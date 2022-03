Canarias se juega cuatro puntos de crecimiento por la guerra y el alza de las materias primas. La economía de Canarias puede crecer hasta un 8,5% este año o hacerlo un 4,1%, menos de la mitad. Una enorme diferencia que se explica por la alta volatilidad actual del contexto económico mundial. La guerra y el alza sostenida de las materias primas, anterior a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, son los dos elementos diferenciales que determinarán si las Islas se acercan al escenario más optimista o se quedan más cerca del menos propicio para que el producto interior bruto (PIB) recupere parte del aliento perdido durante la pandemia.

En términos de empleo esas tasas de crecimiento se traducen en 38.700 ocupados más al terminar el año en caso de cumplirse la predicción más positiva o 9.200 si la guerra se enquista y no hay forma de desatascar el embudo en el sistema logístico internacional. Son los datos contenidos en el último informe elaborado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y que incluye el efecto que sobre el devenir de la economía mundial tiene el conflicto bélico desatado por Vladimir Putin.

Medio lleno o medio vacío lo cierto es que el vaso siempre tiene agua, es decir, vengan dadas malas o buenas la economía canaria siempre avanzará en este 2022. Y también siempre se reducirá el paro. Ahora bien, sin perder de vista que el Archipiélago no está en su mejor momento, es decir, que está en proceso de remiendo del roto que provocó el coronavirus; -18,1% del PIB frente al -10,8% nacional.

Es desde la irrupción de la pandemia que la Consejería de Economía, Empleo y Conocimiento del Gobierno de Canarias realiza informes de seguimiento periódico en colaboración con el Centro de Predicciones Económicas (Ceprede). Por supuesto que el trabajo detallado este miércoles por el viceconsejero de Economía e Internacionalización, Blas Acosta, mejora en mucho los números que exhibía la comunidad autónoma en pleno apogeo del covid.

En esa línea, Acosta aludió a los "5.500 afiliados más dados de alta en la Seguridad Social y los 2.703 parados menos" que había en las Islas al finalizar febrero en comparación con el mismo mes de 2020, cuando restaban quince días para que se decretara el primer estado de alarma. Además, durante el último han salido de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) 73.611 trabajadores y ahora son el 1,4% de los afiliados los que se encuentran en esta situación. No obstante, continúa notándose la especial intensidad con la que la pandemia hizo presa en el Archipiélago, donde aún son mayoría los parados y afectados por ERTE.

El viceconsejero también aludió al plan dispuesto por el Gobierno central para paliar los efectos de la guerra del Este de Europa. En su opinión, "no ayuda" que no se haya dispuesto una relajación de los costes para el transporte aéreo, si bien reconoció que hasta el momento no hay indicios de enfriamiento de la actividad turística. Al respecto, recomendó estar vigilantes "de aquí a junio" para observar si una traslación del incremento del precio de los hidrocarburos a los billetes de avión resta activos al pulmón de la economía del Archipiélago.

Acosta reconoció la "capacidad limitada" que tiene el Ejecutivo canario para actuar sobre una evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) "nada halagüeña". Un contenedor transportado desde Cádiz ha pasado de costar 700 euros a suponer un desembolso de 1.300 euros. Desde China, el salto es mucho mayor, de 2.000 a 15.000 euros. "Se esperaba que se alcanzara una estabilización entre junio y septiembre, pero todo lo que está pasando ahora", en referencia a la guerra de Ucrania, "lo complica", expuso el viceconsejero.

La inflación adelantada de marzo publicada ayer, sitúa en un 9,8% el avance de la inflación en España. A mitad de abril se conocerán los datos por comunidades autónomas y se espera que en el caso de las Islas el incremento se sitúe en el entorno del 9%.