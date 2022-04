Canarias capea la guerra y la inflación con el mejor marzo de la historia para el empleo

El mercado laboral canario ha salido indemne del primer mes de crisis en Europa por la invasión rusa de Ucrania. Es más, el tejido productivo regional ha sido capaz de apuntarse el mejor marzo de la historia en términos de empleo. Nunca en un tercer mes de año se habían creado tantos puestos de trabajo y nunca tantas personas habían salido de las listas del paro. Ambas cosas se producen ahora cuando la ola inflacionista no deja de crecer y Vladímir Putin ha desestabilizado el continente. De momento, el Archipiélago resiste sin que la difícil coyuntura socioeconómica en Europa frene sus expectativas de recuperación una vez superado lo peor de la pandemia. Algo hasta cierto punto paradójico si se tiene en cuenta la altísima dependencia del exterior que caracteriza la economía canaria por su no menos altísima dependencia del turismo. Así pues, el buen comportamiento del mercado de trabajo muestra que las empresas mantienen cierto grado de optimismo a corto y medio plazo, sobre todo de cara a la minitemporada turística de Semana Santa, de ahí que se incrementen las contrataciones y, con ellas, el empleo.

Canarias despidió marzo con 833.823 afiliados a la Seguridad Social, es decir, con 833.823 trabajadores en alta laboral. Una cantidad en la que subyacen dos hitos particulares para el mercado laboral isleño. Por un lado es la primera vez que se superan los 833.000 afiliados en la Comunidad Autónoma (se trata, por tanto, de un nuevo récord tras los casi 832.000 de diciembre de 2021); por otro, el de 2022 ha sido el marzo de mayor creación de empleo de la historia. Hasta 10.186 puestos de trabajo se crearon el mes pasado en la región, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el último año (entre marzo de 2021 y marzo de 2022), el Archipiélago ganó 61.948 cotizantes a la Seguridad Social. Y lo que es más importante: el tejido productivo emplea hoy a 15.682 personas más que en febrero de 2020. Dicho de otro modo: hoy hay en Canarias 15.682 trabajadores más que antes de la irrupción del coronavirus (la pandemia estalla en España a mediados de marzo de 2020 con el confinamiento de la nación y la paralización de las actividades no esenciales). Pero, además, en esta ocasión el incremento del empleo coincide con una bajada del paro, algo que no siempre ocurre, ya que pueden crearse puestos de trabajo y, a la vez, subir el desempleo. Pueden crearse 10.000 puestos, por ejemplo, y ese mismo mes inscribirse 20.000 parados más en las listas del Inem, ya sea porque son nuevos residentes, porque se trata de personas recién tituladas en busca de su primer empleo, porque son personas que se reinscriben al ver más opciones de encontrar una ocupación... Sin embargo, esta vez no ha sido así: el número de trabajadores en alta laboral aumentó el mes pasado en esos 10.186 cotizantes y el paro se redujo en casi 3.400 personas.

Canarias fue en marzo la Comunidad Autónoma en que más cayó el desempleo en términos cuantitativos, al bajar en, exactamente, 3.381 trabajadores. La siguiente región en que más disminuyó la cifra de parados fue Baleares (-3.014), lo que pone de manifiesto cómo las dos comunidades más eminentemente turísticas son las que están tirando del empleo a las puertas de la Semana Santa. Es decir, cómo las expectativas y las previsiones de viajeros y de ocupación hotelera para la próxima semana están venciendo a los malos augurios de la guerra y la inflación. De hecho, si no es habitual que el Archipiélago lidere la bajada del paro a nivel nacional, aún menos lo es que el desempleo se reduzca en las Islas más que en el conjunto del país. Mientras que en Canarias disminuyó el mes pasado en esas 3.381 personas, en España solamente lo hizo en 2.921. No en vano, el paro creció en marzo en hasta ocho autonomías, sobre todo en Andalucía y País Vasco, donde se incrementó en 1.900 y 1.300 trabajadores. De modo que de no ser por Canarias y en menor medida por Baleares, España habría despedido el tercer mes del año con más desempleados que en febrero.

Evolución interanual

En cifras interanuales, las Islas cerraron marzo con 78.897 parados menos que hace un año, una caída de un 28% que, de nuevo junto con la experimentada en Baleares, es la más alta del país. Hay que puntualizar, eso sí, que en este caso es el archipiélago mediterráneo el que encabeza la mejora con una disminución del 40%. En todo el Estado el desempleo se ha reducido un 21% en el último año. No obstante, cabe recordar que las islas, tanto las Canarias como las Baleares, se han demorado algo más en la recuperación del mercado laboral porque su motor, el turismo, también ha sido el último en recuperarse de los embates del coronavirus y las restricciones de la movilidad en Europa. En cualquier caso, en la Comunidad Autónoma hay en estos momentos 201.753 parados, con lo que ya son 6.084 menos que en febrero de 2020, el último mes prepandemia, cuando había 207.837. Uno de los pocos peros que pueden encontrarse en la estadística oficial es el de los trabajadores en suspensión de empleo, situación en la que aún se encuentran 8.721 asalariados canarios, casi el 11% de todos los españoles en el limbo de los ERTE.

Al hilo de estos datos, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pronosticó este lunes que la región terminará abril por debajo de la barrera psicológica de los 200.000 desempleados. «Hace un año había 80.000 personas más en el desempleo», recordó el jefe del Ejecutivo autonómico, que hizo hincapié en que los buenos datos del mercado laboral en marzo y las no menos positivas previsiones para abril ponen de manifiesto que «en Canarias tenemos una estructura económica importante que genera empleo, que es atractiva, que tiene servicios que han estado muy afectados por la pandemia pero que se recuperan, como el turismo. Seguimos siendo un destino turístico apetecible y seguro, y se está apostando por Canarias», aseveró Torres.

En cuanto a la contratación, los efectos de la reforma o contrarreforma laboral del Gobierno de PSOE y Podemos son evidentes en el mercado de trabajo isleño. De los 74.797 contratos suscritos en marzo por empresas y asalariados en la Comunidad Autónoma (casi el doble que en marzo de 2021, cuando el tejido productivo aún estaba muy golpeado por la covid-19), hasta 26.058 son indefinidos, esto es, cerca de un 35%, o lo que es lo mismo: uno de cada tres. Para hacerse una idea del avance de los contratos indefinidos a raíz de la reforma laboral basta con apuntar que durante el último mes se firmaron 19.180 más que en marzo de 2021, casi cuatro veces más que entonces.