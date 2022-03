«Las pensiones no se acabarán, pero necesitan un giro drástico»

¿Llegará el momento en el que se acaben las pensiones?

Acabarse como tal no lo creo, pero sí que tendrán que dar un giro drástico para adecuarse al menguante volumen de cotizantes. Cada vez vivimos más tiempo, y hay más personas en la etapa de jubilación y menos entre los jóvenes. Además, con peores salarios y cotizaciones que las generaciones anteriores. Es un reto muy complicado mantener las pensiones públicas con el mismo modelo que se ha seguido hasta ahora.

¿Qué se le ocurre?

Habrá que sacar de la Seguridad Social el complemento de las pensiones y que asuman parte del pago de estas los presupuestos generales del Estado. Si no, es imposible; somos pocos para mantener el sistema.

El 40% del gasto público se dedica a las pensiones, más o menos el 12% del PIB de España. ¿No es esto que plantea desvestir un santo para vestir otro?

Exactamente. A todos nos preocupa saber cómo vamos a poder mantener el sistema público tal y como lo conocemos. El nivel de endeudamiento del país [más del 118% del PIB] es muy alto y es la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos.

¿Podemos entender que la prohibición de la jubilación forzosa equivale al mensaje de que muchos españoles tendrán que seguir trabajando para comer?

Pues de alguna forma por ahí pueden ir las cosas. La gente tendrá que alargar su carrera profesional porque la brecha entre el último ingreso como trabajador y el primero como pensionista va a ir creciendo. No por gusto, sino por necesidad, muchos tendrán que seguir trabajando.

¿Qué efecto tiene la cuasi desaparición de la conocida como hucha de las pensiones?

Que no exista el respaldo de antes y sean los presupuestos generales del Estado los que tengan que salir al rescate e inyectar dinero para pagar las pensiones, como ya está ocurriendo.

¿Y ese 95% de autónomos que cotizan el mínimo?

Cobrarán 721 euros al mes quienes no tengan cónyuge al cargo, con el nivel de vida que hay actualmente. El Gobierno dijo que iba a mandarnos a casa nuestra vida laboral y una aproximación de las pensiones que cobraríamos. Era una magnífica idea para que todos supiéramos qué nos depararía el futuro, pero a mí no me ha llegado. Por nuestra experiencia quienes cotizan en base mínima no saben qué pensión les quedará.

¿Qué esfuerzo demanda por parte del interesado contar con un plan de pensiones?

No hay una fórmula única. Existen muchas variables y podemos adaptarnos a las circunstancias particulares de cada uno.

Abundan los salarios que no dejan mucho margen al ahorro. ¿Encuentran casos de personas que quieren pero no pueden?

Hay un perfil social que por mucho que quiera tiene muy difícil ahorrar. También es un tema de prioridades y de percepción. La sociedad entiende que tiene asegurada la jubilación y no tiene que hacer un esfuerzo extra. Es una labor de todos, empresas y gobiernos, concienciar de la necesidad de ahorrar. Es verdad que en ocasiones en los medios de comunicación se trata el asunto de tal manera que nunca llega a entenderse como un problema social.

¿Solo en España?

Nuestros vecinos europeos sí tienen una cultura del ahorro para la edad del retiro laboral. De tenerla también en España, no sería tan difícil salvar el escollo del momento actual en cuanto al sistema de pensiones.

¿Y no ayudaría algún retoque fiscal? Recuperar todo lo ahorrado de golpe soporta gravámenes elevados.

A no todo el mundo le salía atractivo el ahorro en planes de pensiones, porque desconocían que el beneficio fiscal que tiene en los ejercicios de ahorro se iba a sumar después a su base imponible. Muchos contrataban el producto sin conocer las reglas del juego y eso ha ayudado a demonizar esta solución financiera. Pensaban que tenían 50.000 euros netos ahorrados, que eran suyos en su totalidad. Y no es así, hay que rescatar la suma de determinada manera para que el impacto fiscal sea el menor posible.

El éxito de las aseguradoras está en gran parte en el acierto inversor. Con la que está cayendo, ¿dónde está la rentabilidad?

El ahorrador convencional hace tiempo que desapareció con la caída de tipos. Es una pregunta para los especialistas de nuestras gestoras, pero sí puedo decir que la clave está en una muy buena diversificación de nuestro patrimonio a través de diferentes vehículos de ahorro y que te permiten invertir en cualquier sector: salud, tecnología, materias primas... Al final esa cintura es la que tienen que tener los gestores para poder dar una estabilidad y que exista una correlación entre los activos que en un momento de la economía pueden ofrecer una alta rentabilidad y los que no tanto. Se trata de equilibrio.