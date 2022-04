Hacienda entrega a las gasolineras el 90% de los anticipos por el descuento

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha tramitado ya 3.600 órdenes de pago a las gasolineras que han solicitado recibir un anticipo para hacer frente a la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible para los conductores. Una cifra que supone el 90% de las peticiones efectuadas desde el pasado viernes por las estaciones de servicio de todo el país. Los ingresos comenzarán a llegar a las cuentas de los beneficiarios entre hoy y mañana, según detalló el director general de la AEAT, Jesús Gascón, quien señaló que en total se adelantarán 220 millones de euros.

Los anticipos han comenzado a llegar también a las estaciones de servicio en Canarias aunque el gerente de la Federación de Estaciones de Servicio de Las Palmas, José Jorge Artiles, asegura en que algunas gasolineras del Archipiélago ni siquiera han recibido todavía la notificación del Ministerio de Hacienda que da por aprobada su solicitud. «El problema persiste para algunas empresas». Por eso, insiste en la necesidad de acelerar al máximo la tramitación para tratar de solventar los problemas de liquidez que tienen muchos de estos negocios, al tener que adelantar de su bolsillo el descuento acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Gobierno central firma 3.600 órdenes de pago para ingresar 220 millones de adelanto

Cada gasolinera, de media, debe aportar alrededor de 1.000 euros al día para hacer frente al descuento aplicado por el Ejecutivo central. Una cantidad que, sobre todo para las pequeñas empresas y aquellas que no son abanderadas de ninguna gran petrolera, supone un esfuerzo importante que tal y como aseguran pone en riesgo su supervivencia. La situación ha llevado incluso a dos centenares de estaciones de servicio en la Península a permanecer cerradas ante la imposibilidad de poder hacer frente a estos adelantos. Un escenario que no se ha producido en ninguna gasolinera de Canarias, tal y como señala Artiles, aunque advierte que «sino se ingresan rápido los adelantos a aquellas empresas que aún no los han recibido muchas sí podrían verse abocadas a cerrar».

La bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible entró en vigor el pasado viernes 1 de abril. Su objetivo es tratar de atajar la importante escalada de los precios de la gasolina y el diésel, intensificada desde el estallido de la guerra en Ucrania.

Esa primera jornada se vivió con cierto desorden debido al poco margen que habían tenido las estaciones para adaptarse a la nueva normativa, ya que apenas pasaron 48 horas desde la publicación del Real Decreto que la regulaba hasta su entrada en vigor. Muchos sistemas informáticos no habían sido todavía adaptados, algo que unido a la avalancha de conductores que recibieron las estaciones de servicio, provocó colapsos en la operativa incluso de grandes compañías como Repsol. Un caos que llevó a algunas gasolineras del Archipiélago a tener que tirar de lápiz y papel para realizar el descuento a mano.

Unas incidencias técnicas que tal y como señala Artiles «están prácticamente resueltas» y la bonificación se aplica «con relativa normalidad» en las estaciones de servicio de las Islas.

Las gasolineras de todo el país se quejaron desde el primer momento por tener que ser ellas las que adelantaran con fondos propios los 15 céntimos que debe aportar el Gobierno central, ya que los cinco restantes les corresponden a las grandes petroleras. Un malestar que provocó que el Ejecutivo estatal pusiera en marcha un mecanismo para hacerles llegar adelantos para que pudieran hacer frente a esta bonificación.

La mayor patronal del sector recurre la medida en los tribunales ante la inseguridad jurídica

Sin embargo, a punto de cumplirse una semana desde el arranque de la medida, el malestar entre las estaciones de servicio no ha cesado. Tanto es así que la mayor patronal del sector de las estaciones de servicio en España anunció ayer que recurrirá judicialmente el descuento de 20 céntimos por litro de carburante.

Así lo decidió la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) en una asamblea general de urgencia reunida ayer. Insisten en que la administración no les deja otra salida que la de acudir a los tribunales para defender los intereses de las pymes del sector. Aseguran que los anticipos «no han llegado a todos aquellos que han pretendido solicitarlos» y señalan que en algunas ocasiones «se han abonado con errores» incluso «clamorosos». Además, recalcan que existe una inseguridad jurídica ya que desconocen «de qué modo hemos de realizar las liquidaciones mensuales de las cantidades vendidas durante el periodo de vigencia de la medida» y tampoco tienen claro cuál será el tratamiento fiscal de esos 20 céntimos de descuento.