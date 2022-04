«En la comparación directa con el petróleo, el gas contamina menos»

¿El futuro, o buena parte de él, pasa por el autoconsumo y las comunidades energéticas?

El futuro es cien por cien renovable y tiene que venir cuanto antes. Una parte importante van a ser el autoconsumo y las comunidades energéticas, pero no podemos dejar atrás proyectos más tradicionales. La crisis climática es tan grave y urgente que hay que poner toda la carne en el asador. El autoconsumo y las comunidades energéticas van a permitir que el proceso sea más cercano y participativo y por eso lo impulsamos, pero no hay que parar el despliegue del resto de renovables.

Esto cambia el paradigma de la demanda. ¿Prevé la reorganización de un sector energético que va a tener menos clientes?

Para el Gobierno de España, la transición energética no se limita a cambiar unas tecnologías sucias por otras limpias, sino de una recomposición del modelo. Esto supone muchos cambios, las redes eléctricas hay que pensarlas y gestionarlas de manera distinta, ya no está la generación en un punto y la demanda en el otro, todo es mucho más multidireccional.

¿Y las grandes eléctricas?

También cambian. El autoconsumo es una nueva línea de negocio para ellas. Otras energéticas, como petroleras o gasistas, están entrando en la energía distribuida y, además, nacen empresas con ese espíritu verde.

¿Es necesario el gas como tecnología de respaldo?

En 2021, el mix eléctrico canario tuvo un 19,9% de renovables. Es decir, el 80,1% de la energía provino de combustibles fósiles. Ante todo, hay que acelerar al máximo las renovables, pero cada parque que se retrasa o cada tejado sin placas, son litros o kilos de gasoil o fuel que tenemos que quemar. Lo que se ha hecho ahora en Canarias es abrir una posibilidad más para que una parte de ese combustible fósil pueda ser gas, pero, insisto, apostamos decididamente por las renovables y tienen que llegar cuanto antes.

¿Contribuye el gas a que el país cumpla sus compromisos de descarbonización?

Efectivamente. Si la comparación directa es entre gas y petróleo, obviamente el gas contamina menos pero no tiene sentido hacer grandes inversiones que necesiten muchas décadas para amortizarse, porque vamos a pasar cuanto antes a las renovables.

¿Por qué hay parques eólicos marinos flotantes operativos en otros lugares y no aquí?

De España, es Canarias donde hay más potencial. Ya no solo por recurso, también por costes. Aquí es más caro generar electricidad por la mayor dependencia del exterior y eso provoca que la eólica marina ya sea competitiva. Es verdad que España está por detrás de países como Reino Unido. Ahora bien, las Islas ya están en el mapa cuando hablamos de testar prototipos, la Plocan es un centro de referencia europeo. Estamos arrancando esa carrera con la Hoja de Ruta de la Energía Eólica Marina. Hay mucha partida por delante y estoy seguro de que Canarias va a ser punta de lanza en España.

¿Sabe ya que hay parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas que han obtenido fondos europeos que no van a estar operativos a tiempo?

Convocatorias como las de Eolcan y Solcan son muy importantes para nosotros, porque nos permitieron movilizar fondos europeos. Es cierto que algunos proyectos acumulan retrasos, pero es imprescindible ponerlos en marcha, por lo que hemos ampliado el plazo de ejecución en tres meses. Dicho esto, las empresas que a día de hoy estiman que no llegarán saben que tienen que acelerar.

¿Y en los casos en los que el problema no es el tiempo?

Me gustaría que se hicieran realidad todos, pero también la tramitación ambiental y la administrativa deben ejecutarse con todas las garantías. Entendemos que los cabildos y el Gobierno de Canarias son los mejor situados para conducir con acierto ese proceso., pero no basta con decir que en un punto determinado no puede haber un parque eólico, habrá que ofrecer una alternativa. De lo contrario, nos estaremos haciendo trampas al solitario cuando decimos que queremos el cien por cien de renovables.

El caso es que habrá de devolver dinero a Europa.

Los fondos de estas convocatorias corresponden al periodo de programación 2014-2020. Ese dinero habrá que devolverlo o se descontará de futuras entregas; se perderá, sí. Eso no quiere decir que no haya fondos por otras vías.

¿Tira de las orejas Bruselas cuando ocurren estas cosas?

Sí debilita nuestra posición en negociaciones futuras con la UE.

La Estrategia Sostenible para Canarias contempla 467 millones de euros. ¿Cuándo deben estar ejecutados?

Como muy tarde el año que viene tiene que estar todo en marcha en programas abiertos. En 2025 tiene que estar todo ejecutado.

Parafraseando a Alfonso Guerra, ¿va a quedar Canarias que no la va a conocer ni la madre que la parió?

Espero que sí, pero también le digo que de nada vale volcarse ahora en las renovables si no se las mantiene siempre en el lugar protagonista que les corresponde. Contamos con un hecho que juega decididamente a nuestro favor: son económicamente rentables.