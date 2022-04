Nadia Calviño: "Una bajada del IRPF no responde a los retos que tenemos ahora"

Nadia Calviño (A Coruña, 1968) protagonizó una intensa agenda de actos y reuniones el viernes en Palma. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital repasó en una entrevista concedida a Diario de Mallorca, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, los principales focos de una actualidad económica marcada por la escalada de precios.

La inflación se disparó en marzo hasta el 9,8%. ¿Cuándo prevé que tocará techo? ¿Y cuál será ese techo?

El objetivo es alcanzar el pico de la inflación cuanto antes e iniciar la senda descendente que todos los organismos prevén. Esta misma semana el Banco de España ha publicado sus previsiones y apuntan a una fuerte bajada de la inflación en la segunda parte del año para volver al entorno del 2% en 2023. Este es el objetivo del plan de medidas para reducir el precio de la electricidad.

Culpan a la guerra de Ucrania de la subida de la electricidad, pero lo cierto es que la factura venía creciendo desde muchos meses antes. ¿Es todo culpa de la guerra?

Los precios empezaron a subir el pasado verano. Primero hubo un factor, que fue la fortaleza de la recuperación a nivel global y los problemas de las cadenas de suministro globales. A estos problemas se sumó la preparación de la guerra por parte de Putin desde el año pasado. Ahora sabemos que empezó a reducir el almacenamiento de gas para subir los precios de la energía y financiar la guerra. En España tenemos una sobreponderación del precio del gas en el Índice de Precios del Consumo por nuestra estructura del mercado mayorista y de tarifas. Y eso hizo que fuéramos el primer país en detectar la subida del precio de las energías en los mercados internacionales. Dimos la señal de alarma y propusimos medidas de respuesta a las instituciones europeas. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. Es positivo que ahora, por fin, podamos tomar medidas para parar el alza de los precios en el mercado eléctrico, algunas a nivel europeo y otras a nivel nacional.

¿El Gobierno teme una mayor conflictividad social como consecuencia de una inflación que roza el 10% mientras los salarios están estancados?

Todos estamos cansados después de dos años de pandemia. Y la situación que vemos en las fronteras con Europa hace que sintamos zozobra, incertidumbre y tristeza. Ese sentimiento lo entendemos perfectamente desde el Gobierno. Por eso estamos actuando con decisión para proteger y apoyar a los ciudadanos y empresas más afectados. El plan nacional de respuesta que adoptamos el pasado martes moviliza dieciséis mil millones de euros. De ellos, seis mil millones son ayudas directas y bajadas de impuestos que van a los sectores más afectados: transporte, industria electro-intensiva y gas-intensiva, agricultura, ganadería y pesca. También estamos protegiendo a los colectivos más vulnerables extendiendo el bono social eléctrico y ampliando las medidas para rebajar el coste de la electricidad y, por tanto, la factura de la luz de las familias.

¿Peligran la revalorización de las pensiones y el sueldo de los funcionarios?

La revalorización de las pensiones está establecida por ley. Y en este momento tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad a nuestros pensionistas.

El Banco de España aplaza la plena recuperación de la economía española hasta el primer trimestre de 2023, y rebaja su pronóstico de crecimiento del 5,4% al 4,5% para este año. ¿En el Gobierno son más optimistas?

Estamos justo trabajando el cuadro macroeconómico que enviaremos a Bruselas antes de final de mes. En ese cuadro recogeremos los elementos de riesgo, pero también de fortaleza de la recuperación económica. Por ejemplo, el mercado de trabajo en el primer trimestre ha tenido un comportamiento extraordinario. Además, estamos viendo el impacto de la reforma laboral en forma de un mayor peso de los contratos indefinidos y por tanto de una mayor calidad del empleo. En todo caso el Banco de España, como el resto de organismos, prevé para nuestro país un crecimiento fuerte, muy por encima de la media europea.

Alberto Núñez Feijóo reclama bajar el IRPF para que las familias afronten esa escalada de precios. ¿El Gobierno lo descarta?

Nosotros siempre estamos abiertos a tomar medidas eficaces para resolver los problemas, y por eso estamos desplegando los instrumentos que son más útiles para bajar el precio de la energía y apoyar a los sectores más afectados. Fíjese que los transportistas nos dijeron que no querían una bajada de impuestos, que en este momento eso no les ayudaba. Hemos tomado medidas que equivalen a una bajada de impuestos pero con instrumentos distintos. Por ejemplo, la rebaja de 20 céntimos en el precio de la gasolina. O la bajada de los cargos y peajes eléctricos. El tipo de instrumento es menos importante que lograr de forma eficaz el objetivo que queremos, que, en este momento, es frenar la escalada de los precios.

Entonces descarta una bajada del IRPF.

Una bajada generalizada del IRPF no responde a los retos que tenemos en este momento porque no baja el precio de la electricidad, ni apoya a los sectores más afectados. No lo está haciendo ningún país de nuestro entorno, ni lo recomienda ningún organismo internacional porque no es una medida eficaz para resolver los problemas que genera el conflicto de Ucrania. Yo creo que esto los ciudadanos lo entienden. Además es importante ser consciente de que los impuestos financian los servicios públicos. Tenemos que apostar por reforzar nuestro Estado del Bienestar: la sanidad, la educación o la defensa. Es lo que nos hace fuertes cuando tenemos que enfrentarnos a los retos que hemos vivido estos últimos dos años, primero con la pandemia y ahora con el impacto de la guerra.

Por un lado está el PP, que les piden bajar todavía más los impuestos. Y por otro lado sus socios de Podemos en el Gobierno, que piden mantenerlos o subírselos a los más ricos. ¿Eso se contempla?

En el Gobierno estamos centrados en responder de manera eficaz a los problemas que tenemos en este momento. Y para ser eficaces tenemos que ir a la raíz del problema, que es la subida del precio de la energía.

¿En España los ricos pagan suficientes impuestos?

Cada persona tendrá una opinión al respecto. En general, la presión fiscal de nuestro país está por debajo de la media de los países de nuestro entorno. De hecho, hay países que han podido bajar impuestos en el ámbito energético porque estaban muy por encima de los nuestros. Lo que no significa que haya que subir impuestos. En este momento, la prioridad es frenar la inflación y minimizar el impacto negativo sobre el crecimiento y la creación de empleo.

Algunas empresas optan por practicar la ‘reduflación’: dar menos producto por el mismo precio. ¿Le parece una estrategia legítima?

Creo que las autoridades de competencia tienen que vigilar que no haya un comportamiento coordinado de las empresas en los mercados que pueda deteriorar el bienestar de los consumidores.

Hace tres semanas Núñez Feijóo, aquí en Palma, acusó al Gobierno de «forrarse» con los impuestos de la electricidad y de la gasolina. ¿Qué le pareció?

Todo el mundo sabe que los impuestos no son para el Gobierno. Los impuestos financian los servicios públicos y todos hemos sido conscientes estos años de lo importante que es tener unos servicios públicos de calidad: sanidad, educación, defensa, policía... De hecho, en gran medida van a las Comunidades Autónomas. Esas afirmaciones no responden a la realidad de las cosas, parece más bien que se trata de desacreditar a las instituciones, lo cual no es bueno para el país.

Pese a todo, ¿cree que con el PP de Núñez Feijóo habrá más opciones de entendimiento que con el PP de Casado?

Eso espero. Es muy positivo que ayer [por el jueves] tuviera un encuentro con el presidente del Gobierno que fue cordial. Confío en que el talante del señor Núñez Feijóo al pasar de la política regional a la nacional siga siendo constructivo porque durante estos años España no ha tenido la oposición que se merece. Y sería importante tener un Partido Popular con el que se pueda llegar a grandes acuerdos y avanzar en las políticas del Estado.

Por primera vez en la historia Balears contabiliza más contratos indefinidos que temporales. ¿Es fruto de la reforma laboral?

Creo que es indudable y es una muy buena noticia. Ese es el objetivo principal de la reforma, impulsar el empleo, pero que sea de calidad. Nos debería alegrar a todos porque detrás de estos números hay personas, familias y sobre todo jóvenes para los que se abre un horizonte vital muy distinto.

¿Es la reforma laboral que usted habría hecho si hubiera sido ministra de Trabajo?

Es la reforma laboral del Gobierno y es la que España necesitaba. Tiene un gran calado que puede llevar a una transformación estructural con un impacto muy positivo en la economía.

La subida del SMI no solo no ha destruido empleo, sino que ha aumentado la contratación. ¿Eso demuestra que la ministra Yolanda Díaz tenía razón?

La determinación del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional es unánime. Desde que soy ministra en 2018 ha subido más de un 33%. Tenemos que seguir avanzando en la mejora del salario mínimo y alcanzar el 60% del salario medio al final de la legislatura. El impacto de una determinada medida depende del momento en el que se adopta y creo que hemos hecho lo correcto subiéndolo en un contexto de fuerte recuperación económica.

Balears es una comunidad teóricamente rica y sin embargo una de las que más desigualdad social sufre. ¿Cómo lo explica?

Es uno de los grandes retos que tenemos en nuestro país, no solo en Balears sino en todo el país. España es un país rico y sin embargo tenemos un problema de pobreza infantil. Somos un país próspero, pero la desigualdad aumentó mucho como consecuencia de la crisis financiera. Con las medidas que hemos ido poniendo en marcha hemos empezado a dar la vuelta a esta tendencia. Hay indicadores muy positivos como la reducción de la brecha salarial, del abandono escolar temprano o la mejora de la protección de los colectivos más vulnerables con el Ingreso Mínimo Vital.

Ahora en Balears se apuesta por decrecer en la llegada de cruceros o en plazas turísticas. Pero decrecer es un término que no suele gustar a los economistas. ¿Usted qué opina?

El sector turístico es una de las industrias tractoras de nuestro país; es una de las joyas de la corona. Tiene que seguir modernizándose, en clave verde y digital, para que siga aumentando sus ingresos y capacidad de crear empleo y bienestar. Con las inversiones del Plan de Recuperación queremos impulsar un sector turístico más verde, eficiente, sostenible y atractivo de cara al futuro.