La Central Hidroeólica de El Hierro, proyecto de referencia en renovables, pertenece a Gorona del Viento El Hierro, S.A, empresa participada por el Cabildo de El Hierro, Endesa, el Instituto Tecnológico de Canarias y el Gobierno de Canarias.

¿Cuál es la importancia de la Central Hidroeólica de El Hierro para la Isla?

Nuestro sistema de autoabastecimiento energético no sólo es un proyecto con beneficios locales, es una iniciativa de éxito para el avance en la implantación de energías renovables, mayoritariamente en sistemas aislados. Es la demostración absoluta de que es posible gestionar la variabilidad de los recursos limpios como el viento o el sol, para convertirlos en suministros estables de electricidad que permitan a las islas prescindir del diésel y avanzar hacia un nuevo modelo energético.

La Central Hidroeólica ha alcanzado hasta casi el 60% de cobertura de demanda anual. ¿Qué necesita la Isla para llegar al 100%?

Se trata de un proyecto innovador y pionero, y como tal, hay que ir paso a paso. Los cambios en cualquier evolución son paulatinos, no destruimos todos los coches de diésel sin probar y mejorar los eléctricos. Un símil con la Central Hidroeólica que es la primera en el mundo y que ha convertido a El Hierro en el territorio aislado con mayor cobertura de demanda con renovables de la historia.

Ahora hay que seguir trabajando en la integración de otras fuentes de energía, como la fotovoltaica, que es una realidad a muy corto plazo y, por otro lado, en la gestión de la demanda. La responsabilidad de contaminar o no hacerlo no es sólo de quiénes generamos energía, también como ciudadanos tenemos que participar de este cambio de modelo y hacer un consumo responsable, además de valorar el autoconsumo como medio de ahorro económico y medioambiental.

¿Cuál es la hoja de ruta?

Seguir el Plan Director de Gorona del Viento, convertir a El Hierro en un laboratorio de sostenibilidad donde empresas, centros de investigación, instituciones, tengan la posibilidad de ejecutar proyectos de éxito que contribuyan a extender el ejemplo de lo local a lo global.

Es importantísimo que no abandonemos las iniciativas que ya han conseguido logros e involucremos todos los recursos en aquellas que están a 0 por el hecho de encontrarse en ese punto. Las que ya están encaminadas también necesitan recursos para optimizar los resultados. Con esto me refiero por ejemplo al Plan Energético de Canarias o a los fondos europeos, sin desmerecer a otras islas, El Hierro no puede quedar en el olvido porque ya tiene medio camino hecho, hay que potenciarla para llegar a la meta y que a su vez sirva de referente para quienes empiezan ahora.