solamente un 3,4% por debajo de los números registrados en 2019. En ello influye el tirón del Xacobeo, que en esta ocasión y excepcionalmente debido a la crisis sanitaria, se amplía un año más. El vicepresidente de la Xunta de Galicia y responsable del área de Turismo, Alfonso Rueda, asegura que las buenas previsiones de ocupación que tendrá la comunidad estos días serán un «preludio» de un verano que, según augura, será «fantástico». Según la información facilitada por el Gobierno autonómico, las reservas de plazas hoteleras en Galicia son «muy altas», superando ya el 80% en algunas zonas y pendientes, no obstante, del «último empujón» que se espera a partir de hoy debido a los buenos pronósticos meteorológicos. La Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña prevé una ocupación de entre el 80 y el 85% en sus establecimientos. Son cifras que se acercan a las de antes de la pandemia, pero que todavía no las igualan, aunque sí que las superan en un factor: el número de días que pasarán los visitantes en la ciudad. Atendiendo a las reservas ya formalizadas, el sector indica que la llegada de turistas se nota más entre hoy y el Domingo de Resurrección. La previsión de turismo en la ciudad es ligeramente superior a la de la Xunta para toda Galicia, que se fijó en un 80%, impulsada por Ferrol y Viveiro, por su gran tradición de hacer procesiones de Semana Santa.