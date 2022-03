La industria canaria encara la crisis del combustible y el paro convocado por la Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera con "niveles críticos de existencias" de productos lácteos y trigo y derivados, lo que podría llevar al sector alimentario "a tener que dejar de fabricar" determinados productos.

Así lo ha asegurado este viernes el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Virgilio Correa, quien ha explicado que este sector lleva entre doce y catorce meses pasando "dificultades" por unos incrementos "desorbitados" de los costes energéticos que han hecho multiplicar "hasta por cuatro" la factura de electricidad en algunos casos.

A ello se han sumado los retrasos en la recepción de determinados insumos industriales por la reestructuración de todas las rutas marítimas y la reactivación pospandémica de China, que ha hecho colapsar muchos puertos, y el encarecimiento de algunas materias primeras y sus sustitutivas, que se producían en Rusia y Ucrania, lo que ha llevado a un incremento del coste de los fletes.

Ahora, el paro del transporte, que prosigue pese al acuerdo alcanzado anoche entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), ha supuesto un incremento adicional de las dificultades.

"Si ya estábamos un poco justos en determinados insumos que se traen de la Península, aunque íbamos escapando por el alto nivel de existencias que siempre tenemos, esto ha hecho que ahora esté algo tensionado para materias primas como lácteos, trigo y derivados", ha asegurado.

El presidente de Asinca ha estimado que si la huelga del transporte no se desconvoca en los próximos días, en Canarias se podría originar "alguna situación crítica" que obligaría a alguna empresa a dejar de fabricar algún producto concreto, si bien ha recalcado que la situación de las islas es mucho mejor que la del territorio peninsular.

Virgilio Correa ha reconocido que existe el derecho a la huelga, pero ha considerado que hay otro mayor: el derecho al trabajo.

"No se puede bloquear una economía. Haga usted una huelga, pero no interrumpa el trabajo de quien no quiere secundarla", ha aseverado Correa, quien ha dicho desconocer si esta coyuntura ha tenido ya efectos en el empleo del sector en las islas, lo que sí ocurriría, ha recalcado, si el paro continúa cuatro meses, ya que ello "llevaría a una situación cero".

Correa ha resaltado que existe un "problema añadido" que no se ha tenido en cuenta en esta crisis: cómo pueden las empresas canarias, con el transporte bloqueado, responder al incremento de demanda de productos locales que se produce ante la falta de otros que llegan de la Península.