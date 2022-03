La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha criticado esta noche que Podemos, socio del Ejecutivo, diga en público qué precio pondría al gas.

En una entrevista en "Hora 25" de la Cadena Ser, y preguntada por la propuesta de Podemos de limitar el precio a 30 euros, Calviño ha dicho: "Me sorprende que alguien pueda hablar públicamente de cifras porque es una cuestión técnica muy compleja".

"Me puede gustar más o menos, pero hay que hacer un trabajo serio. No es serio plantear esa cifra. Me ha sorprendido", ha subrayado.

Calviño ha explicado que el gas representa el 10 % de la energía que producimos, pero su precio afecta al 100 %. "Nosotros no queremos dejar de pagar un precio justo por ese gas. Lo que queremos es desacoplar", ha explicado.

Sobre si se esperan meses con cifras de inflación de dos dígitos, la vicepresidenta económica ha manifestado que "estamos en los meses de inflación más alta. Aún no tengo los datos del INE, pero nadie cree que la media anual pueda ser de dos dígitos".

En cuanto a las pensiones, ha asegurado que se van a actualizar con arreglo al IPC, como establece la ley y "es el momento de dar a los ciudadanos certidumbre y tranquilidad".

Preguntado por cómo está de ánimos el Gobierno, Calviño ha contestado que "bien", aunque están "preocupados".

"Dos años de pandemia, el volcán... y, cuando ya afrontábamos una etapa de crecimiento, nos llega otra situación de crisis -ha dicho-. Hemos demostrado que sabemos enfrentarnos a situaciones difíciles, con eficiencia, con eficacia. La sociedad española es fuerte y entre todos, si nos apoyamos unos a otros, podemos hacer frente a algo tan inesperado como una guerra en la frontera de Europa".