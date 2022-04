El Cabildo va a por todas: recurrirá si no hay marcha atrás en el gas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, espera que se imponga el «consenso y el diálogo» para resolver la polémica suscitada por la propuesta de Pedro Sánchez para liberalizar la entrada de regasificadoras en las Islas, con el fin de evitar un enfrentamiento mayor, pero si no ocurre recurrirán el real decreto de medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, donde se plasma la apuesta por el gas. «Apelamos a la cordura y si no habrá que ir a medidas mayores», sentenció el presidente, si bien confía en que «el diálogo entre administraciones sea lo que prime», aunque «no se hizo desde el Gobierno a la hora de plantear la disposición cuarta» en ese decreto, apostilló.

Morales apuntó a que el propio presidente del Gobierno, el socialista Ángel Víctor Torres, está negociando con el Ejecutivo central para que no se incluya a Canarias en esa medida. Por ello, confía en que «impere el sentido común», porque de lo contrario, «habrá que ir a más en las movilizaciones y recursos», pues la opción de las regasificadoras «es imposible y no cabe» en Gran Canaria. El presiente especificó que no se trata de impedir las pequeñas regasificadoras para las industrias o para los buques que repostan en Canarias, sino un gaseoducto que promueva el gas ciudad, porque es un propuesta que no tiene sentido dado que la apuesta de Canarias es la implantación de las energías renovables, en consonancia además con los dispuesto en los fondos Next Generation europeos de recuperación. «No sé quién es el iluminado o iluminada que introdujo esta medida en la disposición cuarta, además en un decreto que nada tiene que ver y aborda medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania», porque «no entendemos nada ni tampoco el Gobierno de Canarias, como ha expresado el consejero» José Antonio Valbuena, remarcó. El gas «no es una opción», ya que «antes de la invasión de Ucrania ya había encarecido el precio de la luz con picos de hasta un 300% y una media de un 60%».